O Canadá envia um exército para a Colúmbia Britânica para combater os incêndios florestais que se espalham rapidamente

Colúmbia Britânica declara estado de emergência após incêndios florestais

O incêndio levou a ordens de evacuação para mais de 35.000 pessoas

AQI para algumas cidades da Colúmbia Britânica em níveis ‘perigosos’

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse no domingo que o Canadá está enviando militares para combater os incêndios florestais que se espalham rapidamente na Colúmbia Britânica, enquanto a província ocidental lida com as chamas que levaram a ordens de evacuação para mais de 35.000 pessoas.

A Colúmbia Britânica declarou estado de emergência e impôs a proibição de viagens não essenciais para fornecer acomodações para evacuados e bombeiros, pedindo aos operadores de drones e outros que tiram fotos dos incêndios que fiquem longe das equipes de resgate.

Em algumas cidades da Colúmbia Britânica, o Índice de Qualidade do Ar (AQI), que mede os principais poluentes, incluindo material particulado de incêndios, estava acima de 350, um nível “perigoso”, de acordo com a Plataforma de Informação de Qualidade do Ar em Tempo Real.

À meia-noite (04h00 GMT), Salmon Arm tinha o pior índice de qualidade do ar do país, com uma leitura de AQI de 470. Entre outras cidades, Kelowna College e Sicamous tinham um AQI de 423.

O chefe dos bombeiros de West Kelowna, Jason Prolund, disse que viu alguma esperança depois de combater incêndios “épicos” nos últimos quatro dias. As condições melhoraram, disse ele, ajudando os bombeiros a colocar “botas no chão” e apagar as chamas que ameaçavam a cidade de 150.000 habitantes.

“Finalmente sentimos que estamos avançando em vez de retroceder, o que é uma ótima sensação”, disse Prolund à Canadian Broadcasting Corporation.

Trudeau disse em um tweet que o governo federal fornecerá apoio dos militares canadenses para “ajudar nas evacuações, preparação” e outras tarefas logísticas em resposta a um pedido do governo da Colúmbia Britânica.

Incêndios florestais não são incomuns no Canadá, mas a propagação de incêndios e distúrbios destaca a gravidade da pior temporada de incêndios florestais, que alguns especialistas atribuem às mudanças climáticas.

Outros incêndios, agravados pela seca severa, foram relatados perto da fronteira com os Estados Unidos e no noroeste do Pacífico.

Do outro lado da fronteira, no estado de Washington, os bombeiros lutaram contra dois grandes incêndios, o Gray Fire e o Oregon Road Fire, que coletivamente escureceram mais de 20.000 acres de floresta e destruíram mais de 100 estruturas.

No Canadá, funcionários do governo pediram aos residentes em áreas com ordens de evacuação que saiam imediatamente para salvar suas vidas e evitar que os bombeiros morram tentando salvá-los.

As autoridades não deram nenhuma estimativa do número total de edifícios destruídos. Vídeos e fotos nas redes sociais mostraram estruturas e veículos destruídos e enormes chamas devorando árvores.

O Trans Mountain Pipeline, de propriedade do governo canadense, e seu projeto de expansão, que segue até a costa do Pacífico através do interior da Colúmbia Britânica, não foram afetados pelos incêndios, disse um porta-voz da empresa no domingo.

A Coquihala Extension of the Pipeline, a sudoeste de Kamloops, é a mais próxima do incêndio.

“Os dutos subterrâneos geralmente são enterrados alguns metros abaixo da superfície e protegidos pelo solo do fogo e do movimento constante do líquido que passa pelo duto”, acrescentou o porta-voz.

Os incêndios esgotaram os recursos locais e atraíram ajuda federal, bem como o apoio de 13 países. Pelo menos quatro bombeiros morreram.

Cerca de 140.000 quilômetros quadrados (54.054 milhas quadradas) de terra, aproximadamente o tamanho do estado de Nova York, foram queimados em todo o país, com a poluição se espalhando até a costa leste dos Estados Unidos. Funcionários do governo esperam que a temporada de incêndios se estenda até o outono devido às condições generalizadas de seca.

Desde 2009, o Canadá gastou mais no combate e extinção de incêndios florestais do que na manutenção de pessoal de combate a incêndios e seu programa.

O céu está pegando fogo

Cerca de 2.000 km ao norte, um incêndio florestal fora de controle em Yellowknife, capital do Território do Noroeste, levou à evacuação de todos os seus 20.000 residentes na semana passada.

Autoridades disseram que o incêndio não deve atingir os limites da cidade até o final do fim de semana, já que algumas chuvas e temperaturas mais baixas ajudaram a retardar seu progresso.

Tem sido uma jornada árdua, disse Krista Phleger, que deixou a cidade com seus dois cachorros.

“Tive medo de ser pega pelos incêndios que se aproximavam da estrada”, disse ela.

Para Fleger, a principal preocupação é se sua casa, que tem apenas dois anos, sobreviverá.

Na Colúmbia Britânica, a Rodovia TransCanada foi fechada perto de Chase, cerca de 400 quilômetros (250 milhas) a nordeste de Vancouver. A rodovia é a principal artéria leste-oeste usada por milhares de motoristas e caminhoneiros que se dirigem a Vancouver, o porto mais movimentado do país.

Kip Lumquist, que trabalha em uma loja de presentes em Craigellachie, um ponto turístico da rodovia, disse que viu muita destruição na semana passada.

“Foi uma loucura. Não conseguimos ver colinas, montanhas, árvores, nada, talvez por dois dias e meio”, disse Lumquist. “Eu dirijo um carro branco, e quando saí para entrar no meu carro… era só preto… É devastador para a comunidade.”

