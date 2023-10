Brian Austin Green fala sobre a exclusão de Sharna Burgess da honra de ‘DWTS’.

Dizem que o inferno não tem fúria como a de uma mulher – mas e o parceiro de uma mulher desprezada?





Na quarta-feira, Brian Austin Green participou Postar no Instagram Chamar Dançando com as estrelas Por não ter convidado sua noiva Sharna Burgess para voltar ao lado de outros ex-profissionais para dançar em homenagem a Len Goodman.





“Eu não posso começar a te dizer como [disappointed] “Fui a favor de não convidar @sharnaburgess para o tributo ontem à noite”, escreveu ele. “Também é decepcionante que nenhum dos membros de sua família na sala a tenha apoiado ou falado. Ela é uma alma incrível e sempre foi uma amiga de todos. Ela merecia coisa melhor. #FamilyTogether.”









Green também criticou o show por não ter sequer convidado Burgess para estar na plateia, além de excluir outra ex-profissional, Cheryl Burke, da dança. Ele acrescentou: “Ela nem foi convidada para sentar na arquibancada e assistir”. “Que vergonha para esse grupo de pessoas. Bondade é trabalho, e amor também. @cherylburke deveria estar lá também.”





Burke anunciou anteriormente nas redes sociais que não havia sido convidada a participar.





Os atuais profissionais Val Chmerkovskiy e Jenna Johnson coreografaram uma valsa de “Moon River” que aconteceu no meio do episódio de terça-feira à noite de “The Year to Remember”. Goodman atuou como Chefe de Justiça de Dançando com as estrelas Desde sua estreia, ele perdeu apenas a temporada 21 e a temporada 29 antes de se aposentar no final da temporada 31. Ele morreu aos 78 anos em 24 de abril.





Desde o início da temporada 32, tem havido muito foco em elogiar o juiz forte. O grande prêmio do show foi renomeado para Troféu Len Goodman Mirrorball para a estreia. O número apresentado na terça-feira foi uma homenagem especial de dançarinos profissionais que conheceram Goodman muito antes de ela ganhar destaque. Dançando com as estrelas.





Todo o elenco profissional atual participou, assim como alguns profissionais que retornaram, incluindo Kim Herjavec, Anna Trebunskaya, Karina Smirnov, Edita Sliwinska, Tony Dovolanyi, Louis van Amstel, Max Chmerkovskiy e Mark Ballas.





Porém, Burke e Burgess não foram os únicos profissionais que não fizeram parte do número. Outros, incluindo Alec Mazo, Jonathan Roberts, Lacey Schwimmer e Whitney Carson, não retornaram.





A ABC não respondeu imediatamente ao pedido de comentários da EW.





Burgess abordou as declarações de Greene em sua própria postagem no Instagram Stories, expressando sua mágoa e também por que permaneceu em silêncio sobre o assunto até que Greene se manifestasse. “Meu homem me viu tão chateada (de novo) com o programa que amo”, escreveu ela. “A noite passada foi difícil, me escute enquanto eu compartilhei meu coração.”





Ela continuou: “Não fiz um único comentário publicamente sobre a homenagem por vários motivos”. “Primeiro, eu sei que isso não é sobre mim. É sobre Lynn e a honra que ele merece. Em segundo lugar, isso me dói mais do que não ser solicitado a responder e estou trabalhando nisso. Terceiro, compartilhar sentimentos aqui é frequentemente encontrado com alguma negatividade” Pessoas que pensam que eu não mereço estar lá de qualquer maneira. Então, por que eu me abriria para isso?”





“O homem que me amou profundamente e me ouviu e eu compartilhei e chorei estava farto e compartilhou sua frustração comigo”, observou Burgess. “Ele, assim como eu, não entendia o porquê. Eu o amava porque ele queria me defender, mesmo que não precisasse. Eu, sem dúvida, faria o mesmo. Lutamos muito por aqueles que amamos quando somos apenas tentados. para.” Aceite tudo o que a vida jogar em nós.”





Burgess continua a receber elogios pela homenagem em si, que contou com a participação do juiz e ex-profissional Derek Hough, que iniciou o processo pegando uma única cartola iluminada e iniciando uma valsa elegante. A apresentação não deixou os olhos secos na casa enquanto os juízes Bruno Tonioli e Carrie Ann Inaba se abraçavam enquanto soluçavam nos braços um do outro.





“A honra foi incrível”, concluiu Burgess. “Eu chorei enquanto assistia. Lágrimas de celebração, alegria e gratidão pelo que Len fez na pista de dança e em todas as nossas carreiras. A performance foi perfeita, clássica e tecnicamente brilhante. Val e Gina criaram magia e Len teria absolutamente adorei.”Lembre-se que há duas coisas que podem ser verdadeiras – eu posso amar e apoiar o show. Eu sinto por aqueles que estavam lá. “Também me sinto triste por não estar lá.”





Burgess e Green já haviam expressado seu choque e consternação no início da temporada, quando Burgess revelou em seu podcast que ela não havia sido convidada a voltar ao salão de baile para a 32ª temporada, apesar de ter dito aos produtores que ela estava disponível e ansiosa para retornar. Ela também alegou que os produtores não a avisaram de que ela não seria convidada novamente, mas que ela soube disso ouvindo colegas dançarinos a quem foi oferecida uma vaga no elenco.





“Há duas coisas que podem ser verdade”, explicou ela. “Posso amar o programa e ficar animado por todos, mas também posso me sentir tão triste e triste por não ter conseguido fazer isso nesta temporada, e não sei se isso significa que nunca poderei fazer isso. isso de novo.”





Dançando com as estrelas Vai ao ar às terças-feiras às 20h ET/PT na ABC e Disney +.





