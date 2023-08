Mercados europeus abertos para fechar: rendimentos do Tesouro, ações da Ubisoft

17 horas atrás

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, pode não estar se concentrando no que é melhor para ele em seus comentários em Jackson Hole, Wyoming, no final desta semana, de acordo com Mohamed El-Erian, principal conselheiro econômico da Allianz.

“É mais provável que ele fale sobre questões de política monetária de curto prazo”, disse El-Erian no programa “Squawk on the Street” da CNBC. “Não creio que seja a melhor coisa a fazer, porque a situação está muito delicada neste momento”.

No entanto, El-Erian disse que o chefe do banco central poderia ser ajudado no “ambiente rico em metas”, acrescentando que havia “muito” sobre o que ele poderia falar.

-Alex Haring