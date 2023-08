China pede que BRICS se torne um rival geopolítico do G7

Nós lhe enviaremos um arquivo resumo diário do myFT Arredondar e-mail para o mais recente Geopolítica Notícias todas as manhãs.

A China pressionará o bloco de mercados emergentes do BRICS a se tornar um rival amplo do Grupo dos Sete nesta semana, enquanto líderes de todo o mundo em desenvolvimento se reúnem para discutir a maior expansão do fórum em mais de uma década.

O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, convidou mais de 60 chefes de estado e de governo para uma cúpula em Joanesburgo a partir de quarta-feira, na qual muitos países poderão ser convidados a ingressar no bloco de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, segundo várias autoridades familiares. com as conversas. .

Mas na preparação para a cúpula, Nova Délhi entrou em conflito com Pequim sobre a expansão. Pessoas informadas sobre as posições da Índia e da China disseram que as tensões estão aumentando sobre se os BRICS devem ser um clube não alinhado dos interesses econômicos dos países em desenvolvimento ou uma força política desafiando abertamente o Ocidente. Autoridades sul-africanas disseram que 23 países estão interessados ​​em aderir.

“Se expandirmos a região do BRICS para representar uma parte do PIB global semelhante à do G7, nossa voz coletiva no mundo ficará mais forte”, disse uma autoridade chinesa que pediu para não ser identificada.

Naledi Pandor, ministro das Relações Exteriores da África do Sul, disse este mês que era “extremamente errado” ver uma potencial expansão do BRICS como um movimento antiocidental. No entanto, as possíveis adições de Irã, Bielo-Rússia e Venezuela provavelmente serão vistas pelas capitais ocidentais como um movimento para abraçar os aliados Rússia e China.

Argentina, Arábia Saudita e Indonésia estão competindo para serem os primeiros novos membros desde que a África do Sul foi convidada a se juntar ao grupo original de Brasil, Rússia, Índia e China em 2010.

O presidente Vladimir Putin não se juntará a outros líderes do BRICS em Joanesburgo. Isso pouparia Pretória de ter que cumprir suas obrigações legais de prender o líder russo depois que ele foi indiciado pelo Tribunal Penal Internacional pela guerra na Ucrânia.

Putin provavelmente comparecerá via link de vídeo e falará com o presidente iraniano Ebrahim Raisi em 17 de agosto sobre o pedido de Teerã para ingressar no BRICS, de acordo com o Kremlin.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que Xi Jinping viajará para Joanesburgo na segunda-feira para a cúpula e outras discussões com líderes africanos, uma viagem rara para um presidente chinês este ano. As únicas outras viagens internacionais de Xi até agora em 2023 foram para a Rússia em março.

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recentemente se pronunciou a favor da abertura do BRICS aos vizinhos Argentina e Venezuela, bem como à Arábia Saudita e aos Emirados Árabes Unidos.

Um diplomata sênior em Brasília disse que deseja termos claros como base para qualquer expansão. Um deles pode ser um requisito para os entrantes ingressarem no Novo Banco de Desenvolvimento, o credor com sede em Xangai fundado pelo BRICS Bank. A Arábia Saudita está em negociações para se tornar o nono membro do banco multilateral.

“É importante estabelecer critérios para a entrada desses novos membros”, disse o diplomata. Era improvável que todos os 23 países aderissem ao mesmo tempo, mas “eles precisam saber por que a decisão foi tomada”. [and] Assim, em caso de futuras expansões, os candidatos sabem quais são os temas prioritários.”

Funcionários que patrocinam as negociações pré-cúpula disseram que os critérios para aceitar novos membros devem ser acordados pelos líderes do BRICS.

Eles acrescentaram que a moeda única não está na agenda, apesar da crescente insatisfação com o domínio do dólar americano entre os membros.

Em vez de um impulso mais amplo para a desdolarização, disseram autoridades familiarizadas com as discussões, a cúpula pode se concentrar em buscar um acordo para que os membros do BRICS façam cada vez mais acordos comerciais entre si em suas moedas locais.