Desenvolvedor do Homem-Aranha 2 avalia duração do jogo versus preço

O Homem-Aranha 2 da Marvel foi lançado hoje, com uma história que a desenvolvedora Insomniac disse que levará, em média, cerca de 15 horas para ser concluída se você se limitar apenas às missões da história principal. Se os jogadores decidirem se aprofundar e completar missões secundárias e itens colecionáveis, o tempo de jogo pode se estender para cerca de 40 horas.

Quando apareceu pela primeira vez que a história principal do Homem-Aranha 2 poderia ser concluída em um período de tempo relativamente curto – especialmente quando comparado com jogos como Baldur’s Gate 3 deste ano, que poderia levar dias literais para os jogadores serem concluídos – alguns acharam que a Insomniac estava perguntando um preço alto por sua sequência. Aqui no Reino Unido, o Homem-Aranha 2 custa £ 69,99 Edição padrão PS5. Se os jogadores quiserem atualizar para a Digital Deluxe Edition, isso custará £ 79,99.

Muitos argumentaram que a duração do jogo deveria influenciar o preço de varejo do produto e, portanto, o Homem-Aranha 2 deveria custar menos de £ 70. O diretor criativo da Insomniac, Bryan Intihar, comentou sobre isso, dizendo que Homem-Aranha 2 “absolutamente vale a pena”.



Ele disse em repreensão Notícias da BBC A Insomniac estava ciente da polêmica sobre o preço e a duração do jogo, mas para a equipe do Homem-Aranha 2 tudo se resumia à qualidade do produto final.

“Para nós, trata-se realmente da experiência que queremos oferecer com a qualidade que queremos alcançar”, disse ele. “Obviamente, há um certo nível de dizer: ‘Ei, alguém vai gastar tanto dinheiro em um jogo’, então queremos dar a eles uma experiência que valha a pena.”

Intihar concluiu dizendo que “não importa quanto tempo” dure um jogo da Insomniac, é trabalho do desenvolvedor garantir que “vale esse dinheiro, valha esse investimento”.

Como ponto de interesse geral, Mary, da nossa equipe de guias, está atualmente na missão final da história e já registrou cerca de 17 horas até agora. Você não estava procurando itens colecionáveis ​​ou fazendo missões secundárias. Ela também gosta muito do jogo.









Kraven e Sandman são dois dos inimigos do Homem-Aranha 2 Insomniac que foram provocados antes do lançamento. | Crédito da imagem: Insônia / Eurogamer

Enquanto isso, não se preocupe se você passar pelo Homem-Aranha 2 mais rápido do que esperava. A Insomniac disse que haverá mais conteúdo futuro, incluindo um modo New Game Plus, no futuro.

De acordo com o diretor de comunidade e marketing da Insomniac, James Stephenson, o desenvolvedor espera ter este modo específico pronto e lançado “antes do final do ano”. Iremos atualizá-lo quando ouvirmos mais.