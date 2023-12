SpaceX Falcon Heavy lança X-37B, um dos segredos mais bem guardados dos militares dos EUA

Um foguete SpaceX Falcon Heavy está na plataforma de lançamento antes da tentativa de lançamento do avião espacial X-37B dos militares dos EUA em 11 de dezembro. A empresa adiou o lançamento na época.





O enorme foguete Falcon Heavy da SpaceX retornará aos céus na noite de quinta-feira, desta vez lançando uma misteriosa espaçonave militar dos EUA que conduzirá pesquisas de ponta.

O foguete está programado para decolar do Centro Espacial Kennedy da NASA, na Flórida, às 20h07, horário do leste dos EUA, transportando o avião espacial militar X-37B – que não é tripulado e opera de forma autônoma – a alturas sem precedentes. O lançamento será transmitido ao vivo Site da SpaceX.

Mas não está claro exatamente para onde o avião espacial está indo.

As atividades do X-37B no espaço têm sido objeto de fascínio e especulação na comunidade espacial, à medida que entusiastas amadores correm para rastrear seu paradeiro e compartilhar teorias sobre suas atividades.

Assemelhando-se a um ônibus espacial em miniatura da NASA com janelas escuras, o X-37B reutilizável e totalmente autônomo é conhecido por pesquisar conceitos como Transferindo energia solar do espaço para uso na Terra E estudando os efeitos da radiação nas sementes utilizadas no cultivo de alimentos.

Esta missão – o sétimo voo ao espaço do X-37B – promete ser mais interessante do que os voos anteriores.

Sargento Adam Shanks/Força Espacial dos EUA O veículo de teste orbital X-37B concluirá sua sexta missão bem-sucedida em 2022.

Este lançamento marcará a primeira vez que o avião espacial fez um voo a bordo do SpaceX Falcon Heavy, um desses veículos Os mísseis operacionais mais poderosos No mundo.

Anteriormente, o X-37B foi lançado em um veículo SpaceX Falcon 9 e em um foguete Atlas V construído pela United Launch Alliance, uma joint venture entre a Lockheed Martin e a Boeing.

O Falcon Heavy produz mais impulso do que esses dois foguetes combinados.

O lançamento do Falcon Heavy poderia sinalizar que o X-37B está indo para órbitas mais distantes, talvez até para a Lua ou Marte, sugeriu Paul Graziani, CEO da COMSPOC, uma empresa dedicada ao rastreamento de objetos no espaço.

Se a nave espacial viajar mais profundamente no universo do que as missões anteriores, pode ser muito difícil para os observadores do céu na Terra determinar onde a nave está.

Se os militares não quiserem que as pessoas rastreiem o X-37B, o veículo poderá ser escondido sob o brilho do sol ou por vários outros meios – incluindo a mudança frequente de localização, acrescentou Graziani. O X-37B já provou em voos anteriores que é capaz de realizar múltiplas manobras no espaço.

A COMSPOC tentará procurar a nave se ela atingir a órbita geossíncrona, que está localizada a cerca de 22.400 milhas (36.000 quilômetros) da Terra e é onde operam a maioria dos grandes satélites de comunicações. A órbita geossíncrona é onde a empresa concentra seus sensores para rastrear satélites, disseram Graziani e Bob Hall, diretor de integração de operações da COMSPOC.

“Acho que esta é uma das coisas mais interessantes que já aconteceram no espaço em muito tempo, aconteça o que acontecer”, disse Graziani sobre o lançamento do X-37B.

O X-37B permite que os Estados Unidos conduzam experimentos para entender como melhorar as operações espaciais atuais e futuras e ampliar os limites do que é possível, de acordo com uma declaração do General B. Chance Saltzman, chefe de operações espaciais.

Entre as pesquisas realizadas a bordo desta missão está um experimento da NASA que visa encontrar maneiras de apoiar os astronautas em futuras missões no espaço profundo. Chamado Seeds-2, o projeto irá “expor sementes de plantas ao ambiente hostil de radiação de voos espaciais de longa duração” e basear-se em pesquisas realizadas em missões anteriores do X-37B.

Aprender como cultivar alimentos no ambiente hostil e sem solo do espaço sideral pode ser crucial para os astronautas em longas missões à Lua ou além, locais onde o fornecimento de suprimentos frescos é difícil.

Não está claro quanto tempo a espaçonave passará em órbita para esta missão, embora historicamente cada voo do X-37B tenha sido mais longo que o anterior.

O vôo final da espaçonave autônoma X-37B ao espaço foi concluído em novembro de 2022, depois que a espaçonave passou quase 909 dias consecutivos no espaço. Durante a sexta missão, como a CNN noticiou anteriormente, o avião espacial transportava tecnologia experimental concebida pela Marinha dos EUA para converter energia solar e… Envie-o de volta para a Terrade acordo com o exército.

O X-37B já passou mais de 3.700 dias no espaço em outras missões não tripuladas. Quando retornar à Terra, pousará na pista, assim como um avião desce do céu.

Este lançamento vem depois de mais de… Duas semanas De atraso. A SpaceX estava pronta para ser lançada em 10 de dezembro. O lançamento foi adiado duas vezes devido ao clima e problemas com a plataforma terrestre antes que a SpaceX adiasse repentinamente a missão indefinidamente “para realizar verificações adicionais do sistema”.

Mas durante a pausa, a China – que o governo dos EUA considera sua Competidor principal Na corrida espacial moderna – ela colocou sua espaçonave secreta em órbita.

Pouco se sabe sobre a espaçonave vinda da China. Alguns na indústria especulam que é semelhante ao X-37B em forma e função, embora nenhuma imagem oficial do veículo tenha sido divulgada.

Agência de Notícias estatal chinesa Xinhua mencionado Lançado pela espaçonave secreta a bordo de um foguete Longa Marcha 2F.

A publicação da agência acrescenta apenas que durante a sua estadia no espaço, o veículo testará tecnologia espacial reutilizável e conduzirá experiências científicas não especificadas “para o uso pacífico do espaço”.

Não está claro quanto tempo o avião espacial chinês permanecerá em órbita.