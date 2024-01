Nova música de Jay-Z com D'Angelo sobre Beyoncé

Jay-Z estreia O Livro de Clarence Jay-Z e James Samuel passaram do Velho Oeste para o Novo Testamento. O rapper que virou produtor se uniu mais uma vez ao músico que virou escritor e diretor para o filme “The Book of Clarence”.

Jay-Z demonstra algum remorso e uma redeclaração de amor na nova música “I Want You Forever”.

A trilha sonora de “The Book of Clarence” junta Hova com o ex-cantor de R&B D'Angelo em uma jornada de nove minutos com D'Angelo cantando repetidamente: “Tudo o que quero dizer é que te amo tanto/não' não quero ficar sem você / preciso de você para sempre.

Jay-Z se destaca por sua narrativa vulnerável para compartilhar: “A vida não tem o mesmo gosto sem você / Lágrimas no meu champanhe / Pare de brincar garota, você sabe que sou louco por você / Você sabe aquela semana em que corri de volta para sua casa. casa da mãe, pergunte ao meu namorado, eles podem presenciar/dormir no sofá porque cama não é cama sem você.

mais: Post Malone, Red Hot Chili Peppers, Megan Thee Stallion, mais sobre a escalação de Bonnaroo para 2024

As letras pessoais, aparentemente sobre a esposa Beyoncé, continuam com Jay-Z admitindo que ele “adquiriu características tóxicas” em sua educação. “Eu te amo pela minha vida, coloquei isso na minha morte”, ele canta antes de concluir: “Não posso acabar como meus pais, não”.

A música retorna para D'Angelo recitando em uma batida agitada, pratos batendo e guitarra elétrica que lembra Prince.

Tanto Jay-Z quanto Beyoncé já haviam revelado sombras de suas lutas conjugais, principalmente no álbum “Lemonade” de Beyoncé de 2016 e no álbum “4:44” de Jay-Z de 2017, onde ele admitiu ter traído e se desculpou por isso. Beyoncé também revisitou algumas de suas dissonâncias anteriores na canção renascentista “Plastic on the Sofa”, reafirmando sua tolerância ao cantar: “Não precisamos aceitar o mundo/Eles são tão duros comigo, são tão difíceis. ” “Em você, garoto.”

“I Want You Forever” faz parte da trilha sonora do novo filme de Jeymes Samuel, estrelado por LaKeith Stanfield, “The Book of Clarence”, que estreia nos cinemas na sexta-feira, co-produzido por Jay-Z. O álbum inclui contribuições de Doja Cat, Kodak Black, Lil Wayne e Kid Cudi entre os nomes notáveis.

Ele assiste: Trailer do show do intervalo do Super Bowl de Usher promete uma performance de '30 anos em construção'