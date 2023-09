Rishi Sunak está considerando enfraquecer as principais políticas verdes

Escrito por Henry Zifman, Chris Mason e Brian Wheeler

BBC Notícias

19 de setembro de 2023, 18h GMT Atualizado há 1 hora

Fonte da imagem, Imagens Getty

Rishi Sunak está a considerar enfraquecer alguns dos principais compromissos verdes do governo numa grande mudança política.

Várias fontes disseram à BBC que isso poderia incluir o adiamento da proibição da venda de novos carros a gasolina e diesel e a eliminação progressiva das caldeiras a gás.

O primeiro-ministro prepara-se para esboçar alterações no seu discurso nos próximos dias.

Em resposta aos planos anunciados, ele disse que o governo estava comprometido em atingir emissões líquidas zero de carbono até 2050, mas “de uma forma mais proporcional”.

O objetivo do zero líquido é que o Reino Unido remova o máximo possível de emissões de gases com efeito de estufa – como o dióxido de carbono – da atmosfera.

“Durante demasiados anos, os políticos dos governos de todos os matizes não foram honestos sobre os custos e as compensações. Em vez disso, escolheram o caminho mais fácil, dizendo que podemos ter tudo”, disse o Primeiro-Ministro.

Ele acrescentou: “Este realismo não significa perder a nossa ambição ou abandonar os nossos compromissos. Pelo contrário, está longe disso.”

“Estou orgulhoso de que a Grã-Bretanha esteja liderando o mundo nas mudanças climáticas.”

Ele disse que o Reino Unido está comprometido com os acordos climáticos internacionais que já concluiu.

“Nenhum vazamento me impedirá de iniciar o processo de dizer ao país como e por que precisamos mudar”, disse ele.

Sunak acrescentou que fará um discurso ainda esta semana “para estabelecer uma importante decisão de longo prazo que precisamos de tomar para que o nosso país se torne o lugar que sei que todos queremos que seja para os nossos filhos”. READ O primeiro-ministro da Finlândia pede desculpas por boates após exposição à Covid

Se o plano for adiante, representaria uma grande mudança na abordagem do Partido Conservador à política líquida zero, bem como criaria uma linha divisória clara com o Partido Trabalhista.

De acordo com múltiplas fontes familiarizadas com o pensamento de Downing Street, Sunak usará o discurso para elogiar o Reino Unido como líder global em emissões líquidas zero.

Mas também poderá alegar que a Grã-Bretanha cumpriu excessivamente os seus compromissos em matéria de alterações climáticas e que outros países precisam de fazer mais para exercer a sua influência.

Acredita-se que alguns detalhes da carta ainda estejam em discussão, mas tal como está, poderá incluir até sete mudanças políticas ou compromissos importantes, indicam documentos vistos pela BBC.

Em primeiro lugar, o governo irá adiar a proibição da venda de novos automóveis a gasolina e diesel – actualmente prevista para entrar em vigor em 2030 – para 2035. A data de 2030 tem sido a política do governo desde 2020.

Em segundo lugar, o governo enfraquecerá significativamente o plano de eliminação progressiva das instalações de caldeiras a gás até 2035, afirmando que pretende eliminar apenas 80% até esse ano.

Terceiro, os proprietários e proprietários serão informados de que não serão impostas novas regulamentações sobre a eficiência energética doméstica. Os ministros estavam a considerar a imposição de multas aos proprietários que não conseguissem melhorar as suas propriedades para um determinado nível de eficiência energética.

Em quarto lugar, a proibição de 2026 de caldeiras a óleo fora da rede será adiada para 2035, com uma meta de eliminação progressiva de apenas 80% nessa data.

Além disso, os britânicos serão informados de que não haverá novos impostos para desencorajar os voos, não haverá políticas governamentais para mudar a dieta das pessoas e não haverá medidas para encorajar a partilha de boleias. READ EUA perto de enviar tanques para a Ucrânia: atualizações ao vivo

É provável que Sunak também descarte o que considera planos de reciclagem complicados.

Um porta-voz trabalhista disse: “Isto é uma farsa completa. O país não pode continuar com um governo conservador em completa desordem, tropeçando de uma crise para outra”.

“Os ministros precisam fornecer clareza urgente sobre todas as oito políticas que estão sob revisão.”

O deputado conservador Chris Skidmore, ex-chefe da revisão líquida zero do governo do Reino Unido, disse que o relaxamento das políticas verdes “custará empregos ao Reino Unido, investimento interno e o crescimento económico futuro que poderíamos ter alcançado ao comprometermo-nos com as indústrias do futuro”.

Ele disse: “Rishi Sunak ainda tem tempo para pensar novamente e não cometer o maior erro de seu mandato, que é condenar o Reino Unido a perder o que poderia ser a oportunidade da década para crescimento, empregos e prosperidade futuros”.

Lord Zac Goldsmith, que renunciou ao cargo de ministro no início deste ano após um ataque contundente à “indiferença” de Sunak em relação às alterações climáticas, disse que o primeiro-ministro estava a “desmantelar” a credibilidade do Reino Unido nas questões ambientais.

Ele acrescentou: “O seu curto período como primeiro-ministro será lembrado como o momento em que o Reino Unido virou as costas ao mundo e às gerações futuras. É um momento de vergonha.”

A deputada do Partido Verde, Caroline Lucas, descreveu qualquer retirada do zero líquido como “economicamente analfabeta, historicamente imprecisa e ambientalmente imprudente”.

Mas o deputado conservador Craig McKinlay, que preside o grupo de auditoria de soma zero, disse estar “satisfeito em ver algum pragmatismo” de Sunak.

O adiamento das datas das metas líquidas zero “levará ao céu medidas de ‘lavagem verde’, longe de prazos que são claramente inatingíveis”. READ Elon Musk diz que a SpaceX continuará a financiar o serviço Starlink da Ucrânia gratuitamente

O ex-ministro conservador David Jones disse que uma mudança nas políticas verdes era “inevitável e sensata”, acrescentando que pressionar por uma proibição até 2030 de novos carros a gasolina e diesel “causaria sérios danos à indústria automobilística britânica”.

Na quinta-feira, o rei fará uma visita de Estado à França, onde sediará o que é conhecido como Fórum de Mobilização Climática.

Este evento reúne especialistas em financiamento climático e tem como objetivo ajudar as economias em desenvolvimento a fazer ajustes para reduzir as emissões.