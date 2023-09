O Azerbaijão inicia uma operação militar em Karabakh para “desarmar” os armênios

Baku diz que a operação tem como alvo “terroristas” em Karabakh

Ele diz que o objetivo é restaurar a “ordem constitucional”.

O som do bombardeio é ouvido na capital, Karabakh – sites de redes sociais

Arménia condena “agressão abrangente”

Esta medida levanta o espectro da guerra na turbulenta região do Sul do Cáucaso

BAKU (Reuters) – O Azerbaijão lançou uma ação militar na região de Nagorno-Karabakh, um movimento que poderia anunciar uma nova guerra na conturbada região, mas Baku disse que era necessário restaurar a ordem constitucional e expulsar as formações militares armênias.

Karabakh é uma região reconhecida internacionalmente como território do Azerbaijão, mas parte dela é administrada por autoridades separatistas de origem armênia que afirmam que a região é a sua pátria ancestral. Tem estado no centro de duas guerras – a última em 2020 – desde a queda da União Soviética em 1991.

Não estava claro se as ações de Baku levariam a um conflito em grande escala que se estenderia à vizinha Arménia ou se levariam a uma operação militar limitada. Mas já houve sinais de consequências políticas em Yerevan, onde o primeiro-ministro arménio, Nikol Pashinyan, falou de apelos a um golpe de Estado contra ele.

Os combates poderão alterar o equilíbrio geopolítico na região do Sul do Cáucaso, que é atravessada por oleodutos e gasodutos, e onde a Rússia – preocupada com a sua guerra na Ucrânia – procura manter a sua influência face ao maior interesse da Turquia, que apoia o Azerbaijão .

Bombardeios altos e frequentes puderam ser ouvidos em imagens de mídia social filmadas em Stepanakert, capital de Karabakh, chamada Khankendi no Azerbaijão, na terça-feira.

O investigador de direitos humanos dos separatistas de Karabakh, Gegam Stepanyan, disse que dois civis foram mortos e 11 pessoas ficaram feridas como resultado de ataques lançados pelo exército do Azerbaijão. A Reuters não conseguiu verificar imediatamente a sua afirmação.

Num comunicado anunciando a operação, o Ministério da Defesa do Azerbaijão falou da sua intenção de “desarmar e assegurar a retirada das formações das forças armadas arménias do nosso território, (e) neutralizar a sua infra-estrutura militar”.

Afirmou que visava apenas alvos militares legítimos usando “armas de alta precisão” e não civis, como parte do que chamou de campanha “para restaurar a ordem constitucional da República do Azerbaijão”.

Ela acrescentou que os civis são livres de sair através de corredores humanitários, incluindo um corredor para a Arménia, cujo primeiro-ministro, Pashinyan, disse que a oferta parecia ser mais uma tentativa de Baku de forçar os arménios a deixar Karabakh como parte do que ele chamou de “étnica”. campanha. “expurgo”, uma acusação que Baku nega.

As forças étnicas armênias em Karabakh disseram que as forças do Azerbaijão estão tentando romper suas defesas após pesados ​​​​bombardeios, mas ainda estão aguentando no momento.

A Arménia, que tem mantido conversações de paz com o Azerbaijão, inclusive sobre questões relacionadas com o futuro de Karabakh, condenou o que chamou de “agressão total” de Baku contra o povo de Nagorno-Karabakh e acusou o Azerbaijão de bombardear cidades e aldeias.

“Motivado por um sentimento de impunidade, o Azerbaijão assumiu abertamente a responsabilidade pela agressão”, disse o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Arménia num comunicado.

A Reuters não conseguiu verificar imediatamente as afirmações de nenhum dos lados no campo de batalha.

Pedir ajuda

A Arménia, que afirma que as suas forças armadas não estão em Karabakh e que a situação na sua fronteira com o Azerbaijão é estável, apelou aos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas para ajudarem e também apelou às forças de manutenção da paz russas no terreno para intervirem.

A Rússia, que mediou um frágil cessar-fogo pós-guerra em 2020, que viu o Azerbaijão recuperar grandes áreas de território dentro e ao redor de Karabakh que perdeu num conflito anterior na década de 1990, apelou a todas as partes para que parem de lutar.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse na terça-feira que a Rússia está em contacto com o Azerbaijão e a Arménia e apelou a negociações para resolver o conflito em Karabakh, acrescentando que Moscovo considera garantir a segurança dos civis a questão mais importante.

A Arménia acusou Moscovo de estar tão distraído com a guerra na Ucrânia que não consegue proteger a sua segurança e acusou as forças de manutenção da paz russas em Karabakh de não conseguirem cumprir a sua missão.

Falando dentro de Karabakh com a artilharia trovejando ao fundo, Ruben Vardanyan, um banqueiro que foi um alto funcionário da administração étnica armênia de Karabakh até fevereiro, apelou à Armênia para que reconhecesse a independência declarada de Karabakh do Azerbaijão.

Ele também apelou à comunidade internacional para impor sanções a Baku.

“Uma situação realmente perigosa foi revelada aqui”, disse Vardanyan no Telegram. Ele acrescentou: “O Azerbaijão iniciou uma operação militar em grande escala contra 120 mil pessoas, incluindo 30 mil crianças, mulheres grávidas e idosos”.

O governo arménio realizou uma reunião do Conselho de Segurança para discutir a situação, enquanto as pessoas se reuniam no distrito governamental de Yerevan, a capital arménia, para exigir que as autoridades tomassem as medidas necessárias.

Baku anunciou a sua operação depois de se queixar de que seis dos seus cidadãos foram mortos por minas terrestres em dois incidentes separados, atribuídos a “grupos armados arménios ilegais”. A Arménia disse que estas alegações eram falsas.

A escalada ocorreu um dia depois de os tão necessários alimentos e medicamentos terem sido entregues a Karabakh através de duas rotas simultâneas, uma medida que parece poder ajudar a acalmar a tensão crescente entre o Azerbaijão e a Arménia.

Até aos últimos dias, Baku impôs restrições abrangentes ao corredor de Lachin – a única estrada que liga a Arménia a Karabakh – e bloqueou a ajuda alegando que a rota é utilizada para o contrabando de armas.

Yerevan disse que as ações de Baku causaram um desastre humanitário, que o Azerbaijão negou, descrevendo-o como ilegal.

O Ministério das Relações Exteriores da Armênia disse na segunda-feira que a posição diplomática do Azerbaijão parecia estar abrindo caminho para algum tipo de ação militar.

Reportagem da Reuters

