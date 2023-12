O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, expurga ministros para salvar o cargo de primeiro-ministro

Rula Khalaf, editora do Financial Times, escolhe as suas histórias favoritas neste boletim informativo semanal.

O primeiro-ministro Fumio Kishida demitiu na quinta-feira quatro membros influentes de seu gabinete na tentativa de salvar seu cargo de primeiro-ministro do maior escândalo de financiamento político do Japão em mais de três décadas.

A purga levada a cabo pelo cada vez mais impopular primeiro-ministro visa protegê-lo dos efeitos de uma investigação alargada sobre fundos ilícitos que envolveu um grande número de políticos do Partido Liberal Democrata, no poder.

A manobra, que poderá alterar dramaticamente o equilíbrio de poder do LDP que moldou a política do pós-guerra, poderá ter sucesso se Kishida conseguir renovar a sua imagem embarcando numa reforma política ousada, disseram analistas. Mas se não conseguir conquistar o apoio do público em geral, poderá rapidamente tornar-se um primeiro-ministro manco e arriscar-se a ter de renunciar antes do seu mandato como líder do PLD terminar, em Setembro.

Os ministros depostos incluíam o secretário-chefe de gabinete, Hirokazu Matsuno, e o porta-voz do governo e ministro do Comércio, Yasutoshi Nishimura. Kishida também substituiu uma ampla gama de vice-ministros e o chefe político do LDP.

Para o cargo de secretário-chefe de gabinete, Kishida recorreu ao ex-ministro das Relações Exteriores Yoshimasa Hayashi, que pertence à facção do LDP anteriormente liderada pelo primeiro-ministro. O Ministro do Comércio foi substituído pelo ex-Ministro da Justiça Ken Saito.

“Não há estabilidade política sem a confiança do povo”, disse Kishida na quarta-feira, prometendo implementar reformas “com um sentimento de crise”.

Ele acrescentou: “Tomarei a iniciativa e lutarei para reformar a forma como o LDP funciona para restaurar a confiança na política”.

A mídia japonesa informou que os promotores estavam investigando alegações de que políticos do Partido Liberal Democrata, a maioria dos quais eram membros da poderosa facção anteriormente liderada pelo falecido primeiro-ministro Shinzo Abe, falharam sistematicamente em denunciar quase 500 milhões de ienes (3,4 milhões de dólares) de… Financiamento político mais de cinco anos.

Alguns analistas afirmam que a prática de ocultar fundos políticos remonta a mais de duas décadas e é utilizada para apoiar os membros mais fracos da facção de Abe. Outras facções parecem ter sido afectadas, com relatos dos meios de comunicação social a dizer que membros da facção anteriormente liderada por Kishida também não comunicaram alguns fundos políticos, embora os procuradores não considerem isto sistemático.

Os analistas alertaram que a purga de ministros e outros altos funcionários do partido pertencentes à maior facção do PLD era uma faca de dois gumes. A remoção de Kishida poderia concentrar o poder sob Kishida, mas poderia desestabilizar uma administração que tem dependido fortemente do apoio da facção de Abe.

Abe foi o primeiro-ministro mais antigo do país e moldou as políticas externa e de defesa do Japão na última década. Mas o seu surpreendente assassinato no Verão passado deixou a sua facção de 99 membros sem liderança e com dificuldades para exercer o tipo de influência que surgiu durante a era Abe.

O escândalo financeiro contribuiu para a popularidade de Kishida, que já era baixa devido à insatisfação pública com o aumento do custo de vida e ao receio de que o primeiro-ministro aumentasse os impostos para financiar os aumentos planeados nas despesas com defesa e cuidados infantis.

O apoio público à administração Kishida caiu para 23 por cento, o nível mais baixo para qualquer primeiro-ministro desde 2012, de acordo com uma sondagem realizada pela emissora pública NHK no fim de semana passado.

Embora membros descontentes da facção de Abe possam tentar minar Kishida, Takao Toshikawa, editor-chefe do boletim político Insideline, disse que o escândalo de financiamento poderia funcionar em benefício do primeiro-ministro porque o LDP seria criticado pelo público se se tornasse público sobre isso. Envolveu-se em lutas entre facções.

“Muitas pessoas dizem que o primeiro-ministro Kishida está se aproximando dos últimos dias de seu governo, mas na verdade acho que ele vai aguentar”, disse Toshikawa.

Ele indicou que um cenário seria Kishida convocar eleições antecipadas em Março próximo, com a promessa durante a sua campanha eleitoral de acabar com a política faccional do Partido Liberal Democrata. Se não conseguir recuperar a sua popularidade, ele e o seu governo poderão ser forçados a demitir-se em massa depois de o orçamento ser aprovado no final do ano fiscal, em Março.

A influência das facções do PLD diminuiu desde meados da década de 2000, à medida que o poder foi consolidado sob o Gabinete do Primeiro-Ministro. As reformas eleitorais em meados da década de 1990 também reduziram o papel desempenhado pelas facções no financiamento das campanhas eleitorais.

Mas muitos membros do parlamento ainda se juntam a facções porque continuam a ter influência na atribuição de cargos ministeriais e outros cargos partidários. A disputa entre facções continua a ser uma característica proeminente da vida no distrito político de Nagatacho, em Tóquio, e foi fundamental para a liderança do LDP e para a política do Japão no pós-guerra.

Os analistas compararam a situação actual ao escândalo da Recruit de troca de acções por favores políticos no final da década de 1980.

Masatoshi Honda, analista político e académico, disse que Kishida pode sobreviver ao escândalo, mas apenas porque outros membros importantes do LDP não quereriam tomar o poder num momento de tão profunda turbulência política.

“Acho que a razão para sua baixa popularidade é que ainda não está claro o que o primeiro-ministro Kishida quer fazer”, disse Honda. “Mas, ironicamente, se a reforma política surgir como tema, isso poderá realmente dar-lhe a oportunidade de regressar.”