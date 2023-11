O Samsung Galaxy S24 Ultra com moldura de titânio não reduz peso

Faltam alguns meses para o possível lançamento do Galaxy S24, mas a maioria de seus recursos vazaram nos últimos meses. Também houve rumores de que a Samsung usará uma moldura de liga de titânio para o Galaxy S24 Ultra, e parece cada vez mais que a informação é precisa. Um novo relatório da Coreia do Sul confirma a presença de uma moldura de titânio no Galaxy S24 Ultra.

de acordo com O novo relatório da ElecO Galaxy S24 Ultra usa uma moldura de titânio para o case. Aparentemente, este é o único telefone da linha Galaxy S24 com moldura de titânio, e a empresa poderá expandir o recurso para mais modelos nos próximos anos. Embora a Apple tenha sido a primeira a trazer titânio para smartphones, a Samsung trabalha em armações de titânio há dois anos, e a decisão final foi tomada para trazê-lo para o Galaxy S24 Ultra este ano.

O Galaxy S24 Ultra com moldura de titânio não será mais leve que o Galaxy S23 Ultra

Diz-se que a empresa está nos estágios finais de garantir a taxa de retorno para caixas de titânio. Trabalha com diversos fornecedores chineses em sua fábrica no Vietnã. Trabalha com a chinesa Soloman e a sul-coreana KH Vatec para produzir armações de titânio. O titânio é mais forte que o alumínio e mais leve que o aço, mas também é mais difícil de cortar e dar acabamento. Conseqüentemente, a taxa de produção de titânio é menor e pode se tornar um assunto caro. Atualmente, a Samsung usa molduras de alumínio em seus telefones, que custam menos de US$ 20 cada. No entanto, as armações de titânio podem ser muito mais caras, resultando em uma lista de materiais (BOM) mais alta e possivelmente no preço do dispositivo.

Como a Apple mudou do aço inoxidável para o titânio na série iPhone 15 Pro, isso pode reduzir o peso dos dispositivos. No entanto, a Samsung estava usando alumínio, então mudar para titânio tornará os telefones mais fortes, mas não mais leves. É por isso que houve rumores de que o peso do Galaxy S24 Ultra é muito semelhante ao peso do Galaxy S23 Ultra. O Galaxy S24 Ultra também usará uma tela plana em vez daquela com bordas curvas nos lados direito e esquerdo.