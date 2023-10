O ator de The Walking Dead, Eric Jensen, foi diagnosticado com câncer em estágio 4

Câncer colorretal: 5 coisas que você deve saber sobre a doença Quase um em cada 10 novos casos de câncer e mortes por câncer nos Estados Unidos estão relacionados ao câncer colorretal, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Vídeo da equipe, USA Today

Eric Jensen, mais conhecido por seus papéis em The Walking Dead, For Life e Mr. Robot, foi diagnosticado com câncer colorretal em estágio 4.

A atriz, escritora e esposa do diretor – também atriz Jessica Blanc – anunciou o diagnóstico em um post no GoFundMecom Jensen “sobrevivendo milagrosamente a um aneurisma cerebral há apenas um ano e meio”.

“O câncer se espalhou para seu fígado, mas Eric é jovem e forte (ele corta um filme durante a quimioterapia, trabalhando em tempo integral como diretor e escritor o tempo todo) e seus médicos acham que têm uma chance de reduzir os tumores o suficiente para reduzi-los”, compartilhou Blank. “Duas cirurgias muito importantes e tirar todas elas.”

Num comunicado que o seu assessor partilhou com o USA TODAY, Jensen disse: “Sou resiliente, continuarei a trabalhar como ator/escritor durante esta batalha e planeio sair do outro lado desta mais forte. Tenho uma enorme quantia de dinheiro.” “Sobre a gratidão aos amigos e estranhos que se uniram para apoiar minha família enquanto vencemos o câncer.”

em Postado no Instagram No sábado, compartilhando as informações do GoFundMe, Blank escreveu que Jensen é um “sobrevivente” e “transforma a adversidade em beleza e luta pelos oprimidos todos os dias”.

Ela pediu aos fãs que “Enviem a ele suas orações e amor (e UNION JOBS! Ele tem todo o cabelo e está trabalhando nisso como escritor, diretor e ator – esse é um cara que sobrevive através da criatividade e sempre sobrevive).”

Câncer de cólon em estágio avançado Aparece em mais adultos jovens. “Faça um exame”, insiste o médico.

Diagnóstico de cancro de Eric Jensen e greve dos atores colocam família em “situação financeira muito precária”

O câncer colorretal, que inclui o câncer de cólon e o câncer retal, é “uma doença na qual as células do cólon ou do reto crescem descontroladamente”, segundo os pesquisadores. Centros de controle de doenças.

Blank pretende arrecadar US$ 300 mil para pagar o tratamento e sustentar a família enquanto Jensen, 53 anos, está desempregado durante o tratamento.

A publicação afirmava que o casal estava junto há 23 anos e tinha uma filha de 13 anos chamada Sadie.

“Ele precisa ajudar a filha a crescer”, segundo o GoFundMe, que arrecadou quase US$ 92 mil até agora. “Ele precisa ficar pelo bem da bela comunidade que ele e Jess construíram. Ele tem muita arte para fazer no mundo.”

A publicação refere ainda como a greve extinta dos argumentistas e a greve dos atores em curso, aliada à saúde de Jensen, colocaram a família numa “situação financeira extremamente precária”.

“Dadas as greves, a falta de fluxo restante e o fato de que, na melhor das hipóteses, Eric pode se recuperar de uma grande cirurgia durante a janela de ganhos definida para se qualificar para o seguro SAG de 2025 – a família enfrenta um sério risco de perder a saúde. seguro para 2025”, dizia o post. “Se você estiver em posição de nomear Jess, ou Jess e Erik, para o cargo WGA este ano – entre em contato comigo.”

“Como membro orgulhoso da SAG-AFTRA e da WGA, vi a nossa indústria mudar profundamente nos últimos anos – mudanças que significam que provavelmente perderei o meu seguro pela primeira vez em 35 anos, tal como estabeleci. para lutar contra diagnósticos médicos sérios.

“A minha história é apenas um exemplo do que está a acontecer a centenas de atores da classe média pelas razões exatas pelas quais estamos em greve neste momento.”

Jensen interpretou o Dr. Stephen Edwards na quinta temporada de “The Walking Dead” e o teórico da conspiração Frank Cody na segunda e terceira temporadas de “Mr. Robot”.

A estrela de “The Walking Dead”, Jeffrey Dean Morgan, expressou palavras de apoio No X, antigo Twitter: “Ainda não tive a chance de trabalhar com Eric… de qualquer maneira. Só ouvi muitas coisas sobre como ele é ótimo. Eu sei que ele precisa de alguma ajuda… de qualquer tipo.”

Atores de Hollywood A greve aproxima-se do seu 100º dia. Porque é que as negociações falharam e o que se seguiu?