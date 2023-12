Biden diz que governo de Netanyahu começa a perder apoio e precisa de mudanças

O governo do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está começando a perder apoio em todo o mundo, e Netanyahu precisa fazer mudanças, disse o presidente Biden aos apoiadores durante uma recepção de campanha na terça-feira.

“Israel tem que tomar uma decisão difícil”, disse o presidente durante a cerimônia, de acordo com uma transcrição da Casa Branca e um repórter presente. “Bibi tem que tomar uma decisão difícil”. “Não há dúvidas sobre a necessidade de confrontar o Hamas. Não há dúvidas sobre isso. Nada. Zero. Eles têm todo o direito.”

Mas levantou algumas preocupações sobre o número de mortos em Israel A guerra contra o Hamas em GazaEstá agora no seu terceiro mês após o ataque mortal lançado pelo Hamas contra Israel em 7 de Outubro.

“Acho que é uma das coisas que Pepe entende agora – mas não tenho certeza [Israel’s Minister of National Security Itamar] O que Ben Gvir e o seu gabinete de guerra, com quem falei várias vezes, é que a segurança de Israel pode depender dos Estados Unidos, mas neste momento ele tem mais do que os Estados Unidos. Tem a União Europeia, tem a Europa e tem a maioria dos países do mundo que o apoiam. Biden disse: “Mas eles estão começando a perder esse apoio por causa dos bombardeios indiscriminados que estão ocorrendo”.

O presidente disse que houve diferenças gritantes entre ele e Netanyahu ao longo dos anos, e este continua a ser o caso. A administração Biden apoia uma solução de dois Estados para o conflito israelo-palestiniano, enquanto Biden indicou que o governo Netanyahu não o faz.

“Ele é um bom amigo, mas acho que tem que mudar, e com este governo, este governo em Israel está dificultando sua mudança”, disse o presidente.

“Mas temos que ter certeza de que Pepe entende que ele tem que fazer alguns movimentos para fortalecer sua força [the Palestinian Authority] “Fortalecê-lo, mudá-lo, movê-lo”, disse o presidente, segundo uma transcrição da Casa Branca. Ele acrescentou: “Não se pode dizer que não haverá nenhum Estado palestino no futuro. Essa será a parte difícil.”

A Casa Branca disponibilizou a íntegra dos comentários do presidente, embora se tratasse de uma recepção de campanha, mas não permitiu gravações do evento. O presidente às vezes fala com mais liberdade em eventos de campanha, longe do brilho das câmeras.

Horas antes de o presidente fazer essas observações, ele enviou uma mensagem de alerta semelhante aos participantes da festa de Hanukkah na Casa Branca.

Biden disse aos seus convidados: “Não tenho nenhum constrangimento neste assunto. Tive as minhas diferenças com a liderança israelita”. “Conheço Bibi há 51 anos. Ele tem uma foto minha e dele em sua mesa quando ele era um jovem membro do serviço israelense aqui, ex-serviço, e eu era um senador de 32 anos. escreveu no topo: ‘Bibi, eu te amo e discordo de tudo o que você diz.’ É quase a mesma coisa hoje, eu adoro isso e – mas veja, é um ponto difícil, um ponto difícil. ajuda militar a Israel até que este se livre do Hamas. Mas – mas – temos de ter cuidado. A opinião pública mundial pode mudar da noite para o dia. “Não podemos permitir que isso aconteça.”

