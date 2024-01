O Tottenham concordou com a transferência de Radu Dragusin junto com Jed Spence para se juntar ao Gênova por empréstimo

O Tottenham Hotspur chegou a acordo com o Gênova para contratar o zagueiro Radu Dragocin.

Apesar da concorrência do Bayern de Munique, o Tottenham teve uma oferta pelo internacional romeno de 21 anos, aceite pelos seus homólogos italianos durante a noite.

Dragosin deve viajar na manhã de quarta-feira, antes que a mudança proposta seja concluída, em um acordo que fará com que o lateral Jed Spence se mude para o outro lado por empréstimo até o verão.

O atleta Foi relatado na semana passada que o Tottenham havia aberto negociações com o Gênova sobre a transferência de Dragusin, com negociações centradas em uma taxa de £ 25 milhões. – Incluindo acréscimos e transferência de empréstimo para Spence.

Dragusin disputou todas as 57 partidas do campeonato pelo Gênova desde que ingressou no clube, inicialmente por empréstimo, vindo da Juventus, no verão de 2022.

Ele desempenhou um papel fundamental na promoção do Gênova da Série B durante sua primeira temporada no clube e esteve sempre presente nesta temporada, já que a equipe de Alberto Gilardino está em 12º lugar na Série A.

O contrato de empréstimo de uma temporada de Spence ao Leeds United foi rescindido na semana passada, depois que uma lesão no joelho restringiu o lateral a apenas uma partida no campeonato antes de dezembro.

Spence chegou ao Tottenham vindo do Middlesbrough no verão de 2022 e fez seis partidas pelo time titular do clube. – Sua transferência para o Gênova é o terceiro empréstimo fora do Tottenham, depois de passagens por Rennes e Leeds.

O técnico do Tottenham, Ange Postecoglou, expressou no mês passado seu desejo de contratar um zagueiro central em janeiro devido a lesões da dupla de zagueiros Christian Romero e Micky van de Ven na primeira metade da temporada.

Postecoglou foi forçado a colocar os laterais Emerson Royle e Ben Davies fora de posição com Eric Dier, sem contrato neste verão, caindo em desgraça e Ashley Phillips se juntando ao clube do campeonato Plymouth Argyle por empréstimo este mês.

(Emanuele Ciancaglini/Studio Ciancafoto/Getty Images)