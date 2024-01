Playoff de futebol universitário: Michigan Wolverines e Washington Huskies avançam para o Campeonato Nacional

CNN

O Michigan Wolverines e o Washington Huskies avançaram para o College Football Playoff National Championship, onde se enfrentarão em Houston no dia 8 de janeiro na disputa do título.

Nas semifinais de segunda-feira, o número 1 do Michigan venceu o número 4 do Alabama Crimson Tide na prorrogação por 27-20 no Rose Bowl, enquanto o número 2 do Washington derrotou o número 3 do Texas Longhorns por 37-31. No açucareiro.

Aqui estão alguns destaques das semifinais de segunda-feira.

Em um encontro difícil, Michigan e Alabama empataram em 20 a 20 após o regulamento, forçando o concurso conhecido como o “Avô de Todos” a ir para a prorrogação pela segunda vez na ilustre história do jogo.

Depois que Blake Corum, do Michigan, marcou um touchdown para colocar seu time à frente, a defesa dos Wolverines parou o quarterback do Alabama, Jalen Milroe, na quarta descida na linha de 3 jardas para avançar para o jogo do campeonato nacional em 8 de janeiro em Houston.

Michigan, que se tornou o primeiro programa de futebol universitário a alcançar 1.000 vitórias no início desta temporada, buscará seu primeiro campeonato nacional desde 1997, quando os Wolverines dividiram o título com os Nebraska Cornhuskers. A NCAA credita a Michigan nove campeonatos de futebol, enquanto Michigan reivindica 11.

Esta é a terceira temporada consecutiva em que os Wolverines chegam ao College Football Playoff, mas Michigan não conseguiu passar das semifinais em nenhum dos últimos dois anos.

Um título nacional para Michigan seria uma temporada inesquecível, que gerou polêmica.

No início do ano, o técnico Jim Harbaugh foi suspenso nos três primeiros jogos do time, uma punição autoimposta pelo departamento de atletismo de Michigan por violações de recrutamento da NCAA. A NCAA, que tem uma investigação aberta sobre o assunto, provavelmente optaria por acrescentar penalidades adicionais neste caso.

A NCAA abriu uma segunda investigação sobre os Wolverines em outubro por suposto roubo de placas, o que levou à suspensão e subsequente demissão do analista de futebol de Michigan, Connor Stallions, e à demissão do técnico dos running backs, Chris Partridge.

Harbaugh negou ter qualquer conhecimento de qualquer esquema para roubar sinais de outros times, mas aceitou uma suspensão de três jogos – elevando para seis o total de jogos fora da linha lateral de Michigan.

Ambas as investigações da NCAA sobre Michigan estão em andamento.

Michigan (14-0) foi liderado na segunda-feira, como fez durante toda a temporada, pelo quarterback JJ McCarthy, que lançou Três passes de toque Contra o Alabama. A potencial escolha de primeira rodada no Draft da NFL de 2024 completou 17 dos 27 passes.

Corum também marcou o primeiro touchdown dos Wolverines e a defesa de Michigan frustrou Milroe ao demiti-lo cinco vezes no primeiro tempo e seis vezes no total.

Os Wolverines ainda precisavam de um touchdown de 75 jardas no final do quarto período para forçar a prorrogação, enquanto Corum lidava com o heroísmo ofensivo e a defesa ficava presa no final do jogo, já que Melroe não tinha para onde ir quando correu para o meio da linha.

O Crimson Tide terminou a temporada 12-2.

Washington nunca perdeu no primeiro tempo, assumindo a liderança em três ocasiões distintas. Mas o Texas teve uma resposta para cada placar, e os dois times entraram no intervalo empatados em 21-21.

Liderados pelo principal quarterback do país, Michael Penix Jr., os Huskies marcaram 13 pontos sem resposta no segundo tempo e resistiram a um rali tardio dos Longhorns para garantir a vitória emocionante no Superdome em Nova Orleans, Louisiana.

Liderando por seis pontos faltando menos de um minuto para o final do quarto período, o quarterback do Longhorns, Quinn Ewers, levou o ataque para a zona vermelha, mas sua tentativa de passe de quarto para 11 caiu incompleta na jogada final do jogo.

Penix Jr., finalista do Troféu Heisman, completou 29 de suas 38 tentativas de passe e terminou com 430 jardas e dois passes para touchdown no jogo. Suas passagens de 430 jardas são as segundas mais altas de todos os tempos em uma semifinal do College Football Playoff, atrás das 493 jardas de Joe Burrow em 2019.

Assim como Michigan, o Washington Huskies chegou às semifinais com um recorde de 13-0 e muito do seu sucesso pode ser atribuído a Penix Jr.

Penix estava confiante ao ir para o Sugar Bowl antes da vitória do time.

“Não vou mentir, a linha D deles é boa, mas ao mesmo tempo eles não jogaram a nossa linha D. Brett McMurphy. “Eles estão jogando bem, mas não estou dizendo que estamos jogando na linha D para os 49ers ou na linha D para os Eagles, então estaremos bem.”

Os Huskies jogarão em seguida contra os Michigan Wolverines no College Football Playoff National Championship Game em 8 de janeiro no NRG Stadium em Houston, Texas.

Washington, que deve deixar a Conferência Pac-12 após a temporada, disputará o primeiro título de campeonato nacional do programa desde 1991, quando os Huskies dividiram o título com os Miami Hurricanes. o Associação Atlética Universitária Nacional Washington é creditado com um campeonato da Liga Nacional de Futebol, em vez disso Os Huskies reivindicam dois.