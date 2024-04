Um gostinho de Portugal em Los Angeles e São Francisco

Restaurantes Pastelaria Natas, Barra SantosE Bistrô do NunoEntre LA e Riverside, menus e preços especiais estão disponíveis até 28 de abril.

Esta é a segunda edição da Portugal Restaurant Week e a primeira a incluir o Sul da Califórnia. AICEP – Instituto de Investimento e Comércio Externo de Portugal e Instituto Embaixada de Portugal em São Francisco.

“A oferta gastronómica portuguesa na Califórnia é de grande qualidade e os pastéis de nata em particular têm uma visibilidade significativa, sobretudo nas fotos”, disse à Luza Teresa Fernandez, diretora do escritório da AICEP em São Francisco. “Prove esta deliciosa iguaria portuguesa destacada pelo recente sucesso da atriz vencedora do Oscar Emma Stone em Poor Things” .

O Nata's Pastries é o restaurante português mais antigo de Los Angeles e, embora tenha uma ementa completa, é famoso justamente pelos seus pastis de nata. Para a Portugal Restaurant Week, Fátima Marquez, proprietária do espaço, criou um menu de três pratos por 49 dólares (46 euros). As opções incluem caldo verde, bacalhau com natas, guisado, caçarola, feijoada e pastel de nata.

“Tentei variar um pouco o que oferecemos no cardápio que temos”, explicou o dono do café-restaurante a Luza. “É uma representação de pratos tradicionais e termina a refeição com o nosso famoso creme, e para mim continua a ser o melhor pastel de nata deste lado do Atlântico.”

O outro restaurante participante de Los Angeles é o Barra Santos, que terá um menu de três pratos por 45 dólares (42 euros) que inclui sardinhas grelhadas, pastéis de bacalhau, salada de ervilhas e bifes.

“Estamos muito satisfeitos por fazer parte da Portuguese Restaurant Week”, disse o proprietário Michael Santos à Luza. “É importante para nós mostrar alguns dos incríveis alimentos, vinhos e cultura do nosso país.”

O Barra Santos abriu no Cypress Park em 2023 e desde então é ponto de encontro para quem quer provar linguiça, salada de bacalhau e grão de bico e vinhos portugueses.

“É óptimo ver a crescente consciência da cultura portuguesa na Califórnia. Este ano será o primeiro ano em que o sul da Califórnia será incluído no evento e esperamos que continue a crescer nos próximos anos”, observou Michael Santos.

Segundo Teresa Fernandez, a experiência na Baía de São Francisco teve muito sucesso em 2023 e justificou a expansão.

Desenvolvimento

“O consumo de vinho português e gourmet nos EUA tem registado um crescimento constante e os consumidores reconhecem a qualidade dos produtos portugueses em grande parte devido às suas visitas ao nosso país e às agradáveis ​​experiências gastronómicas que lá têm”, afirmou.

No Nuno’s Bistro, considerado o melhor restaurante europeu pela revista Inland Empire em 2021, o proprietário Joey Nuno Medeiros criou um menu especial por 65 dólares (61 euros). Além dos itens permanentes do cardápio, como pastéis de bacalhau e frango com pimenta, os consumidores podem saborear caldo verde e pudins de empada.

O responsável espera que a oferta atraia “mais pessoas interessadas em descobrir a cultura portuguesa e o país português”.

Mais a norte, os restaurantes aderentes serão Petiscos Downtown e Petiscos Little Portugal (São José), La Salette e Tasca Tasca (Sonoma) e Uma Casa (São Francisco).

A AICEP acredita que iniciativas como estas contribuem para promover o crescimento das exportações vitivinícolas e agroalimentares e posicionar Portugal como destino turístico e de investimento.