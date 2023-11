David Bromstad, da HGTV, diz que esse recurso de cozinha barato adicionará luxo instantâneo

Embora às vezes confundidas com dobradiças de porta com fechamento automático, as dobradiças com fechamento suave não são exatamente a mesma coisa. Uma porta ou gaveta com fechamento automático fecha bem, mas as dobradiças de fechamento suave também amortecem o movimento e resistem às batidas e batidas que geralmente acompanham a abertura e o fechamento das gavetas. É perfeito em uma casa onde você deseja que as coisas sejam pacíficas e tranquilas. Armários com essas dobradiças também são ótimos porque permitem que você simplesmente empurre a porta para perto e a dobradiça fará o resto do trabalho. Isto é especialmente útil se você tiver uma grande coleção de mantimentos ou pratos.

As dobradiças de fechamento suave e as corrediças das gavetas operam com base em sistemas hidráulicos que proporcionam resistência, evitando que as portas dos armários fechem com ruído. As gavetas funcionam da mesma forma, proporcionando resistência nas laterais ao longo do comprimento do trilho. De acordo com o cofundador e especialista em gabinete Andrew Saladino V Reis do armário de cozinha“Quando a porta é fechada, o líquido é forçado ao redor do pistão, proporcionando resistência. Se a porta for fechada com maior força, a resistência do líquido também é maior. Você deve ter força sobre-humana para poder fechar a porta de um armário que tenha uma dobradiça Blumotion ou estilo semelhante.”