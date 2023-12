Na cimeira climática COP28, os países concordam em abandonar os combustíveis fósseis

Autoridades norte-americanas têm falado sobre o facto de o Congresso ter aprovado recentemente centenas de milhares de milhões de dólares para adoptar e fabricar tecnologias de energia limpa, como painéis solares, veículos eléctricos e bombas de calor, que ajudariam a reduzir o apetite mundial por petróleo, carvão e gás natural.

Enquanto diplomatas com olhos turvos no Dubai discutiam em sessões que duravam toda a noite sobre a linguagem utilizada no texto, foram forçados a lidar com as duras realidades e desafios da transição global para longe dos combustíveis fósseis com mais detalhe do que nunca.

A Arábia Saudita e as empresas de petróleo e gás afirmaram que as conversações deveriam centrar-se nas emissões, e não nos combustíveis fósseis em si, afirmando que tecnologias como a captura e armazenamento de carbono poderiam reter e enterrar os gases com efeito de estufa provenientes do petróleo e do gás e permitir a sua utilização continuada. Até agora, os países têm lutado para implementar esta tecnologia em grande escala.

Outros líderes mundiais responderam que a melhor forma de reduzir as emissões é mudar para formas de energia mais limpas, como a energia solar, eólica ou nuclear, reservando a captura de carbono para raras situações em que não existam alternativas disponíveis.

O texto final apela aos países para que acelerem a captura de carbono “particularmente em sectores que são difíceis de mitigar”. Mas alguns negociadores manifestaram preocupação com o facto de as empresas de combustíveis fósseis poderem explorar esta linguagem para continuarem a libertar emissões a taxas elevadas, ao mesmo tempo que prometem capturar as emissões mais tarde.