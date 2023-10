SAG-AFTRA esclarece regras para greve de Halloween após reação de celebridades

Imagens de Ian West/PA via Getty Images; John Kobaloff/Getty Images

No início desta semana, a SAG-AFTRA emitiu diretrizes para os membros que procuram “celebrar o Halloween este ano e ao mesmo tempo permanecer solidários” com a greve. Os atores foram aconselhados a evitar fantasias inspiradas no conteúdo do espetáculo – Barbie, Wednesday Addams, super-heróis da Marvel, etc. – e optar por personagens genéricos como um fantasma ou zumbi.

A resposta dos sindicalistas foi rápida, com muitos criticando as restrições. Em resposta, a SAG-AFTRA emitiu um esclarecimento na sexta-feira, afirmando que “emitiu orientações de Halloween em resposta a perguntas de criadores e membros sobre como apoiar a greve durante esta temporada de férias”. O sindicato acrescentou: “Isso não se aplica aos filhos de ninguém. Estamos em greve por motivos importantes, e já há quase 100 dias. Nossa primeira prioridade continua sendo levar os estúdios de volta à mesa de negociações para que possamos conseguir um acordo justo para nossos membros, e finalmente colocar nossa indústria de volta ao trabalho.” .

Esta explicação segue a reação de algumas celebridades sobre as regras. Na quinta-feira, Ryan Reynolds zombou das diretrizes propostas e chilro“Estou ansioso para gritar ‘sarna’ para minha filha de 8 anos a noite toda. Ela não está no sindicato, mas precisa aprender.”

Em outro lugar, Mandy Moore postou em suas histórias no Instagram: “Isso é uma piada? Vamos @sagaftra. Isso é o que importa? Pedimos que você negocie de boa fé em nosso nome. Tantas pessoas em todos os aspectos desta indústria têm Tenho me sacrificado tanto por tantos… Meses. Volte para a mesa e faça um acordo justo para que todos possam voltar ao trabalho.

Ele também disse anteriormente aos membros que os atores estão se aproximando do 100º dia da greve SAG-AFTRA Pedra rolando Esta é a greve mais longa que o sindicato já realizou com o Acordo de Televisão e Teatro, e é também a segunda greve mais longa na história do sindicato (a mais longa foi a greve SAG de 2000, que durou seis meses).

Brendan Bradley, chefe ofensivo da Paramount, descreveu o momento como “histórico”, acrescentando: “Este é um momento existencial”. Não partiremos sem lutar por algum tipo de vitória em todas as categorias de trabalhadores.