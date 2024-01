Transferência do estado de Oregon QB DJ Uiagalelei se comprometeu com o estado da Flórida

Estado da Flórida Ele tem um quarterback para a temporada de 2024, já que os Seminoles assumiram o compromisso de DJ Yagalili. o Óregon estado A transferência deverá ser o herdeiro direto de Jordan Travis Para a próxima temporada.

Uiagalelei é o 90º recruta geral e o 13º quarterback no ciclo de transferência de 2024. Ele visitou a FSU no fim de semana de 15 a 17 de dezembro, antes do período morto de inverno no recrutamento, com sua visita oficial logo após o OV do QB do estado de Washington Distrito de Cameron. Os Seminoles receberam os dois zagueiros para ter uma noção do ajuste perfeito em seu ataque e cultura.

Ele chega a Tallahassee depois de uma temporada de recuperação em Corvallis, na qual arremessou 2.638 jardas e 21 touchdowns para sete interceptações, ao mesmo tempo em que produziu um rating de passe de 145,0, o recorde de sua carreira. Seu QBR de 80,8 foi o 12º nacionalmente, mostrando um nível de eficiência que lhe escapou durante as três temporadas anteriores em Clemson. Uiagalelei foi o segundo candidato geral no ciclo de recrutamento de 2020 e foi titular por dois anos dos Tigres como o herdeiro aparente de Trevor Lawrencemas as mudanças de treinador ao seu redor, combinadas com o declínio do jogo como recebedor e suas inconsistências como passador, levaram a uma produção que não correspondia à sua vantagem como recruta de elite.

No estado de Oregon, Uiagalelei passou por uma espécie de ano de reabilitação, pois fez um bom trabalho comandando um ataque que estava entre os 20 melhores do país em jardas por jogo (6,56) e os 30 melhores em pontos por jogo (33,8). Com um braço forte e uma estrutura perfeita (6-5, 252), ele foi capaz de abrir diferentes níveis de ataque através de sua habilidade de conduzir a bola verticalmente enquanto estava na caçapa.

Com Uiagalelei preparado para sua última temporada de elegibilidade, a FSU também está teoricamente criando uma ponte para o futuro da sala de zagueiro. Os Seminoles estão otimistas sobre o lado positivo Brooke Glennque disputou cinco partidas como um verdadeiro calouro e foi jogado no fogo no ACC Championship Game e também no Orange Bowl no lugar do jogador lesionado. Jordan Travis. Eles também estão entusiasmados com seus recrutas de primeira linha em 2024 Luke KrummenhoekEle começou a treinar com a equipe na semana passada.