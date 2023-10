Julgamento de agressão de Jonathan Majors marcado, juiz nega pedido de demissão

Jonathan Majors será julgado por acusações de violência doméstica depois que um juiz de Nova York negou um pedido para encerrar o caso. A data do julgamento foi marcada para 29 de novembro.

Majors apareceu na manhã de quarta-feira em um tribunal de Manhattan via Zoom porque está fora do estado. Durante a audiência, seus advogados de defesa apresentaram uma moção pedindo que as “provas contestadas” fossem mantidas sob sigilo e banidas da vista do público devido à natureza “de alto perfil” do caso e às acusações contra Majors. O advogado de defesa Seth Zuckerman disse ao juiz Michael Jaffe que acreditava que “a divulgação de informações confidenciais limitaria o direito do Sr. Majors a um julgamento justo”. O juiz ainda não se pronunciou sobre o pedido e disse aos repórteres presentes que eles poderiam apresentar documentos de oposição até 6 de novembro.

O ator da Marvel foi preso em Manhattan em 25 de março e acusado de agressão e assédio agravado após uma suposta disputa doméstica com sua então namorada Grace Jabbari. Majors se declarou inocente das quatro acusações contra ele. Se for condenado por contravenção, assédio e agressão, ele pode pegar até um ano de prisão.

Antes da audiência de quarta-feira, o Ministério Público de Manhattan apresentou uma resposta de 115 páginas à moção do ator para encerrar o caso. O documento alega que a equipe jurídica de Majors vazou e distorceu provas judiciais, bem como tentou fazer com que a polícia criasse um cartaz de procurado com a imagem de Jabari.

No momento da prisão, Jabbari disse aos policiais que havia sido agredida e levada ao hospital com “ferimentos leves na cabeça e no pescoço” após uma suposta briga em um táxi. Os advogados de defesa de Majors alegaram que foi Al-Jabbari quem agrediu Majors, “e não o contrário”. Sua equipe também sugeriu que o “preconceito racial” desempenhou um papel na investigação, chamando o caso de “caça às bruxas” contra o ator indicado ao Emmy.

A advogada de defesa criminal de Majors, Priya Chowdhury, alegou que tinha provas que exoneravam Majors de qualquer delito, incluindo um vídeo de vigilância que mostrava Al-Jabbari “completamente ileso” após a alegada agressão ao réu. Mas o último processo da promotoria rebateu essa afirmação, dizendo que “o vídeo de vigilância referido pela defesa na verdade mostra a Sra. Jabbari visivelmente chateada, chorando e pedindo ajuda a estranhos para conseguir um táxi Uber para casa”.

Em abril, Al-Jabbari obteve uma ordem de proteção temporária, o que significa que as duas partes não podem ter qualquer contacto direto ou com terceiros. A ordem permanece em vigor.

À medida que a data do julgamento se aproximava, mais supostas vítimas de Majors se apresentaram e cooperaram com o Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan.

Na esteira das acusações, Majors foi retirado de projetos de longas-metragens e dispensado por sua equipe de relações públicas em Lede, bem como por sua gestão, Entertainment 360. WME continua a representar o ator indicado ao Emmy. Ele estrela o próximo drama “Magazine Dreams”, que ainda está programado para estrear em dezembro. Ele também tem um papel importante, como Kang, o Conquistador, na fase atual do extenso Universo Cinematográfico Marvel da Disney.