NBA All-Star Weekend: Steph Curry derrota Sabrina Ionescu e ganha a melhor cesta de três pontos no basquete

CNN

–



Nós sabemos Steph Curry e Sabrina Ionescu Eles são ótimos arremessadores de três pontos. Mas neste fim de semana, Temos que saber quem é o melhor.

Curry derrotou Ionescu por pouco no sábado, quando os dois atiradores se enfrentaram durante o All-Star Weekend na primeira disputa de três pontos NBA x WNBA para resolver uma controvérsia de longa data.

A estrela do Golden State Warriors marcou 29 pontos, enquanto a estrela do New York Liberty marcou 26 pontos.

Ionescu disse na transmissão da TNT que está animada para “mudar a narrativa” entre os jogadores da NBA e WNBA.

“Foi incrível”, disse Ionescu. “Só para podermos que este seja o primeiro deste tipo de evento e para nós virmos aqui e fazermos um show, mas entendermos o que isso significa. Animado para mudar a narrativa e poder fazer isso ao lado dos maiores de todos os tempos.” faça isso.”

Curry, que usava cinturão de campeão de três pontos, elogiou o evento e Ionesco.

“Não poderia ter sido melhor, pois eles aproveitaram a chance na frente daquele palco, e nós corremos com todo aquele entusiasmo, e entregar assim estabeleceu o padrão e foi inacreditável de assistir”, disse Carey. “Então, isso pode ser algo – não sei se alguém pode preencher essa vaga, mas pode ser algo que precisamos fazer com mais frequência.”

Imagens de Stacy Revere / Getty Stephen Curry se prepara para arremessar no desafio de 3 pontos contra Sabrina Ionescu.

Curry é bicampeão da NBA e detém o recorde de todos os tempos da liga A maioria dos arremessos de 3 pontos feitos na carreira (3.642).

No entanto, em 2023, Ionescu estabeleceu o recorde da WNBA de maior número de arremessos de 3 pontos em uma única temporada (128). Ela também estabeleceu um recorde histórico da WNBA e da NBA em disputas de três pontos na última temporada, marcando 37 pontos em 40 possíveis.

De acordo com o comunicado oficial, Curry foi baleado Bolas da NBA da linha de três pontos na NBA, enquanto Ionescu as usava Equações WNBA – A linha está um pouco mais próxima e a bola um pouco menor.

No entanto, confiante em suas habilidades antes da partida, Ionescu disse que queria nivelar o campo de jogo. “Vou arremessar da linha da NBA… vamos lá”, disse ela Escrito em Xanteriormente conhecido como Twitter.

Como parte do concurso, as instituições de caridade de Curry e Ionescu receberão uma doação da NBA e da WNBA. O casal também terá a oportunidade de arrecadar dinheiro para a Fundação NBA, que visa promover o empoderamento econômico na comunidade negra, com cada arremesso regular valendo US$ 1.000, cada bola de dinheiro US$ 2.000 e uma bola especial de 3 pontos de 29 pés e 9 polegadas. . É chamado de “STARRY Range Ball” de US$ 3.000.

“Acho que isso é a coisa mais legal de todas”, disse Carrie TNT disse No final de janeiro.

“Gosto da confiança, gosto da competição. É um novo formato neste momento”.

Imagens de Stacy Revere / Getty Ionescu ficou conhecida por seus arremessos de 3 pontos.

Enquanto isso, o jogador da G League, Mac McClung, venceu sua segunda disputa consecutiva de enterradas na NBA, selando a vitória ao saltar sobre Shaquille O'Neal de maneira impressionante, enquanto o guarda do Osceola Magic se tornava o quinto jogador na história da liga a defender seu título.

O salto de McClung sobre O'Neal, de 2,10 metros, rendeu uma pontuação perfeita de 50 dos juízes, quando ele pegou uma bola de basquete das mãos da lenda da NBA e a jogou na rede, apesar de ser quase trinta centímetros mais baixo.

Kyle Terada/USA Today Sports/Reuters Mac McClung jogou a bola sobre a lenda da NBA Shaquille O'Neal.

O jogador de 25 anos disse posteriormente à TNT que estava “honrado” por conquistar títulos consecutivos, mas criticou o seu desempenho, acrescentando: “Gostaria de ter feito mais pelos adeptos”.

Ele obteve a única pontuação perfeita da noite com esta enterrada impressionante, enquanto seus esforços anteriores, incluindo um em que saltou sobre duas pessoas, deram-lhe um forte início na competição.

Ele derrotou Jaylen Brown, do Boston Celtics, enquanto Jaime Jaquez Jr., do Miami Heat, e Jacob Toppin, do New York Knicks, foram eliminados na primeira rodada.

Tradicional Disputa de três pontos Competindo pelo título estavam Malik Beasley, Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, Damian Lillard, Lauri Markkanen, Donovan Mitchell, Karl-Anthony Towns e Trae Young.

No final, Lillard, estrela do Milwaukee Bucks, conseguiu defender o título da competição de três pontos, tornando-se o primeiro jogador a conquistar dois títulos consecutivos desde Jason Kapono em 2007 e 2008.

O All-Star Weekend culminará com o All-Star Game no domingo no Gainbridge Fieldhouse do Indiana Pacers, onde os melhores dos melhores competirão entre si.

O jogo voltou ao formato tradicional da Conferência Leste versus Conferência Oeste este ano, com muitas das maiores estrelas da liga se alinhando em Indianápolis.

Giannis Antetokounmpo e LeBron James são os capitães do Leste e do Oeste, respectivamente, enquanto Joel Embiid é o maior nome a perder devido a uma cirurgia. Lesão no joelho no início deste mês.

Trabalhar no sábado eu comecei Com a oferta da NBA por Faculdades e Universidades Historicamente Negras (HBCU), enquanto Virginia Union jogava contra Winston-Salem State.

As habilidades gerais dos jogadores foram exibidas na noite de sábado com o Skills Challenge, antes do Three Point Contest apresentar alguns dos melhores talentos do deep e o Slam Dunk Contest encerrar a noite.

E no domingo, a G League – afiliada da liga secundária da NBA – sediará sua própria série de eventos começando às 13h30 horário do leste dos EUA no G League Park, no Indian Convention Center, antes da joia da coroa do fim de semana, o All-Star Weekend. A partida acontecerá às 20h EST.

TNT Sports (anteriormente conhecida como Turner Sports e brevemente como Warner Bros. Discovery Sports) é uma divisão da Warner Bros. Discovery (WBD), proprietária da CNN.

Ben Church, da CNN, contribuiu para este relatório.