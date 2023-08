O que deu errado com a economia chinesa

Hong Kong

CNN

—



A China tem sido o motor do crescimento global.

Mas, nas últimas semanas, a desaceleração econômica do país alarmou líderes internacionais e investidores que não podem mais contar com ela como um baluarte contra a vulnerabilidade em outros lugares. Na verdade, pela primeira vez em décadas, a segunda economia do mundo enfrenta o mesmo problema.

Hang Seng em Hong Kong



(HSI) O índice caiu em um mercado de baixa na sexta-feira, depois de cair mais de 20% em relação ao pico recente em janeiro. Na semana passada, o yuan chinês caiu para uma mínima de 16 anos, levando o banco central a montar a maior defesa da moeda de todos os tempos, estabelecendo um preço muito mais alto para o dólar do que o valor de mercado estimado.

O problema é que, após um rápido aumento da actividade no início deste ano, na sequência do levantamento dos confinamentos devido ao coronavírus, o crescimento está a vacilar. Os preços ao consumidor estão caindo, a crise imobiliária está se aprofundando e as exportações estão estagnadas. O desemprego juvenil ficou tão ruim que o governo parou de publicar dados.

Para agravar a situação, uma grande construtora residencial e uma importante empresa de investimentos deixaram de pagar seus investidores nas últimas semanas, aumentando os temores de que a contínua deterioração do mercado imobiliário possa representar riscos crescentes à estabilidade financeira.

A falta de medidas firmes para estimular a demanda doméstica e os temores de contágio levaram a uma nova rodada de cortes de crescimento, com vários grandes bancos de investimento baixando suas previsões para o crescimento econômico da China para menos de 5%.

“Estamos subestimando a previsão de crescimento real do PIB da China… à medida que a contração imobiliária se aprofunda, a demanda externa enfraquece ainda mais e o apoio político é menor do que o esperado”, escreveram analistas do UBS em nota de pesquisa na segunda-feira.

Pesquisadores da Nomura, Morgan Stanley e Barclays já haviam reduzido suas expectativas.

Isso significa que a China pode perder em grande parte sua meta oficial de crescimento de “cerca de 5,5%”, o que seria um embaraço para a liderança chinesa sob o presidente Xi Jinping.

Está muito longe do colapso financeiro global de 2008, quando a China lançou o maior pacote de estímulo do mundo e foi a primeira grande economia a emergir da crise. É também um reflexo dos primeiros dias da pandemia, quando a China era a única grande economia desenvolvida evitando a recessão. Então, o que deu errado?

A economia da China está em crise desde abril, quando o ímpeto de um forte início de ano desapareceu. Mas as preocupações aumentaram este mês após a inadimplência da Country Garden, que já foi a maior incorporadora do país em vendas de propriedades, e da Zhongrong Trust, uma grande fundação.

Relatos de que a Country Garden havia perdido pagamentos de juros de títulos em dólares americanos assustaram os investidores e reviveram as memórias de Evergrande, cuja inadimplência em 2021 sinalizou o início da crise imobiliária.

E embora Evergrande ainda esteja a passar por uma reestruturação da dívida, os problemas no Country Garden levantaram novas preocupações sobre a economia chinesa.

Pequim lançou um conjunto de medidas de apoio para reviver o mercado imobiliário. Mas mesmo os jogadores mais poderosos agora estão à beira da inadimplência, destacando os desafios que Pequim enfrenta para conter a crise.

Enquanto isso, a inadimplência de incorporadoras imobiliárias parece ter se espalhado para a indústria de fundos de investimento de US$ 2,9 trilhões do país.

A Zhongrong Trust, que administrou US$ 87 bilhões em fundos para clientes corporativos e ultra-ricos, não pagou uma série de produtos de investimento para pelo menos quatro empresas, no valor de cerca de US$ 19 milhões, segundo dados da empresa no início deste mês.

Manifestantes furiosos protestaram recentemente do lado de fora do escritório da empresa fiduciária, exigindo compensação por produtos de alto rendimento, de acordo com vídeos postados nas mídias sociais chinesas vistos pela CNN.

“Outras perdas no setor imobiliário podem levar a uma instabilidade financeira mais ampla”, disse Julian Evans-Pritchard, chefe de economia da China na Capital Economics.

Ele acrescentou: “Com a fuga crescente de fundos domésticos para títulos do governo e depósitos bancários seguros, mais instituições financeiras não bancárias podem enfrentar problemas de liquidez”.

Outra grande preocupação é a dívida do governo local, que aumentou em grande parte devido a uma queda acentuada nas receitas da venda de terrenos devido ao declínio no setor imobiliário, bem como ao impacto contínuo do custo de impor bloqueios pandêmicos.

As fortes pressões financeiras observadas nos níveis domésticos não apenas representam riscos significativos para os bancos chineses, mas também reduzem a capacidade do governo de estimular o crescimento e expandir os serviços públicos.

Até agora, Pequim revelou um fluxo constante de medidas para impulsionar a economia, incluindo cortes nas taxas de juros e outras medidas para ajudar o mercado imobiliário e os negócios de consumo.

Mas ela se absteve de tomar medidas importantes. Isso ocorre porque a China se tornou muito endividada, disseram economistas e analistas à CNN, para bombear a economia como fazia 15 anos atrás, durante a crise financeira global.

Na época, os líderes chineses apresentaram um pacote financeiro de quatro trilhões de yuans (US$ 586 bilhões) para reduzir o impacto da crise financeira global. Mas as medidas, que se concentraram em projetos de infraestrutura liderados pelo governo, também levaram a uma expansão de crédito sem precedentes e a um aumento maciço da dívida do governo local, da qual a economia ainda luta para se recuperar.

“Embora também haja um elemento cíclico na atual desaceleração que justifique mais estímulos, os formuladores de políticas parecem preocupados com o fato de que sua diretriz política tradicional possa levar a um aumento adicional nos níveis de dívida que serão revertidos no futuro”. Evans Pritchard.

No domingo, os formuladores de políticas em Pequim reafirmaram que uma de suas principais prioridades é conter os riscos sistêmicos da dívida dos governos locais.

O Banco Popular da China, o regulador financeiro e o regulador de valores mobiliários se comprometeram a trabalhar juntos para enfrentar esse desafio, de acordo com uma permissão pelo banco central.

Além disso, a China enfrenta alguns desafios de longo prazo, como uma crise populacional e relações tensas com os principais parceiros comerciais, como os Estados Unidos e a Europa.

A taxa de fecundidade total do país, o número médio de nascimentos por mulher vai Ao longo de sua vida, caiu para uma baixa recorde de 1,09 no ano passado, de 1,30 há apenas dois anos, de acordo com um relatório recente da estatal Jiemian.com, citando um estudo de uma unidade da Comissão Nacional de Saúde.

Isso significa que a taxa de fertilidade da China agora é menor do que a do Japão, um país há muito conhecido por sua sociedade envelhecida.

No início deste ano, a China divulgou dados que mostraram que sua população começou a encolher no ano passado pela primeira vez em seis décadas.

“A demografia envelhecida da China apresenta desafios significativos para seu potencial de crescimento econômico”, disseram analistas do Moody’s Investors Service em um relatório de pesquisa na semana passada.

Um declínio na oferta de mão-de-obra e um aumento nos gastos com saúde e assistência social podem levar ao aumento dos déficits fiscais e ao aumento do peso da dívida. Uma força de trabalho menor também pode corroer a poupança doméstica, levando a taxas de juros mais altas e a um investimento menor.

“A demanda por moradias diminuirá no longo prazo”, acrescentaram.

Evans-Pritchard disse que a demografia, juntamente com a desaceleração da migração rural-urbana e as divergências geopolíticas, é “de natureza estrutural” e está amplamente fora do controle dos formuladores de políticas.

“O quadro geral é que a tendência de crescimento diminuiu significativamente desde o início da pandemia e parece pronta para uma nova desaceleração no médio prazo”, disse ele.