Washington em Oregon, Texas em Iowa e muito mais

Michael Penix Jr. e os Washington Huskies são os azarões na estrada contra o Oregon State. (Foto de Ronald Martinez/Getty Images) (Ronald Martinez via Getty Images)

A penúltima semana da temporada de futebol universitário chegou e ainda há muito a ser decidido.

Com cinco times invictos e mais quatro com uma derrota, a corrida do College Football Playoff pode seguir em várias direções. Há também disputas pelo título da conferência chegando ao fim e mais de 20 equipes em ritmo de qualificação para o torneio.

A semana 12 não trouxe muitas surpresas, mas houve algumas vitórias históricas. O número 3 do Michigan começou as coisas no início do dia, derrotando o Maryland em uma disputa estressante pela milésima vitória na história do programa. Isso, é claro, aconteceu sem Jim Harbaugh à margem. Mais tarde, Louisville fez sua própria história ao vencer o Miami, conquistando uma vaga no jogo do título ACC pela primeira vez na história do programa.

Appalachian State então derrotou James Madison, até então invicto, e New Mexico State causou uma reviravolta sobre Auburn para adicionar um pouco de sabor ao dia.

A semana de competição está se aproximando e o ritmo de treinamento já acelerou, por isso estamos prestes a encerrar a temporada com eventos.

Aqui está o que assistiremos no sábado à noite (role para ver atualizações ao vivo):

Horário: 19h30 | Televisão: ABC | Fonte: OSU -2.5 | Total: 63,5

Washington continua encontrando maneiras de vencer e pode garantir uma vaga no jogo do título do Pac-12 com uma vitória fora de casa sobre o Oregon State. Os Huskies melhoraram para 10-0 ao derrotar Utah por 35-28 no último sábado e a estrela QB Michael Penix Jr. Com a temporada final do Pac-12 infelizmente encerrada, o Oregon ainda tem a chance de conquistar seu primeiro título definitivo da conferência desde 1956, derrotando Washington e depois o Oregon na próxima semana. Os Beavers estão com 16-1 nos últimos 17 jogos em casa e são os favoritos sobre os invictos Huskies.

Horário: 20h | Televisão: Raposa | Fonte:UT-7.5 | Total: 47,5

O Texas ainda está na busca pelo CFP e pode garantir uma vaga no jogo do título dos 12 grandes com uma vitória sobre o estado de Iowa. Os Longhorns recuperaram o QB Quinn Ewers de uma lesão para o jogo, mas perderam o astro do running back Jonathon Brooks devido a uma lesão no joelho. O estado de Iowa também está vivo na busca pelo título dos 12 grandes. Os Cyclones estão com 6-4 no geral, mas 5-2 no jogo da conferência nas últimas duas semanas e precisam perturbar o Texas para manter vivas suas esperanças de campeonato da conferência.