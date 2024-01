Ariana Grande lança a nova música de Madonna, “Yes, And?”

O primeiro single de Ariana Grande com seu próprio nome em mais de três anos vem com uma melodia e ritmo alegres e vibrantes, e clara inspiração na “Vogue” de Madonna (junto com um lote de Janet Jackson de meados dos anos 90). . Mas as primeiras impressões podem enganar, já que a letra carrega uma mensagem positiva e revigorante de 'Eu sou quem eu sou', 'Seja você mesmo e continue andando' – mas com dentes, além de alguns palavrões acrescentados em boa medida.

O resultado está na introdução e no refrão: “Se você se encontrar em uma situação sombria, basta acender a luz e dizer 'sim, e?'”, que continua com “Diga essa merda com o peito, e” / Seja seu próprio melhor amigo… Continue se movendo como “O que vem a seguir?”

Mas a inspiração para essas letras está em outro lugar da música: “Rapaz, coloque seu batom”, seguido por “Cansei de me importar com o que você pensa” e “Não comente sobre meu corpo, não responda/ Seu negócio é seu e meu negócio é meu.” “

O vídeo da música está programado para ser lançado ainda nesta sexta-feira.

Quanto a outras inspirações, o elemento Madonna é evidente – há até uma seção central falada levemente instrumental – embora não use um sample da “Vogue”: a música foi escrita e produzida por Grande com colaboradores de longa data Max Martin (o compositor de maior sucesso -produtor há 25 anos, de Britney Spears a The Weeknd) e Ilya Salmanzadeh.

Isso contribui para a reentrada no rádio e na pista de dança de uma cantora que ainda tem uma vantagem forte – e prepara o cenário para o tão esperado álbum que ela disse que será lançado ainda este ano.

Embora Ariana Grande tenha participado de vários singles de sucesso nos últimos anos – mais notavelmente os remixes de “Save Your Tears” e “Die for You” de The Weeknd – ela não lançou um álbum ou mesmo uma música com seu próprio nome desde seu sexto estúdio. álbum. O filme completo “Positions” foi lançado em outubro de 2020. Ela tem trabalhado arduamente na adaptação para a tela grande da Universal do musical de sucesso da Broadway “Wicked”, com lançamento previsto para novembro e, mais silenciosamente, ela também se separou de seu antigo gerente Scooter. Brown e agora é representado por Brandon Creed (que trabalha com Lovato, Troye Sivan, Charli XCX, Mark Ronson e outros).

Uma série de postagens no Instagram no ano passado revelou que ela estava trabalhando no álbum número sete com os colaboradores de longa data Max Martin e Ilya Salmanzadeh – postando clipes silenciosos dela cantando no estúdio (“Sem outtakes desta vez!”). No dia 27 de dezembro, ela finalmente confirmou que o álbum seria lançado este ano, talvez mais cedo ou mais tarde (já que ela também marcou o diretor de vídeo Christian Breslauer e vários dançarinos no post). Entre as fotos havia fotos dela dançando e outra dela chorando no estúdio, dizendo: “Estou muito cansada… mas estou muito feliz e grata”. A título de ilustração, ela ofereceu “os dois climas do álbum”.