O asteroide Apophis passa perto da Terra no primeiro encontro desse tipo na história registrada

A NASA relançou uma missão para estudar o asteroide “Deus do Caos” no momento em que ele inicia sua aproximação à órbita da Terra.

A NASA trouxe de volta uma espaçonave que retornou recentemente do espaço profundo para realizar três estudos.

A espaçonave OSIRIS-REx da NASA – apelidada de OSIRIS-APEX – será enviada para estudar um sobrevoo extremamente próximo do asteróide Apophis em 2029, algo como “não ocorreu desde o início da história registrada”, anunciou a NASA.

A espaçonave retornou à Terra em setembro, após coletar amostras da rocha espacial Bennu durante sete anos.

Apophis, também chamado de “Deus do Caos”, provavelmente passará pela Terra em 13 de abril de 2029. Estará a apenas 32.000 quilômetros de distância, o que está mais próximo em comparação com alguns satélites feitos pelo homem e será visível no Hemisfério Oriental. .

Esta rocha espacial, com cerca de 370 metros de diâmetro, aproxima-se da Terra a cada 7.500 anos.

A gravidade da Terra afetará a rocha espacial à medida que ela se aproxima da órbita, e o OSIRIS-APEX compreenderá as consequências para ver “como a sua superfície muda”, de acordo com Amy Simon, cientista do projeto da missão.

Terra muda a duração do dia em um asteroide

Os impactos da Terra provavelmente alterarão a duração do dia do asteroide, que atualmente é de cerca de 30,6 horas por dia. Também pode provocar deslizamentos de terra e terremotos no Deus do Caos.

"Sabemos que as forças das marés e a acumulação de pilhas de entulho são processos fundamentais que podem desempenhar um papel na formação do planeta", disse Danny Mendoza Dellagiostina, investigador principal do OSIRIS-APEX na Universidade do Arizona em Tucson, num comunicado.

“Eles podem nos ensinar como passamos de detritos no início do sistema solar a planetas completos”, acrescentou Della Giustina. Em 13 de abril de 2029, a espaçonave encontrará o asteroide tipo S, mas não pousará em sua superfície e “operará em estreita proximidade” pelos próximos 18 meses.

A NASA disse que a espaçonave não apenas monitorará as mudanças na superfície, mas também mapeará a superfície e analisará a composição química das rochas.

A espaçonave também se moverá a 5 metros da superfície da rocha para que seus propulsores possam ser acionados para ver o que a provocou e fornecer aos cientistas uma “espiada no material abaixo”.

Embora a rocha ainda esteja a cinco anos de se aproximar da Terra, os cientistas continuarão a rastreá-la quando ela fizer a primeira de seis passagens próximas do Sol.