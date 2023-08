Os locutores da MLB estão falando em defesa de um de seus Orioles snafu

Escrita por Andy McCullough, Evan Drilich e Sam Blum

Na tarde de segunda-feira, enquanto os detalhes do comentário do locutor do Orioles, Kevin Brown, se espalhavam pela cena do beisebol, o locutor de televisão do White Sox, Jason Benetti, ligou para o locutor de televisão do Yankees, Michael Kay, antes do jogo White Sox-Yankees daquela noite. Benetti agradeceu a Kay por usar a plataforma de seu programa de rádio ESPN para bloquear a decisão de deixar Brown de lado.

“Isso faz com que os Orioles pareçam pequenos, insignificantes e jovens”, disse Kay.

Mais tarde naquela noite, Benetti emprestou sua voz ao esquadrão de transmissão defendendo os Browns e provocando a administração dos Orioles. O mesmo aconteceu com o locutor de TV do Mets, Gary Cohen. “Uma decisão terrível dos Orioles”, disse Cohen. O jogador do Red Sox, David O’Brien, também. “Isso foi uma piada absoluta”, disse O’Brien. O mesmo aconteceu com a dupla de rádio dos Yankees, John Sterling e Suzyn Waldman. “Como você pode fazer o seu trabalho se não pode dizer a verdade?” Waldman perguntou. “Nunca ouvi falar disso na minha vida”, disse Sterling. O mesmo aconteceu com muitos outros em todo o mundo da transmissão, um coro não programado e sem precedentes, todos horrorizados com o tratamento de Brown.

“Acho que todos se machucam porque o vídeo é tão ridículo”, disse Benetti. O atleta Terça feira à tarde. “Você está assistindo a este vídeo e muitas pessoas me mandam mensagens de texto dizendo: ‘Bem, qual é a história real?'” Porque isso simplesmente não pode ser o caso. Este é o exemplo perfeito de uma ponte longe demais.”

A ponte que os Orioles cruzaram sob a direção do proprietário John Angelos centrou-se em uma observação que os Browns fizeram antes de um jogo contra o Tampa Bay Rays em 23 de julho, de acordo com um relatório de O atletaBretanha Geroli. Ao preparar o confronto entre os rivais do Leste da Liga Americana no MASN, a rede de propriedade do time, Brown repetiu um ponto nas notas de jogo do time, que são distribuídas aos repórteres diariamente: “Os Orioles venceram mais jogos contra eles nesta temporada do que na última dois combinados.” A declaração irritou o governo de Baltimore. Brown não apareceu em nenhuma transmissão do Orioles desde então. A expectativa é que ele volte na sexta-feira. A Major League Baseball não respondeu aos pedidos de comentários sobre este assunto.

Jason Benetti no estande do White Sox. (Foto de Ron Vesely/MLB via Getty Images)

Para os colegas de Brown, a situação enfatizava sua posição privilegiada, porém precária, dentro do setor. Para quase todos eles, eles estão vivendo um sonho, tendo superado uma competição acirrada para chegar a esse topo. Servem também para satisfazer os proprietários sem proteção sindical. As emissoras que se levantaram em defesa de Brown viram-se como se manifestando contra uma injustiça difícil de explicar.

Porque era ridículo, Mike Vereen, que apresenta programas na MLB Network Radio e convoca jogos, disse à ESPN. “Quero dizer, realmente, não há outra maneira de descrevê-lo.”

“O que aconteceu em Baltimore está tão fora do reino do absurdo que é realmente difícil de compreender”, disse Rich Waltz, que chamou os jogos do Marlins na TV por mais de uma década, pouco antes de chamar os jogos dos Angels em 2021.

“Para um cara que é suspenso e não faz absolutamente nada de errado, é como uma esquete do Saturday Night Live”, disse Kaye.

As escaramuças entre os locutores e o pessoal da equipe estão longe de ser sem precedentes. De certa forma, eles só se intensificaram na era da mídia social, onde os clipes podem se tornar virais e causar reações negativas, como aconteceu em 2017, quando o outfielder do Red Sox, David Price, brigou com o membro do Hall da Fama e analista Dennis Eckersley sobre críticas no ar. . Quando o gerente do Mets, Buck Showalter, soube que os comentários sobre o SNY às vezes irritavam os jogadores no ano passado, o time silenciou a transmissão do clube durante os jogos.

O que enfureceu Kay, entre outros, no entanto, foi a inocência das declarações de Brown. Brown estava elogiando o retorno de Baltimore. Ele também estava declarando fatos sobre a história recente da franquia. O locutor de rádio do Astros, Robert Ford, começou a convocar jogos em Houston em 2013. Os Astros estavam no meio de um draft que afundou Mike Elias, um assistente do gerente geral do Astros, Jeff Lono, mais tarde com Baltimore em 2018. Houston fez 2 17 contra o Rangers que temporada e 4-15 contra o Oakland A’s. Alguns anos depois, quando os Astros assumiram o controle da American League West, Ford costumava se referir a essa antiga besteira.

“Isso faz parte de contar a história”, disse Ford. Ela é como, ‘Veja o quão longe esta equipe chegou. Eles estão começando a vencer times que não podiam vencer antes.”

Várias emissoras descreveram uma veia proverbial arraigada em sua profissão, convocando jogos para redes controladas por clubes. O locutor não pode insultar o clube a ponto de distrair. Mas o locutor também não pode insultar a inteligência do telespectador negando o óbvio. “A primeira e mais importante premissa é que os fãs não são estúpidos”, disse Waltz. “Eles não são. Especialmente fãs de beisebol. Você tem que ter um nível de honestidade quando fala sobre o time.”

O equilíbrio pode ser delicado. “Você ainda precisa ser crítico”, disse Ford. “Você não quer ser negativo. E eu sempre olhei para isso como quando você é negativo é quando você está insistindo demais em algo.”

Kaye acrescentou: “E acho que você não sabe como se tornar pessoal. Você não leva as pessoas para o lado pessoal. E nós nunca o fazemos. Mas se os Yankees vão mal, não, dizemos que eles jogam mal.”

Kay chamou a decisão de Angelos de uma transgressão “quase cômica” e sugeriu que ela empalidece em comparação com a relação entre o YES e a propriedade dos Yankees.

“Da maneira como faço meu trabalho, não poderia fazê-lo dessa maneira para um proprietário como os Orioles”, disse Kay. Ele mencionou algo que disse durante a derrota dos Yankees na segunda-feira. “Recebi uma estatística de que eles tinham 28 corredores restantes na base, pela primeira vez na história da equipe em duas derrotas consecutivas”, disse Kaye. “o que irá [Angelos] Diga se Kevin disse algo assim? “

As emissoras sugeriram que as 30 equipes oferecem uma gama de liberdade editorial. O estande do Mets, onde Cohen faz parceria com Ron Darling e Keith Hernandez, regularmente faz avaliações francas. Kay costuma criticar os Yankees em seu programa de rádio e nas transmissões do SIM. Para clubes com limites mais rígidos para seus talentos no ar, Ford sugeriu que a controvérsia em torno de Brown pode desencorajar decisões difíceis no futuro. É improvável que os Orioles fiquem entusiasmados quando se encontrarem debatendo na CNN sobre banir um locutor do ar.

“Talvez a coisa boa sobre o clamor de outras emissoras seja que eu acho que isso ajuda a evitar que algo assim aconteça com outra pessoa”, disse Ford. “Porque você vê a resposta, não apenas dos locutores, mas de pessoas que nem se importam com os Orioles. Quero dizer, John Sterling tocou no rádio dos Yankees que foi ao ar ontem. Isso nunca acontece. Talvez seja uma coisa boa , porque tem um efeito arrepiante na direção oposta.” .

Depois que Benetti terminou a transmissão na segunda-feira, ele passou algumas horas em casa, refletindo a solidariedade entre sua congregação. “Acho que nunca tive mais orgulho de ser um locutor da Major League Baseball”, disse Benetti. Ele pensou em Kaye, Cohen, Sterling, Waldman, o locutor de Phillies, Tom McCarthy, e o locutor de Blue Jays, Dan Shulman. Todos denunciaram o que aconteceu com Brown. Todos o defenderam.

“Não temos nada além um do outro”, disse Benetti. “Isso ficou muito grande (segunda-feira) à noite. Eu estava sorrindo de orelha a orelha em um nível humano.”

(Foto principal de Michael Kay: AP Photo/Mary Altaffer)