Melissa Gilbert entrega carta não tão feliz de Halloween ao editor de figurinos da SAG-AFTRA – Prazo final

A ex-presidente do SAG-AFTRA, Melissa Gilbert, criticou uma carta do SAG-AFTRA instando seus membros a não se fantasiarem de personagens de empresas em greve neste Halloween.

A SAG-AFTRA publicou uma postagem em seu site incentivando os membros a “celebrar o Halloween este ano e ao mesmo tempo permanecer solidários”. O sindicato recomendou que os atores em greve “escolhessem trajes inspirados em personagens e formas generalizadas”, incluindo “fantasma, zumbi, aranha, etc.” ou “personagens de conteúdo não relacionado à greve, como um programa de TV animado”.

Gilbert ficou irritado com as sugestões.

“Foi isso que vocês inventaram? Literalmente ninguém se importa com o que alguém veste no Halloween”, escreveu Gilbert no Instagram. “Quero dizer, vocês realmente acham que esse tipo de coisa infantil vai acabar com a greve? Parecemos uma piada. Por favor, diga-me que você abolirá esta regra… e vá negociar!”

Gilbert marcou diretamente as contas do Instagram do atual presidente da SAG-AFTRA, Fran Drescher, e do negociador-chefe, Duncan Crabtree-Ireland.

“Pelo amor de Deus, as pessoas estão sofrendo tanto e é isso que vocês deveriam dizer… Vamos, pessoal… Esse é o tipo de bobagem ridícula que nos coloca em greve. Vamos promulgar uma política que nos faça parecer mesquinhos.” e incompetente ao mesmo tempo.”

Gilbert esteve no comando do Actors Guild de 2001 a 2005.