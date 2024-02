Mac McClung repete na disputa de enterrada da NBA, Damian Lillard vence a disputa de 3 pontos: destaques completos

INDIANÁPOLIS – Os nomes nos troféus não mudam de ano para ano em nenhuma das principais competições da NBA no All-Star de sábado à noite.

Mac McClung, o jogador da G League que chocou o mundo ao vencer a competição de enterrada em Salt Lake City em fevereiro passado, fez isso novamente em Indianápolis, derrotando Jaylen Brown ao saltar sobre Shaquille O'Neal, de 2,10 metros, na rodada final de os 50 Perfeitos dos Juízes.

Na disputa de 3 pontos anterior, Damian Lillard acertou a bola final em seu último rack para derrotar Trae Young em sua segunda vitória consecutiva no evento.

McClung, 25, que disputou um total de quatro jogos da NBA em sua carreira, venceu uma disputa que incluía um segundo jogador da G League – Jacob Toppin, irmão do campeão da NBA de 2022, Obi Toppin. McClung, que também saltou sobre duas pessoas para enterrar, deixou cair a bola ao subir para a borda antes de pegá-la novamente e jogá-la para outra pessoa, colocou sua camisa do ensino médio sobre o corpo maciço de Shaq, saltou sobre ele e finalizou uma reversão. bater. .

“Shaq era tão legal quando vestia minha camisa do colégio”, disse McClung. “Cara, isso quase te deixa emocionado porque ele vai fazer isso. E eu disse, 'Ok, coloque isso'. E ele disse, 'É melhor você não perder a enterrada'. Eu disse, 'Ok, eu' não vou perder isso.

Os atuais jogadores da NBA não se saíram bem na competição de enterradas. O novato do Miami Heat, Jaime Jaquez Jr., foi o primeiro jogador eliminado, enquanto Brown, um All-Star do Boston Celtics, foi vaiado após quase todas as enterradas, em uma indicação clara dos fãs de que eles achavam que suas notas eram altas demais para suas enterradas. , especialmente quando comparado a McClung.

Brown, a primeira estrela a competir no concurso de enterrada em anos, colocou “pressão” em McClung em sua enterrada final, colocando uma luva do tamanho do Mickey Mouse em sua mão esquerda, depois pulando e tirando a bola da cabeça de alguém com ela. Luva e imersão.

“Acho que no final das contas (nesta) era da mídia, alguns jogadores têm medo de transformar isso em um meme ou algo parecido”, disse Brown. “Como se eu quisesse sair e me divertir, o que fiz.”

McClung, que agora joga no Orlando Magic da G League, é o primeiro vencedor consecutivo de enterradas desde Zach LaVine em 2015 e 2016. McClung, LaVine, Nate Robinson, Jason Richardson e Michael Jordan são os únicos jogadores a vencer consecutivamente. Concursos de enterrada.

“Esta é a minha história e eu a aceito”, disse McClung.

Lillard é o primeiro campeão consecutivo de três pontos desde Jason Kapono em 2007 e 2008 e se junta a Kapono, Larry Bird, Craig Hodges, Mark Price, Jeff Hornacek e Peja Stojakovic como vencedores da disputa de três pontos em anos consecutivos.

Ele sobreviveu a Young e ao vencedor de 3 pontos da NBA em 2022, Karl-Anthony Towns, nas finais, e também perseverou em um desempate de quatro vias em que os três finalistas e Tyrese Haliburton de Indiana tiveram que arremessar por 30 segundos (as rodadas regulares duram 70 segundos) para ser capaz de atirar por 30 segundos. Saia na primeira rodada.

Towns terminou em primeiro lugar na final e marcou 22 pontos. Young o venceu com 24 pontos, e Lillard ficou preso em 24 em seu último rack até a tacada final.

“Quando cheguei àquela bola de três pontos, eu sabia que poderia vencê-la se a deixasse cair e me dei a vantagem de ir para minha prateleira de bônus antes da última”, disse Lillard. “Então eu sabia que tinha uma boa chance.

“Quando cheguei ao último rack, não sabia minha pontuação exata, mas quando perdi dois, ouvi a multidão aplaudindo e aplaudindo. Depois que eles continuaram fazendo isso repetidamente, eu sabia que ainda estava vivo porque eu sabia que eles teriam parado se tudo acabasse para mim.” Errei as próximas duas bolas novamente, então peguei a próxima e percebi que precisava dela para vencer.

Imprensado entre as disputas de três pontos e enterradas estava o histórico tiroteio entre Stephen Curry e a estrela da WNBA Sabrina Ionescu, que Curry venceu. A cerimônia anual All-Star de sábado foi realizada em um novo e tolerante estádio de vidro LED desenvolvido pela empresa alemã ASB GlassFloor e instalado no Lucas Oil Football Stadium para o fim de semana All-Star. As cores do piso, os desenhos e as mensagens mudaram ao longo da noite.

O trio dos Pacers formado por Haliburton, Myles Turner e Benedict Mathurin – o MVP dos Rising Stars na noite de sexta-feira – venceu o desafio anual de habilidades, saindo vitorioso nas rodadas individuais da pista de obstáculos, passando na competição e na competição de tiro. Haliburton, que mais tarde perdeu o desempate para chegar à rodada final da disputa de três pontos, acertou um arremesso de meia quadra no desempate do desafio de habilidades para selar a vitória do Indiana Pacers.

“É comida caseira, continue insistindo”, disse Turner.

(Foto: Stacey Revere/Getty Images)