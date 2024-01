Michigan ganhou o título “justo e honesto”, diz Charlie Baker, ao lado dos aros da NCAA do Big Ten

PHOENIX – O presidente da NCAA, Charlie Baker, assistiu pela televisão a vitória do futebol americano de Michigan no campeonato nacional na noite de segunda-feira e ficou impressionado. Durante uma reunião com um pequeno grupo de repórteres na conferência anual da NCAA esta semana, Baker disse que os Wolverines eram claramente “o melhor time” e conquistaram o título “de forma justa”.

Ele foi convidado na quarta-feira a refletir sobre sua decisão sem precedentes de encaminhar tanto o Big Ten quanto a Universidade de Michigan para uma investigação em andamento da NCAA, que abriu caminho para o comissário do Big Ten, Tony Pettitte, suspender o técnico Jim Harbaugh pelos últimos três jogos do temporada regular. Antes do fim da investigação, Baker manteve suas ações.

“Não me arrependo de ter feito isso porque acho que teríamos colocado todos, inclusive Michigan, em uma situação terrível, dada a sua inclusão”, disse Baker. “Do jeito que estava, veio a público e as pessoas estavam fazendo ajustes ou não.

“No final das contas, ninguém neste momento acredita que Michigan não ganhou o título nacional de forma justa. Então, acho que fizemos a coisa certa.”

Baker disse que também não estava em conflito com o resultado do jogo do campeonato, porque acreditava ter tomado a atitude certa em uma situação complicada. Como a investigação da NCAA se concentrou na observação ilegal e no roubo de placas no campus, é possível que as regras violadas possam impactar os jogos que ainda precisam ser disputados na temporada de 2023. Baker acredita que Michigan e sua conferência merecem o direito de agir agora para preservar a integridade da concorrência, em vez de esperar até ao final do longo processo de investigação.

“Isso pode afetar o resultado das partidas e não creio que isso tenha acontecido no final da temporada”, disse Becker. “E eu acho que isso é importante.”

Baker confirmou que a investigação da NCAA sobre o programa começou quando um terceiro contatou a NCAA alegando ter informações abrangentes sobre a operação ilegal de roubo de sinais e exploração em Michigan. (A identidade desse terceiro não foi anunciada.) Depois que o terceiro entrou em contato, disse Baker, a NCAA pediu-lhe que levasse as informações a Indianápolis para revisão, o que foi feito. A equipe investigativa da NCAA também examinou quaisquer táticas que terceiros possam ter usado para obter as informações, disse Baker.

“Isso é algo em que (o vice-presidente da NCAA) John Duncan e sua turma têm trabalhado arduamente e conseguiram”, disse Baker.

Além disso, Michigan, Harbaugh e a NCAA continuam a trabalhar em uma investigação sobre violações de recrutamento supostamente cometidas pelo programa durante o período morto do COVID-19, para o qual Michigan autoimpôs uma suspensão de três jogos para Harbaugh no início da temporada. A escola recebeu uma notificação formal das alegações do caso em dezembro, que incluía a NCAA acusando Harbaugh de violação de Nível 1 por supostamente fornecer informações falsas ou enganosas em uma investigação. A NCAA ainda não notificou as alegações no caso de roubo de placas.

Baker disse acreditar que o ritmo da investigação do roubo de placas deve acelerar agora que os treinadores têm mais tempo para falar com os investigadores.

“Espero que, após o término da temporada, as coisas aconteçam um pouco mais rapidamente”, disse ele. “Eu entendo o fato de que as pessoas têm muito o que fazer.”

Baker foi questionado se o futuro potencial de Harbaugh na NFL poderia impactar a investigação e disse que não sabia a resposta para essa pergunta. Ele se recusou a dizer se a NCAA compartilharia ou não os materiais da investigação da NCAA com a NFL se a liga estivesse interessada em impor uma penalidade a Harbaugh.

Em sua coletiva de imprensa pós-jogo na noite de segunda-feira, após a conquista do título, Harbaugh levantou a questão da observação e do roubo de sinais, mantendo sua inocência.

“Somos inocentes e permanecemos fortes e firmes porque sabíamos que éramos inocentes – e gostaria de salientar isso”, disse Harbaugh. “Esses caras são inocentes. Superar isso não foi difícil porque sabíamos que éramos inocentes.”

“(A temporada) foi exatamente do jeito que queríamos.”

A notícia da investigação da NCAA foi divulgada no final de outubro, e o funcionário no centro da investigação, o analista de futebol Connor Stallions, foi suspenso com remuneração pela escola em 20 de outubro. Mais tarde, ele renunciou ao cargo em 3 de novembro. 8-0 sem os Stallions, incluindo vitórias sobre quatro times dos 10 primeiros em Penn State, Ohio State, Alabama e Washington.

Os jogadores e a equipe do Michigan defenderam esse ponto repetidamente após a vitória por 34 a 13 sobre o Washington na noite de segunda-feira, acreditando que haviam provado, sem sombra de dúvida, que eram o melhor time do país e que seu campeonato nacional não estava manchado.

“Considerando tudo o que tivemos que enfrentar, lidando com todas as pessoas que nos odiavam e nos caluniavam e esperavam que isso nos derrubasse, este é o ápice aqui”, disse o diretor atlético Ward Manuel.

(Foto: Stacey Revere/Getty Images)