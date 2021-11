Omicron: o mundo está em alerta máximo com a nova variante do coronavírus

A nova mutação, potencialmente mais transmissível, foi detectada pela primeira vez na África do Sul e, desde então, foi detectada na Austrália, Reino Unido, Alemanha, Israel, Itália, República Tcheca e Hong Kong.

No sábado, as autoridades israelenses anunciaram que todos os estrangeiros seriam proibidos de entrar no país em resposta às preocupações de O’Mikron. A proibição, pendente de aprovação do governo, deve durar duas semanas. Os israelenses voltando de um país listado no vermelho, que inclui países da África do Sul, serão obrigados a isolá-los por sete dias em um hotel designado.

O Ministério da Saúde de Israel disse que há sete casos suspeitos da variante em Israel, além de um caso confirmado que foi encontrado em uma pessoa retornando do Malauí.

O Departamento de Saúde de New South Wales anunciou no domingo que dois em cada dois casos de Omicron foram detectados na Austrália depois que viajantes da África do Sul chegaram a Sydney.

O ministério disse que os viajantes estão isolados com outros 12 passageiros que vieram da África do Sul. Ela acrescentou que ambos os casos são pessoas que foram totalmente vacinadas e não apresentaram sintomas. A Austrália proibiu a entrada de estrangeiros que viajaram para nove países da África do Sul nos últimos 14 dias, incluindo África do Sul, Lesoto, Botswana e Zimbábue. Enquanto isso, a Coreia do Sul impôs restrições a viajantes de oito países sul-africanos, anunciou a Agência para o Controle e Prevenção de Doenças no sábado. A agência disse que os estrangeiros que viajam da África do Sul, Botswana, Namíbia, Zimbabwe, Lesoto, Eswatini, Malawi e Moçambique estão proibidos de entrar na Coreia do Sul. Acrescentou que a emissão de vistos a cidadãos desses países encontra-se suspensa até novo aviso. Os cidadãos coreanos que entram nesses países devem ficar em quarentena em uma instalação designada pelo governo por 10 dias. O que está acontecendo na Europa? A Europa também está impondo proibições de viagens frenéticas e está lutando para aumentar sua capacidade de sequenciamento de coronavírus depois que vários países no continente relataram casos suspeitos de Omicron. Um caso suspeito do tipo foi descoberto em Innsbruck, oeste da Áustria, depois que um viajante recém-chegado da África do Sul testou positivo para Covid-19, disse o governo estadual do Tirol no sábado. READ Forças de Tigrayan mataram 120 civis na aldeia de Amhara - oficiais etíopes As autoridades disseram que amostras do caso foram enviadas para a capital, Viena, e os resultados são esperados nos próximos dias. Enquanto isso, cientistas do Hospital Regional em Liberec, República Tcheca, disseram à CNN no sábado que um caso de Omicron foi detectado em um viajante que havia chegado da Namíbia. Oito outras pessoas que viajaram com a pessoa infectada também estão sendo testadas para Covid-19 e a variante, de acordo com a CNN Prima, afiliada da CNN. Na tarde de sábado, dois casos foram confirmados no Reino Unido, mais dois na Alemanha e um na Itália. Dezenas são suspeitos na Holanda e na República Tcheca. É possível que a nova alternativa já exista em seu país, mas ainda não tenha sido descoberta, disse o principal especialista em doenças infecciosas dos Estados Unidos, Dr. Anthony Fauci. O secretário de Estado da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, disse que os dois casos detectados no Reino Unido estavam relacionados a viagens para a África do Sul, região onde a variante Omicron foi detectada pela primeira vez. “Esses indivíduos estão se isolando de suas famílias enquanto mais testes e rastreamento de contato são realizados”, acrescentou. O Ministério da Saúde da Baviera disse em um comunicado no sábado que os dois casos alemães identificados em Munique são de dois passageiros que chegaram da Cidade do Cabo em 24 de novembro. “Os indivíduos estão em isolamento domiciliar desde 25 de novembro após o teste positivo para PCR. Após relatos da nova variante, os dois indivíduos tiveram a precaução de se organizarem para testar a variante”, disseram as autoridades. O Ministério da Saúde italiano disse em comunicado que o caso italiano se encontra na região sudoeste da Campânia, um passageiro que chegou de Moçambique. Não divulgou a data de chegada do passageiro ou sua nacionalidade. No início do sábado, as autoridades alemãs identificaram um caso “suspeito” da variante Omicron em Frankfurt de outro passageiro que havia retornado da África do Sul. O departamento de saúde local disse que deve conseguir confirmar a sequência completa do vírus neste paciente na segunda-feira. As autoridades de saúde holandesas estão investigando se 61 pessoas que viajaram da África do Sul com teste positivo para Covid-19 na sexta-feira contraíram a nova variante. READ Nove mortos em explosão no depósito de munição no Cazaquistão Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) disseram que nenhum caso conhecido de Omicron foi identificado nos Estados Unidos e, se uma variante surgir, a agência espera que os casos sejam identificados rapidamente por meio do sistema de vigilância diversificado do país. No domingo, o governo francês prorrogou a suspensão de voos de sete países sul-africanos. A proibição estava programada para durar até meia-noite de domingo, mas foi estendida até meia-noite de terça-feira. “Eu não ficaria surpreso se esse for o caso”, disse Fauci, diretor do CDC, à NBC no sábado. [in the US]Ainda não descobrimos, mas quando você tem um vírus que mostra esse grau de transmissibilidade e tem casos de viagens que eles já notaram em outros lugares, quando você tem um vírus assim quase sempre vai em todos os lugares.” Organização Mundial da Saúde (OMS) Ele disse na noite de sexta-feira que as primeiras evidências apontam para uma variante Omicron, Foi identificado pela primeira vez na África do Sul , poderia representar um risco aumentado de reinfecção, e ele disse que algumas das mutações detectadas na variante eram preocupantes. GGD Kennemerland, o serviço de saúde municipal responsável pelo Aeroporto Schiphol de Amsterdã, disse que os resultados positivos do teste seriam verificados o mais rápido possível. As autoridades holandesas acrescentaram que aqueles que deram positivo foram enviados para o isolamento em um hotel próximo. A descoberta da nova alternativa tem gerado preocupações em todo o mundo. Vários países têm Impor proibição de viagens e global Mercados caíram Mas enquanto a Organização Mundial de Saúde classificou O’Micron como uma “variante preocupante” na sexta-feira, ela enfatizou a necessidade de mais pesquisas para determinar se a variante é mais contagiosa, se causa doenças mais sérias e se pode escapar das vacinas. “Esta variante contém um grande número de mutações e algumas dessas mutações têm algumas características preocupantes”, disse Maria Van Kerkhove, líder técnica da OMS para Covid-19, em um comunicado na sexta-feira. “No momento existem muitos estudos em andamento … Até o momento há poucas informações, mas esses estudos estão em andamento, então precisamos que os pesquisadores tenham tempo de implementá-los e a Organização Mundial da Saúde vai informar o público, nossos parceiros e os Estados-Membros o mais rapidamente possível. ”Temos mais informações.” READ Comunistas e observadores relatam abusos nas eleições russas A variante Omicron era “extremamente preocupante”, disse Lawrence Young, virologista e professor de oncologia molecular na Warwick Medical School, no Reino Unido. “É a versão mais mutante do vírus que vimos até agora”, disse Young em um comunicado. “Esta variante carrega algumas das mudanças que vimos anteriormente em outras variantes, mas que não foram feitas juntas em um único vírus. . Também contém novas mutações. ” . alternativa Possui um grande número de mutações, cerca de 50 em geral. Crucialmente, cientistas genômicos sul-africanos disseram na quinta-feira que mais de 30 mutações foram encontradas em Proteína Spike Estrutura que o vírus usa para alcançar as células que ataca. Cientistas elogiaram as autoridades de saúde da África do Sul por sua rápida resposta ao surto de Covid-19 na província de Gauteng, que levou à descoberta de uma nova alternativa. Quando os casos no condado começaram a aumentar a uma taxa mais alta do que em outros lugares, os especialistas em saúde se concentraram em sequenciar as amostras daqueles com teste positivo, permitindo que eles identificassem rapidamente a variante B.1.1.529. Sharon Peacock, professor de saúde pública e microbiologia da Universidade de Cambridge, disse que o Departamento de Saúde da África do Sul e seus cientistas “merecem ser elogiados por sua capacidade de resposta, seu conhecimento e por soar o alarme para o mundo”. Ela acrescentou que o desenvolvimento demonstra como é importante ter excelentes recursos de sequenciamento e compartilhar experiências com outras pessoas. Essa mensagem foi reforçada pela Organização Mundial da Saúde, que na sexta-feira pediu aos países que fortaleçam a vigilância e os esforços de sequenciamento para entender melhor as variantes do coronavírus.

Martin Guilando, David Mackenzie, Gazi Balkes, Laura Smith Spark, Sharon Braithwaite, Antonia Mortensen, Tim Lister, Nadine Schmidt, Mia Alberti, AJ Davis, Johnny Hallam, Jake Kwon, Hilary Whiteman e Lauren Lau contribuíram com a reportagem.

“Evangelista geral da cerveja. Desbravador do café ao longo da vida. Defensor certificado do twitter. Internetaholic. Praticante de viagens.”