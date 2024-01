Bill Belichick está deixando os Patriots após 24 temporadas, dizem fontes

Espera-se que Bill Belichick e o New England Patriots se separem na quinta-feira, após 24 temporadas notáveis ​​​​juntos, encerrando uma sequência diferente de qualquer outra na história da NFL, que incluiu seis títulos do Super Bowl, disseram fontes da liga à ESPN.

O proprietário de Belichick e Patriots, Robert Kraft, passou grande parte desta semana se reunindo periodicamente e discutindo como cada lado deseja seguir em frente. De fontes familiarizadas com essas conversações, foi dito que não houve conflito ou desacordo e, no final, as conversações frutíferas resultaram numa decisão mútua que deixou ambos os lados confortáveis ​​e aliviados.

Tanto Belichick quanto Kraft, como observou um estranho, “tomaram o caminho certo”, o que era adequado para um conjunto proprietário-treinador que se tornaria um dos maiores e mais condecorados times da história da NFL.

Belichick, que ainda tem mais um ano de contrato, poderá deixar o time sem que os Patriots busquem indenização. Ele vai querer continuar como treinador e espera-se que atraia o interesse de pelo menos alguns dos outros sete times da NFL que têm vagas como treinador principal, muito provavelmente o Atlanta Falcons, disseram fontes da liga.

Os Patriots embarcarão agora em sua primeira busca por treinador principal em um quarto de século. O técnico dos linebackers do Patriots, Jerrod Mayo, que o time assinou para uma extensão de contrato na entressafra e que Kraft identificou como um candidato promissor a treinador principal, seria um candidato principal, se não o principal candidato para o cargo, disseram fontes. . Mayo jogou pelos Patriots de 2008 a 2014 e é assistente de Belichick desde 2019.

A saída de Belichick da Nova Inglaterra deve ocorrer menos de 24 horas depois que seu amigo Nick Saban se aposentou do Alabama.

Há semelhança e semelhança na despedida de duas lendas do futebol – os dois homens amplamente considerados o maior treinador da história do futebol profissional e o maior treinador da história do futebol universitário. Belichick ajudou a levar os Patriots a nove aparições no Super Bowl e seis títulos do Super Bowl. Saban levou o Alabama a nove títulos da SEC e seis campeonatos nacionais.

Além disso, Saban sucedeu Pete Carroll como técnico secundário do estado de Ohio em 1980; Belichick trabalhou com Saban em Cleveland de 1991 a 1994; Belichick substituiu Carroll como técnico dos Patriots em 2000, antes de todos os três desocuparem seus empregos de longa data esta semana em um período de 24 horas.

O fato de Belichick e Kraft seguirem seus próprios caminhos carrega um elemento de tristeza, mas não é surpreendente. Kraft observou o quão importante é para os Patriots chegarem aos playoffs nesta temporada. Em vez disso, eles foram um dos primeiros times eliminados em 10 de dezembro.

As especulações sobre o futuro de Belichick aumentaram ao longo da temporada de 2023, com um dos pontos mais baixos da equipe ocorrendo em 12 de novembro, na derrota por 10-6 para o Indianapolis Colts, em Frankfurt, Alemanha.

Antes desse jogo, falando na temporada passada, Kraft, de 82 anos, disse à NFL Network: “Foi realmente decepcionante. Gostaria que as coisas fossem muito melhores, como sei que nossa base de fãs fez. … Não foi isso que aconteceu”. Esperávamos que isso acontecesse este ano.”

Outro fator chave para Kraft tem sido a trajetória da franquia desde a saída do quarterback Tom Brady como agente livre após a temporada de 2019. Desde a perda de Brady, que prejudicou Kraft, os Patriots registraram recordes de derrotas em três de suas quatro temporadas, com sua última a vitória nos playoffs foi a 13ª -3 sobre o Los Angeles Rams no Super Bowl LIII em 3 de fevereiro de 2019 – quando Brady ainda estava no time.

Belichick, 71, deixa a Nova Inglaterra com 333 vitórias na carreira, o segundo de todos os tempos, atrás das 347 vitórias de Don Shula. Belichick, George Halas e Curly Lambeau são os únicos treinadores da NFL com seis campeonatos desde que a liga começou a pós-temporada em 1933.

O mandato de 24 anos de Belichick foi o quinto mais longo de qualquer técnico com um único time. Ele completará sua 49ª temporada consecutiva na NFL em 2023, o maior número de temporadas consecutivas como técnico na história da liga.

Ele agora está ansioso para passar sua 50ª temporada com outra franquia da NFL.

O currículo de Belichick também inclui estas marcas que deverão permanecer no futuro próximo:

• 17 títulos de divisão, o maior número conquistado por um técnico na história da NFL, com Shula, Andy Reid e Tom Landry empatados em segundo lugar com 13.

• Nove campeonatos de conferências, o maior número conquistado por um técnico na era do Super Bowl.

• 12 aparições no Super Bowl (incluindo o período como assistente).

• 21 temporadas vitoriosas como treinador, atrás apenas de Halas (40), Shula (33), Lambeau (33) e Landry (29).

• Uma das quatro temporadas invictas e desamarradas da temporada regular na história da NFL (2007). Foi a única partida do calendário de 16 partidas disputadas de 1978 a 2020.

Espera-se que os Patriots realizem uma coletiva de imprensa na quinta-feira, e isso marcará o fim de uma grande era nos Patriots e na história do futebol.