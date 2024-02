O basquete do estado de Michigan sobrevive à onda de frio e derrota Maryland por 63-54

EAST LANSING – O basquete do estado de Michigan transformou uma briga aérea em um encontro apressado.

Os Spartans realmente flexionaram sua defesa em uma batalha contra Maryland, perdendo por um ponto faltando pouco mais de sete minutos para o final. Foi quando Malik Hall assumiu e MSU assumiu o controle rumo à vitória por 63-54 no sábado.

Hall marcou oito pontos consecutivos depois que os Terrapins assumiram a liderança. Sua cesta de 3 pontos nesse trecho gerou uma sequência de 12 a 0 para os Spartans, que incluiu uma jogada de três pontos que foi rapidamente seguida por um roubo e bandeja de AJ Hoggard.

Aquele boom de 2 minutos e 16 segundos transformou o Breslin Center de uma casa de ansiedade em um caldeirão de barulho. MSU terminou o jogo 22-12 após a única vantagem de Maryland no jogo.

“Isso nos ajuda a construir a experiência que precisamos para seguir em frente”, disse Hall, que marcou 14 de seus 19 pontos e pegou cinco dos sete rebotes após o intervalo. “Quero dizer, (o Torneio da NCAA) é muito bom. Tipo, você vai se deparar com times que não desistem, e os jogos vão ser difíceis durante todo o jogo. o caminho até o fim, é disso que você precisa como equipe Big Ten. E acho que estamos desenvolvendo isso ainda mais à medida que continuamos ao longo desta temporada do Big Ten. É algo que definitivamente precisamos. “

Tyson Walker também marcou 19 pontos, enquanto Hoggard fez seis pontos, oito assistências e cinco rebotes.

Depois de serem mal derrotados no primeiro encontro contra o Terps, os espartanos terminaram com uma vantagem de 36-30 na taça no sábado e tiveram uma vantagem de 30-18 no garrafão. MSU transformou 12 rebotes ofensivos em 11 pontos de segunda chance.

“Não me importa se você é treinador, jogador ou mãe de 97 anos – você não pode entrar naquele jogo e não estar cansado”, disse o técnico da MSU, Tom Izzo. “Foi uma luta lenta… Ganhar um jogo como esse não é para os fracos de coração. Mas provavelmente foi bom para o meu programa avançar com o que acho que deveríamos fazer.”

Os Spartans (14-8, 6-5 Big Ten) viajam para Minnesota na terça-feira. Tipoff na Williams Arena às 21h O jogo não será transmitido e será transmitido apenas no Peacock. Os Gophers (14-7, 5-5) venceram a prorrogação no sábado em casa contra o Northwestern por 75-66.

“Temos que usar nossa energia para jogar contra um time que joga muito bem, principalmente em casa”, disse Walker.

A defesa da MSU sufocou Maryland, que acertou apenas 30,9% no jogo e acertou 7 de 30 na faixa de 3 pontos. Jahmir Young marcou 19 de seus 31 pontos no segundo tempo, mas marcou apenas 9 pontos em 22 pontos.

Preso no meio: Na marca intermediária do Big Ten, o basquete do estado de Michigan está lutando para livrar um quarterback confuso

Donta Scott somou 13 pontos, mas acertou apenas 5 de 13 e pegou 10 rebotes, o melhor do jogo. Scott e Young combinaram 7 de 24 atrás do arco, e MSU colocou o atacante Julian Reyes (dois pontos, dois rebotes) em apuros em cada jogada para os Terrapins (13-9, 5-6).

Tyson Walker se parece com Tyson Walker

Embora Izzo tenha dito na quinta-feira que seu guarda sênior sofreu uma leve distensão na virilha, Walker continuou a atacar durante todo o primeiro tempo. Ele drenou suas duas primeiras cestas de 3 pontos do primeiro tempo com pouco mais de 2 minutos e meio de jogo, parte de seus 12 pontos em arremessos de 5 de 8.

Depois de serem derrotados por 15 pontos na vitória fora de casa por 61-59 em Maryland, em 21 de janeiro, os Spartans atacaram o vidro cedo e com frequência e mantiveram uma vantagem de 18-17 no intervalo. MSU teve sete pontos de segunda chance em cinco tabuleiros ofensivos, incluindo um par de Carson Cooper em posses consecutivas que levaram a duas assistências para Walker do segundo ano – primeiro acertando-o para uma bandeja bloqueada, depois sua falta chutou outro Walker 3 . Isso colocou o MSU em vantagem por 14-5 e forçou o técnico do Maryland, Kevin Willard, a gastar um tempo limite faltando 13:46 para o fim do intervalo.

Os Spartans tiveram a chance de ampliar, mas cometeram reviravoltas em três jogadas consecutivas. Hoggard recebeu uma chamada de 5 segundos em um passe da linha de base e, em seguida, enviou um passe destinado a Malik Hall voando sobre a cabeça de seu atacante para uma reviravolta. Depois de uma cesta de 3 pontos de Scott, Hall foi amarrado e virado novamente. A MSU teve sete brindes no primeiro semestre.

“Isso realmente me incomodou”, disse Izzo sobre os lapsos durante esse período.

O Terps se recuperou atrás de Young, que também marcou 12 pontos no primeiro tempo, mas com apenas 4 de 13 arremessos. Ele e Scott drenaram 3s no final do intervalo para puxar 50 segundos antes do intervalo. Scott marcou 11 gols no primeiro tempo, incluindo três de 3 pontos.

Mas Hoggard entrou no trânsito e enviou um corredor para levar MSU ao intervalo com uma vantagem de 31-27.

A defesa dos Spartans manteve Maryland com apenas 5 de 17 na faixa de 3 pontos e 31,3% no geral, forçando seis viradas de Terps. Os Spartans acertaram 48,1% de seus arremessos no primeiro tempo, mas acertaram apenas 2 de 5 em profundidade e superaram Maryland na área por 18-8.

Sobrevivendo à onda de frio

Reese teve problemas no primeiro período, marcando 7:04 do período final após marcar seu terceiro gol. Demorou 8 segundos após o intervalo para o júnior 6-9 retornar ao banco novamente com seu quarto chute, uma cotovelada inadvertida no rosto de Jaden Akins em uma tela.

Isso também deu o tom para a Batalha das Rochas que estava por vir, já que ambas as equipes acertaram apenas quatro dos 23 arremessos e erraram todas as 11 tentativas de 3 pontos nos primeiros 9 minutos após o intervalo.

As defesas de ambas as equipes começaram a se fortalecer nas pistas e na aparência limpa do lado de fora. Cada vez que os Spartans pareciam prontos para voar, eles cometiam reviravoltas flagrantes – dois passes estranhamente ruins de Trey Holloman que foram para a multidão, e outro de Hoggard que errou gravemente Hall. Mas Maryland também não conseguiu capitalizar, mesmo quando Young começou a se afirmar no ataque.

“Eu disse que era um jogo que eu não queria arbitrar”, brincou Izzo. “Eu não queria aparecer na TV… e, francamente, não queria ser eu mesmo por um tempo.” Eu sentei lá e disse: Isso é uma merda. Mas conseguimos voltar e marcar mais pontos.”

Os chutes que Akins acertou em seu melhor desempenho na carreira na terça-feira contra Michigan não estavam caindo, mas sua cesta de 3 pontos faltando 9:05 para o final deu à MSU uma vantagem de seis pontos. Mas Young, que marcou 11 dos primeiros 15 pontos do Terps no intervalo, respondeu com seu próprio hat-trick. Então, depois de uma bandeja de Scott, Young contornou Sissoko para dar ao Maryland sua única vantagem no jogo, 42-41, faltando 7:15 para o fim.

Sissoko rapidamente se recuperou, dando novamente aos espartanos a liderança com um chute de Hoggard. Isso provocou uma recuperação, com Hall marcando 12 pontos nas 6:12 finais. Maryland errou seis dos últimos oito arremessos.

MSU venceu cinco de seus últimos seis jogos, retirando-se após o intervalo em quatro deles e sobrevivendo a um desmaio no início do segundo tempo na primeira vitória sobre o Maryland.

“Não acho que planejamos fechar o jogo e depois correr. Acho que isso simplesmente acontece”, disse Walker. “Sabemos que temos que vencer. Naturalmente, isso nos leva a parar e vencer.”

Entre em contato com Chris Solari: csolari@freepress.com. Siga-o @crisolari.

