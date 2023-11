Guerra entre Israel e Hamas: Evacuação de bebés prematuros do principal hospital de Gaza para o Egipto

KHAN YOUNIS, Faixa de Gaza (AP) – Autoridades de saúde disseram no domingo que 31 bebês prematuros “extremamente doentes” foram transferidos com segurança do principal hospital de Gaza para outro no sul e mais tarde seguiriam para o Egito, onde dezenas de pacientes gravemente feridos foram ficou lá por dias, depois que as forças israelenses entraram no complexo.

O destino dos recém-nascidos no Hospital Al-Shifa chamou a atenção global após a sua libertação Imagens mostram médicos tentando mantê-los aquecidos. Os cortes de energia desligaram incubadoras e outros equipamentos, e alimentos, água e suprimentos médicos acabaram enquanto as forças israelenses combatiam militantes palestinos do lado de fora.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse nas redes sociais que crianças “gravemente doentes” foram evacuadas, juntamente com seis profissionais de saúde e 10 familiares da equipe. Eles estavam recebendo atendimento urgente na cidade de Rafah, ao sul da Faixa de Gaza.

Muhammad Zaqout, diretor dos hospitais de Gaza, disse que as crianças sofriam de desidratação, vômitos e hipotermia, e algumas sofriam de sepse porque não recebiam medicamentos e não estavam em “condições adequadas para sobreviver”. Ele disse que eles iriam para o Egito na segunda-feira para receber cuidados mais especializados.

A equipe da OMS que visitou o hospital no sábado disse que 291 pacientes ainda estavam lá, incluindo crianças. Outros eram pacientes traumatizados com feridas altamente infectadas e aqueles com lesões na coluna vertebral que não conseguiam se mover. Zaqout disse que quatro crianças morreram dois dias antes da visita.

A Organização Mundial da Saúde disse que 25 trabalhadores médicos ainda estavam presentes, juntamente com pacientes que, segundo ela, “temiam por sua segurança e saúde e solicitavam evacuação”. A agência descreveu Shifa como uma zona de morte.

Mais tarde no domingo, o chefe do departamento de cirurgia plástica do hospital, Dr. Ahmed Al-Makhalati, disse que as forças israelenses invadiram o departamento de cirurgia, interrogaram funcionários e pacientes e prenderam um dos pacientes. O exército israelense não comentou imediatamente o incidente.

Israel há muito afirma que o Hamas mantém uma presença ampla O centro de comando está dentro e sob a curaIsto insere-se no quadro da sua acusação mais ampla de que os combatentes estão a usar civis como cobertura. Retratou o hospital como o principal alvo na sua guerra para acabar com o domínio do Hamas em Gaza, após o domínio do grupo armado. Um ataque em grande escala ao sul de Israel Seis semanas atrás, o que levou ao início da guerra.

O Hamas e os funcionários dos hospitais negam estas acusações, e os críticos consideram o hospital um símbolo do que chamam de perigo para os civis por parte de Israel. Milhares de pessoas foram mortas em ataques israelitas e há uma escassez aguda de alimentos, água, medicamentos e combustível na área sitiada.

Forças israelenses estacionadas em Shifa Pesquisando suas causas por vários dias Eles dizem que encontraram armas e outras armas e mostraram aos repórteres a entrada para a abertura do túnel. A Associated Press não conseguiu verificar de forma independente as descobertas de Israel.

O exército israelense disse que suas forças encontraram cerca de 35 aberturas de túneis e um grande número de armas durante as operações nas áreas de Sheikh Ajlin e Al-Rimal em Gaza.

O navio foi capturado

O exército israelense disse que estava baseado no Iêmen Rebeldes Houthi apreenderam um navio de carga No sul do Mar Vermelho, enquanto navegava da Turquia para a Índia, mas dizia que não havia israelenses a bordo e que não era um navio israelense. Um comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descreveu o navio como propriedade de uma empresa britânica.

Os Houthis disseram que apreenderam um navio israelita e a sua tripulação e o levaram para a costa do Iémen, mas não forneceram detalhes, exceto para dizer que estavam a tratar os prisioneiros “de acordo com os ensinamentos e valores da nossa religião islâmica”.

No início do dia, o grupo apoiado pelo Irão ameaçou atacar navios ligados a Israel no Mar Vermelho.

O Banco de Dados de Navios das Nações Unidas identificou os proprietários do navio como uma empresa sediada em Tel Aviv, Ray Shipping Ltd. As ligações para a Ray Shipping não foram atendidas no domingo e as autoridades não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Lutas ferozes no norte

Houve relatos de confrontos violentos no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, na noite de domingo. “Havia um som constante de tiros e bombardeios de tanques”, disse por telefone Yassin Sharif, que está internado em um hospital administrado pela ONU no campo. “Foi mais uma noite de terror.”

O Comissário-Geral da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos, Philippe Lazzarini, disse que 24 pessoas foram mortas no que testemunhas oculares descreveram como um ataque aéreo israelita a uma escola num abrigo superlotado das Nações Unidas em Jabalia, no dia anterior. O exército israelita, que apelou repetidamente aos palestinianos para abandonarem o norte de Gaza, limitou-se a dizer que as suas forças estavam activas na área “com o objectivo de atacar terroristas”.

“Todos os dias, esta guerra causa um número impressionante e inaceitável de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças. Isto tem de acabar”, disse o secretário-geral da ONU, António Guterres, num comunicado sobre esse ataque e outro a uma escola gerida pela ONU no prazo de 24 horas. .

Mais de 11.500 palestinos foram mortos, segundo as autoridades de saúde palestinas. Outros 2.700 foram dados como desaparecidos. Acredita-se que esteja enterrado sob os escombros. contar Sem diferença entre civis e combatentes; Israel diz que matou milhares de ativistas.

Negociações de reféns

Cerca de 1.200 pessoas foram mortas do lado israelense, a maioria delas civis mortos durante o ataque do Hamas em 7 de outubro, no qual o movimento participou. Cerca de 240 prisioneiros foram retirados Regressar a Gaza e destruir o sentimento de segurança de Israel. O exército afirma que 52 soldados israelenses foram mortos.

O Hamas libertou quatro reféns, Israel resgatou um e os corpos de dois foram encontrados perto de Shifa, onde houve intensos combates.

Israel, os Estados Unidos e o Estado do Golfo do Qatar, que faz a mediação com o Hamas, negociam há semanas a libertação dos reféns. “Esperamos poder libertar um grande número de reféns nos próximos dias”, disse o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Michael Herzog, à ABC. Ele acrescentou: “Estamos falando em parar os combates por alguns dias para que possamos retirar os reféns”.

no sábadoBrett McGurk, coordenador do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para o Médio Oriente, disse: “A libertação de um grande número de reféns levará a uma cessação significativa dos combates… e a um aumento maciço da ajuda humanitária”.

“Os pontos críticos, francamente, nesta fase são mais práticos e logísticos”, disse o primeiro-ministro do Catar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, no domingo.

O inverno chega

Mais de dois terços dos 2,3 milhões de habitantes de Gaza fugiram das suas casas. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados da Palestina, ou UNRWA, está a lutar para fornecer serviços básicos a centenas de milhares de pessoas que estão abrigadas dentro e perto de escolas e outras instalações. A agência disse que 17 de suas instalações foram submetidas a bombardeio direto.

O sofrimento deles se agravou nos últimos dias com a chegada do inverno com ventos frios e chuvas fortes.

No fim de semana, Israel permitiu que a UNRWA importasse combustível suficiente para continuar as operações humanitárias por mais alguns dias e para manter os seus sistemas de Internet e telefone funcionando. Israel cortou todas as importações de combustível no início da guerra, encerrando a única central eléctrica de Gaza e a maioria dos sistemas de tratamento de água.

O ministro da Defesa, Yoav Galant, disse no sábado que os ativistas aprenderiam “nos próximos dias” que há menos lugares para trabalhar no sul de Gaza. Seus comentários foram a indicação mais clara de que os militares pretendem fazer exatamente isso Expandindo seu ataque Ao sul, onde Israel ordenou que os civis palestinos procurassem abrigo. Israel bombardeou repetidamente o que diz serem alvos militantes em todo o sul, muitas vezes matando civis.

A área de evacuação é Já lotado de civis deslocadosNão estava claro para onde iriam se o ataque se aproximasse. O Egipto recusou-se a aceitar qualquer afluxo de refugiados palestinianos, em parte porque Temores de que Israel não permita que eles retornem.

O palestino-canadense Khalil Manea (71 anos) deixou a Faixa de Gaza com destino ao Egito no domingo. Depois de fugir para o sul de Gaza, ele disse que morava com seus parentes em uma casa lotada com 40 pessoas. “Lá também sofremos greves intensas. “Um míssil atingiu nossa casa”, disse ele.

Magdy relatou do Cairo.

