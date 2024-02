O comissário da NBA, Adam Silver, defende a regra de 65 jogos para prêmios, ‘satisfeito com a situação’ do jogo

INDIANÁPOLIS – O comissário da NBA, Adam Silver, defendeu a regra da liga de que os jogadores devem competir em 65 jogos para serem elegíveis a prêmios prestigiosos e às vezes lucrativos.

“Não estou pronto para dizer que ainda não está funcionando”, disse Silver no sábado, durante sua coletiva de imprensa anual do All-Star Weekend. “Posso dizer que o número de jogos disputados por jogadores aumentou nesta temporada e, curiosamente, as lesões diminuíram.

“Se estes dados ainda são significativos, não sei. Acho que o momento de dar uma nova olhada nesta regra é no final da temporada, quando tivermos pelo menos um ano sob controle.

Esta é a primeira temporada da NBA em que os jogadores podem perder apenas 17 jogos e ainda ser elegíveis para prêmios como Jogador Mais Valioso, Estreante do Ano ou seleção para times All-NBA. O atual MVP Joel Embiid já está inelegível para ganhar o prêmio nesta temporada devido a vários ferimentos leves, seguidos de uma cirurgia para reparar um menisco rompido.

Tyrese Haliburton, um All-Star do time de sua cidade natal este ano, está lutando contra uma persistente lesão no tendão da coxa para permanecer na quadra o tempo suficiente para entrar no time All-NBA, o que aumentaria seu contrato com o Indiana Pacers de US$ 205 milhões para US$ 245. milhão. .

Silver disse no sábado que a regra dos 65 jogos, que foi aprovada pelo sindicato dos jogadores, foi implementada porque “precisávamos motivar os jogadores, especialmente as estrelas, a jogar mais jogos”.

Nesta temporada, 16 dos 20 maiores artilheiros da NBA (essencialmente os melhores jogadores) e 35 dos 50 melhores jogadores apareceram em pelo menos 45 jogos até o intervalo do All-Star, um número muito maior do que na temporada passada.

De acordo com um oficial da liga, houve uma redução de 25% no número de jogos que os craques perderam devido a lesões nesta temporada em comparação com a temporada passada. Houve uma redução de 18% no número de jogos perdidos devido a lesões entre todos os titulares.

Silver, que fez seus comentários no vestiário do Indianapolis Colts, dentro do Lucas Oil Stadium, local das festividades do All-Star na noite de sábado, disse estar “satisfeito com o estado” do jogo da NBA, referindo-se aos níveis históricos testemunhados. pelo jogo All-Star. As partidas são marcadas todas as noites.

O ataque mais bem avaliado da liga, que pertence aos Pacers, tem média de quase 124 pontos por jogo, e a liga tem média de 115,6 pontos por jogo – a maior desde 1970. Nas últimas duas temporadas, quatro jogadores marcaram 70 pontos em uma. corresponder. Jogo.

“Quero dissipar qualquer noção de que a liga sente, ou o escritório da liga necessariamente sente, que jogos com pontuações altas são realmente bons”, disse Silver. “Acho que o que queremos são partidas competitivas… O nível de habilidade é extraordinário.

“Cada jogador em todas as posições tem que ser capaz de chutar a bola. … Você está vendo esse grupo de talentos de classe mundial entrando na liga (com) alguns dos melhores atletas do mundo que podem honestamente apagar as luzes .Acho que isso é parcialmente responsável pelo aumento da pontuação.”

Silver fala sobre problemas dos jogadores com árbitros

Silver também abordou a relação cada vez mais controversa entre jogadores e treinadores da liga com os árbitros.

Incidentes explosivos têm sido frequentes nesta temporada, mas nenhum chamou mais atenção do que quando o duas vezes MVP Nikola Jokic, que é da Sérvia, foi expulso no segundo quarto em Chicago, na Noite da Herança Sérvia, em 12 de dezembro. Fontes da Liga confirmaram posteriormente. Que a estrela do Denver Nuggets foi expulsa por chamar o oficial Moussa Dagher de “mãe——”, mas a difícil ótica de tudo isso gerou outra rodada de debate sobre como o jogo deveria ser chamado.

“Tudo se resume a questões de comunicação entre jogadores e árbitros – sinto que essa é uma área onde deveríamos ser capazes de fazer um trabalho melhor em ambas as direções”, disse Silver. “Coloquei isso na categoria de respeito pelo jogo, como disse.”

“Estou realmente encorajado por ter (o novo CEO da Associação Nacional de Jogadores de Basquete) Andre Iguodala como parceiro para falar sobre essas questões, porque ele não é apenas um ex-jogador, (jogou) 19 anos na liga, (ganhou) vários campeonatos.” “Ele entende a pressão”, continuou Silver. “Ele entende esse assunto.

“Acho que também há um desejo real entre os funcionários de fazer melhor. Acho que essa é uma área de foco real para nós na qual trabalharemos. … Tem que haver um senso de respeito bidirecional. Simpatizo com o frustração e sinto que é uma área onde podemos progredir.”

O futuro do G League Ignite

Silver também disse que a NBA está “em processo de reavaliação” da franquia G League Ignite, um time da liga secundária criado pela liga para adolescentes que estão saindo do ensino médio e não querem jogar na faculdade. Depois de uma primeira temporada bem-sucedida, o programa Ignite diminuiu nas últimas duas temporadas, à medida que as novas regras universitárias permitiram que os atletas fossem pagos enquanto jogavam em suas escolas.

Silver disse que seu foco agora está no desenvolvimento inicial de jogadores americanos, observando que 30% dos jogadores da NBA vêm de fora dos Estados Unidos.

“Obviamente, o desenvolvimento é muito diferente em muitos desses programas fora dos EUA, onde o foco é mais na prática e menos nos jogos, o que parece ser o oposto de muitos programas para jovens nos EUA”, disse Silver. . “Iniciamos discussões com a NCAA… Não há dúvida de que (os melhores jogadores americanos) entram na liga com habilidades incríveis, mas isso não significa necessariamente que eles se tornem jogadores universitários de basquete.

Acompanhe as atualizações ao vivo do NBA All-Star Weekend do The Athletic

Leitura obrigatória

(Foto: Stacey Revere/Getty Images)