Michigan vence o Alabama na prorrogação para vencer seu primeiro jogo CFP e chegar ao campeonato nacional

Já se passaram nove anos, mas Jim Harbaugh e os Michigan Wolverines finalmente poderão subir ao maior palco do futebol universitário.

Depois que uma dura batalha no Rose Bowl terminou sem vencedor no regulamento, o running back Blake Corum do Michigan marcou o touchdown da vitória na prorrogação, correndo 17 jardas para a vitória por 27-20 e o direito de aparecer no jogo do campeonato College Football Playoff. Depois de vencer seu primeiro jogo CFP, Michigan enfrentará o time vitorioso Washington-Texas pelo título nacional no dia 8 de janeiro.

Empatado em 20, faltando 1:34 para o final do tempo regulamentar, o Alabama não conseguiu ultrapassar sua própria linha de 43 jardas e James Burnip devolveu para Michigan em um chute monstruoso de 51 jardas que, após um fumble e recuperação de Michigan, colocou os Wolverines em sua própria linha de 1 jarda. Michigan se ajoelhou para mandar o jogo para a prorrogação.

Pelo Michigan, o quarterback JJ McCarthy completou 17 de 27 passes para 221 jardas e três touchdowns. Corum acrescentou uma corrida de 83 jardas e o touchdown da vitória no solo para obter um placar antecipado. Três recebedores diferentes marcaram pontos para Michigan naquele dia.

O running back do Alabama, Jase McClellan, liderou o ataque com os dois únicos touchdowns do Tide. O quarterback Jalen Milroe adicionou 116 jardas em 16 de 23 passes e 63 jardas no solo.

Com a vitória, os Wolverines melhoraram para 2-6 em jogos de bowl sob o comando de Harbaugh e eliminaram o Alabama apenas do quarto jogo do título nacional na era moderna do CFP. Esta é apenas a segunda vez desde 2005 que uma escola da SEC não participa do torneio.

“Esta é uma das equipes das quais sempre me lembrarei e da qual terei muito orgulho”, disse o técnico do Alabama, Nick Saban, depois que o Alabama foi amplamente descartado como candidato ao CFP após a derrota na semana 2 para o Texas e a substituição de Milroe na semana 3. “Este time provavelmente melhorou em relação ao jogo (USF) e ao jogo contra o Texas no início da temporada tanto quanto qualquer time que já treinei”, disse Saban.

No primeiro tempo, Michigan chegou a Milroe com facilidade, limitando-o a 53 jardas e demitindo-o cinco vezes. Os cinco sacks foram os maiores de qualquer quarterback do Alabama no primeiro tempo sob o comando do técnico Saban, de acordo com a transmissão da ESPN. Os Wolverines assumiram uma vantagem de 13-10 no intervalo depois de perder uma tentativa de ponto extra em seu segundo touchdown, um ponto que os colocaria em 21-20 com um minuto e meio para o final do jogo e essencialmente encerraria o jogo no tempo regulamentar. Indo em direção ao jogo, Michigan venceu 28 jogos consecutivos liderando no intervalo, a segunda sequência ativa mais longa na FBS, atrás da Geórgia (39), de acordo com ESPN Stats & Information.

McClellan abriu o placar com um TD de 34 jardas minutos do primeiro quarto para assumir a liderança do jogo. Michigan respondeu com 13 pontos consecutivos até que Will Richard acertou um field goal de 50 jardas para trazer o Crimson Tide a três pontos no intervalo.

A unidade de equipes especiais do Alabama, liderada por Richard e Burnip, deslumbrou todo o jogo. Richard fez dois field goals de mais de 50, somando oito pontos, e Burnip marcou 352 jardas em sete punts de 62.

Como Michigan prevaleceu?

Os armadores de Michigan faziam jogadas quando era importante. Da recepção de Corum na quarta para 2 até o touchdown de Roman Wilson para empatar o placar com o TD de Corum na prorrogação, os melhores jogadores dos Wolverines saíram por último. Muitos destes jogadores fizeram parte das derrotas do CFP para o TCU e a Geórgia e tiveram de conviver com a decepção de ficarem aquém neste momento. Corum machucou o joelho em novembro passado e não jogou no Fiesta Bowl. Por todas estas razões, esta foi uma vitória para a redenção de Michigan.

Não se esqueça da defesa do Michigan que dificultou a vida de Melroe a noite toda. A resistência final, uma parada de quarto gol em 3, será considerada uma das grandes jogadas da história de Michigan. – Austin Meek, do estado de Michigan, venceu o escritor

As velhas verrugas do Alabama reaparecem no maior jogo da temporada

O jogo de segunda à noite parecia muito com o jogo do Alabama no início de setembro – que apresentava problemas de recepção ruins e jogo ofensivo inconsistente que interrompeu qualquer impulso de ataque. Milroe foi demitido em quatro de suas primeiras seis tentativas de retrocesso. No geral, Michigan registrou seis sacks e nove tackles por derrota, dominando a linha ofensiva do Alabama por longos períodos do jogo.

Foi um jogo particularmente difícil para o quarterback Seth McLaughlin, que teve vários snaps ruins, alguns dos quais resultaram em uma perda de jardas de dois dígitos quando a bola passou por Milroe e uma penalidade errônea na prorrogação. No lance de abertura do segundo tempo, o Alabama parecia estar ganhando impulso, mas dois chutes errados consecutivos atrapalharam o lance, resultando em um chute. Foi um lembrete de que os problemas do Alabama não estavam inteiramente no retrovisor. – Kennington Smith III, Alabama venceu o escritor

O final comovente do Alabama

Michigan respondeu rápida e definitivamente para iniciar a prorrogação – duas corridas de Corum totalizando 25 jardas e um touchdown. A posse de bola do Alabama foi mais dramática: jogadas negativas seguidas por um ciclo positivo sustentado que culminou em um quarto gol da linha de 3 jardas do Michigan para decidir o jogo. Cada equipe pediu um tempo antes da partida final, tentando ampliar a formação adversária para ganhar vantagem. Alabama colocou a bola nas mãos de Melroe, mas o quarterback foi empanturrado e Michigan prevaleceu.

Um final comovente para um playoff milagroso disputado pelo Alabama. Num confronto entre duas potências, foi a noite de Michigan. – Smith

O jogo de equipes especiais é fundamental

A única virada de Michigan, um chute com muff no início do primeiro quarto, deu ao Alabama seu único touchdown no primeiro tempo. Além da margem de rotatividade (-1), Michigan dominou todas as categorias estatísticas no primeiro semestre, mas esse não foi o único erro que custou pontos aos Wolverines. No meio do segundo quarto, Michigan liderava por 13-7 e parecia ter o ímpeto a seu lado, mas perdeu o ponto extra que o colocou em desvantagem situacional pelo resto do jogo.

No quarto período, com o Alabama vencendo por 17 a 13, um fumble de Melroe deu ao Michigan uma oportunidade de gol quando a corrida começou perto do meio-campo. No entanto, os Wolverines perderam uma tentativa de field goal de 49 jardas. Alabama sangrou vários minutos no cronômetro em sua próxima tacada, o que ajudou a encerrar o jogo. Na mudança final de ímpeto antes da prorrogação, Michigan acertou outro chute dentro da linha de cinco jardas que extinguiu qualquer esperança de vencer o jogo no tempo regulamentar, forçando o jogo a ir para a prorrogação.

Por outro lado, o Alabama acertou field goals de 50 jardas e 52 jardas, com média de mais de 50 jardas por punt e recuperou um punt que atingiu um jogador do Alabama que estava bloqueando o retorno – a contribuição de Caleb Downs no retorno do punt foi ainda maior na noite de segunda-feira. – Smith

(Foto: Kevork Djanszyan/Getty Images)