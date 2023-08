Evergrande da China diz que suas perdas diminuíram 50% no primeiro semestre de 2023

Hong Kong

O Grupo Evergrande, o promotor imobiliário mais endividado do mundo, anunciou uma contração significativa no seu prejuízo líquido no primeiro semestre do ano, graças ao aumento das receitas devido ao “breve boom do mercado imobiliário” no início deste ano.

Mas as suas ações caíram mais de 70% na segunda-feira, depois de ter retomado as negociações após uma suspensão de 17 meses, mesmo com as ações da maioria das empresas imobiliárias chinesas negociadas em alta depois de Pequim ter flexibilizado novas medidas imobiliárias.

Durante anos, a empresa sediada em Shenzhen tem sido uma das maiores incorporadoras imobiliárias da China em termos de vendas. Mas contraiu pesadamente empréstimos para financiar a sua expansão e não cumpriu a sua dívida em 2021, desencadeando uma crise no sector imobiliário da China, que representa até 30% da economia do país. No início deste mês, ela entrou com pedido de falência nos EUA.

Os investidores estão a acompanhar atentamente o seu progresso devido ao papel importante que desempenhou nos actuais problemas económicos da China.

Evergrande disse em um relatório que a perda da Evergrande atribuível aos acionistas totalizou 33 bilhões de yuans (US$ 4,5 bilhões) no período de janeiro a junho, uma queda de 50% em relação à perda de 66,4 bilhões de yuans (US$ 9,1 bilhões) registrada no mesmo período do ano passado. Depósito no domingo para a Bolsa de Valores de Hong Kong. A receita aumentou 44% em relação ao ano anterior, para 128,2 bilhões de yuans (US$ 17,6 bilhões).

A empresa afirmou que “planejou ativamente a retomada das vendas e conseguiu aproveitar o breve boom do mercado imobiliário que surgiu no início do ano”.

A economia da China teve um início de ano forte, graças a uma recuperação pós-abertura, depois de o país ter levantado as suas rigorosas restrições ao coronavírus. Mas essa recuperação diminuiu desde abril.

Evergrande sofreu uma perda combinada de US$ 81 bilhões durante 2021 e 2022, de acordo com um tão aguardado relatório financeiro publicado no mês passado.

E seus desafios ainda não acabaram. Evergrande ainda tinha 2,39 trilhões de yuans (328 bilhões de dólares) em passivos no final de junho. Isto é ligeiramente inferior ao passivo total reportado no final do ano passado de 2,44 biliões de yuans (334 mil milhões de dólares).

Os seus activos totais também caíram para 1,74 biliões de yuans (239 mil milhões de dólares), contra 1,84 biliões de yuans (253 mil milhões de dólares).

Evergrande está a passar por um processo de reestruturação da dívida dirigido pelo governo, que começou no final de 2021, pouco depois de ter entrado em incumprimento da sua dívida.

Em Março deste ano, revelou um plano multimilionário para fazer a paz com os seus credores internacionais, mas disse que precisava de entre 36 mil milhões e 44 mil milhões de dólares em financiamento adicional para concluir projectos imobiliários inacabados.

Em comunicado divulgado no domingo, Evergrande disse que já garantiu novos financiamentos para alguns projetos e continuará buscando capital adicional.

Mas disse que a capacidade da empresa de continuar em funcionamento ainda depende de conseguir concluir com sucesso o plano de reestruturação da dívida externa, que foi proposto em março.

Acrescentou que também precisava negociar com outros credores locais a extensão dos empréstimos da empresa.

Desde sexta-feira, Pequim intensificou mais uma vez o seu apoio político para apoiar o setor imobiliário, que tem sido um grande impedimento ao crescimento económico do país.

Cinco reguladores chineses — incluindo o Ministério da Habitação e do Desenvolvimento Urbano e Rural, o Banco Popular da China e a Administração Tributária do Estado — separadamente Anuncie uma série de movimentos Para impulsionar a compra de casas e reviver a indústria em dificuldades.

As medidas incluem permitir que os governos locais anulem uma regra que impede que pessoas com hipotecas anteriores sejam consideradas compradores de casas pela primeira vez nas grandes cidades. Esses compradores de casas geralmente desfrutam de tratamento preferencial em empréstimos bancários.

“Esta medida de alívio hipotecário provavelmente desencadeará uma maior demanda nas principais cidades”, disseram analistas da Nomura na segunda-feira.

“Acreditamos que muitas cidades… irão suspender esta regra, dado o risco atual de um colapso imobiliário em todo o país.”

As autoridades habitacionais e fiscais também anunciaram conjuntamente na sexta-feira que estenderão os cortes no imposto de renda pessoal às pessoas que comprarem novas casas no prazo de um ano após a venda das propriedades anteriores.

A maioria dos promotores imobiliários chineses cotados na bolsa de valores de Hong Kong parece ter recebido um impulso com a mudança.

Na segunda-feira, as ações da Country Garden subiram 8,6% em Hong Kong. As propriedades R&F de Guangzhou subiram quase 7%. As ações da Sunak China subiram 3,4% e as ações da China Overseas Land subiram 2,7%.

No entanto, os analistas da Nomura afirmam que as medidas anunciadas nos últimos dias não foram suficientes para “travar o declínio” do sector imobiliário da China.

Acrescentaram que Pequim poderá ter de tomar novas medidas, incluindo reduzir ainda mais as taxas de depósito e de hipoteca, e fornecer financiamento para apoiar a renovação de aldeias urbanas.