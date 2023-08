Atualizações na programação de torneios da região Little League Baseball® de 2023

Devido ao efeito do mau tempo em nossos locais de torneio e para fornecer as melhores condições de jogo e experiências para as equipes nas Semifinais e Finais restantes dos torneios da área da Little League Baseball®. A Little League International atualizou sua programação de torneios da seguinte maneira.

Quinta-feira, 10 de agosto de 2023 (EST)

novo: 11h (ESPN 2): Semifinais Mid-Atlantic – Delaware vs. Washington, D.C. – Bristol, CT

13h (ESPN 2): Semifinais do Centro-Oeste – Dakota do Norte x Iowa – Whittstown, IN

13h (ESPN 1): Semifinais do LLSWS – Região da Carolina do Norte x Região do Sudoeste – Greenville, Carolina do Norte

novo: 15h (ESPN 1): Semifinais de montanha – Montana x Utah – San Bernardino, Califórnia

17h (ESPN 1): Semifinais do LLSWS – Região do Meio-Atlântico x Região da América Latina – Greenville, NC

novo: 17h (ESPN 2): Campeonato dos Grandes Lagos – Illinois x Ohio – Whetstown, Indiana

19h (ESPN 1): Campeonato da Nova Inglaterra – Maine x Massachusetts – Bristol, Connecticut.

21h (ESPN 1): Northwest Championship – Alasca x Washington – San Bernardino, Califórnia

A Little League International continuará monitorando o clima e os horários dos jogos para qualquer impacto adicional nos cronogramas. Todos os detalhes e informações podem ser encontrados em LittleLeague.org/WorldSeries e no aplicativo Little League World Series.