O Dow Jones e o Standard & Poor’s 500 fecharam em baixa, à medida que as preocupações com as taxas de juro dos EUA aumentavam e as ações dos bancos caíam.

Nvidia atinge um recorde antes de ficar negativo

Os principais bancos dos EUA estão caindo após os credores regionais rebaixados da Standard & Poor’s

Índices: o Dow Jones caiu 0,51%, o Standard & Poor’s 500 0,28% e o Nasdaq subiu 0,06%.

NOVA YORK (Reuters) – O Dow Jones e o Standard & Poor’s 500 fecharam em leve queda nesta terça-feira, com os investidores continuando preocupados com a possibilidade de o Federal Reserve manter as taxas de juros mais altas por mais tempo e com a queda das ações dos bancos.

O Nasdaq mal terminou no verde.

O setor financeiro caiu 0,9% e foi o maior obstáculo para o S&P 500. O rebaixamento do S&P de vários bancos regionais dos EUA pesou sobre as ações dos bancos, com o Índice de Bancos Regionais KBW (.KRX) caindo 2,7%. O índice Standard & Poor’s 500 Banking (.SPXBK) caiu 2,4%.

Os investidores esperam clareza sobre as perspectivas para as taxas de juros quando o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, discursar em uma reunião de banqueiros centrais na sexta-feira em Jackson Hole, Wyoming.

“As taxas de juros subiram bem novamente, então isso é um pouco um amortecedor para as ações”, disse Peter Tose, presidente do Chase Investment Council em Charlottesville, Virgínia.

O rendimento de referência do Tesouro a 10 anos atingiu o máximo de 16 anos quase durante a noite, num contexto de visão de que a Fed poderá manter as taxas de juro mais elevadas por mais tempo. O aumento dos custos dos empréstimos poderá abrandar os gastos das empresas e dos consumidores.

O Dow Jones Industrial Average caiu 174,86 pontos, ou 0,51%, para 34.288,83 pontos, o índice Standard & Poor’s 500 perdeu 12,22 pontos, ou 0,28%, para 4.387,55 pontos, e o Nasdaq Composite Index subiu 8,28 pontos, ou 0,28%, ou 0,06. %, para 13.505,87.

Os investidores também estão aguardando ansiosamente os resultados e expectativas da Nvidia (NVDA.O), peso pesado dos chips, após o fechamento na quarta-feira. A Nvidia surpreendeu os investidores com suas fortes perspectivas em maio, fazendo com que suas ações e outras ações de tecnologia disparassem em meio a esperanças de inteligência artificial.

As ações da Nvidia atingiram um máximo histórico de US$ 481,87 no início, mas caíram 2,8% no dia.

As lojas de departamentos estavam entre os maiores perdedores hoje. As ações da Macy’s (MN) caíram 14,1% depois que a rede alertou sobre os fracos gastos do consumidor durante a crucial temporada de compras natalinas. As ações da Kohl’s Corp (KSS.N) caíram 10,3%, enquanto as ações da Nordstrom Inc (JWN.N) caíram 9,8%.

O volume negociado nas bolsas dos EUA atingiu 9,38 bilhões de ações, em comparação com uma média de 10,97 bilhões no pregão completo dos últimos 20 pregões.

As emissões em declínio superaram os adiantadores na NYSE numa proporção de 1,43 para 1; Na Nasdaq, uma proporção de 1,43 para 1 favoreceu os perdedores.

O S&P 500 registrou quatro máximos em 52 semanas e 13 novos mínimos; O Nasdaq Composite Index registrou 39 novos máximos e 221 novos mínimos.

Reportagem de Caroline Valitkevich. Reportagem adicional de Amruta Khandekar e Shristi Achar. Edição de Chingini Ganguly, Magu Samuel e David Gregorio

