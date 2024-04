Melhores lugares para ver de Volusia

Alguém quer lançar um foguete para começar a semana? a Foguete Falcon 9 da SpaceX Provavelmente será lançado na segunda-feira transportando satélites de internet Starlink.

Se o tempo permitir, o lançamento do foguete será visível no céu noturno do condado de Volusia na segunda-feira, 22 de abril. Abaixo está um calendário dos próximos lançamentos de foguetes e como assistir ao lançamento do foguete SpaceX desta semana.

Há um lançamento de foguete hoje na Flórida? Calendário de lançamento de foguetes para missões na Flórida

Aqui está o que sabemos sobre as missões de lançamento de mísseis mencionadas em Flórida hoje calendário de lançamento de foguetes Para este mês, que é atualizado com frequência. (Verifique este link frequentemente para horários e datas de lançamento de foguetes, pois eles estão rotineiramente sujeitos a alterações por vários motivos.)

A SpaceX será lançada na Flórida? Segunda-feira, 22 de abril: SpaceX Starlink

Embora a SpaceX não tenha confirmado publicamente a existência desta missão, um aviso de navegação emitido pela Agência Nacional de Inteligência Geoespacial mostra que a janela de lançamento do foguete abrirá na noite de segunda-feira.

Aqui estão alguns detalhes sobre o próximo lançamento do foguete SpaceX Falcon 9:

uma tarefa: Um foguete SpaceX Falcon 9 lançará uma constelação de satélites de internet Starlink da Costa Espacial.

Um foguete SpaceX Falcon 9 lançará uma constelação de satélites de internet Starlink da Costa Espacial. Janela de lançamento: Das 18h40 às 23h11 EST na segunda-feira, 22 de abril.

Das 18h40 às 23h11 EST na segunda-feira, 22 de abril. um caminho: sudeste.

sudeste. Boom sônico local: não.

não. Pouso de reforço: Navio drone no Oceano Atlântico.

Navio drone no Oceano Atlântico. Cobertura ao vivo: Começa 90 minutos antes da decolagem floridatoday.com/space.

Onde posso assistir online ao lançamento de um foguete SpaceX?

Se você quiser assistir à cobertura ao vivo do lançamento de mísseis, Equipe Espacial Florida Today As atualizações serão fornecidas em floridatoday.com/space, começando aproximadamente 90 minutos antes do horário de lançamento. Você pode baixar o aplicativo gratuito para iPhone, Android ou escrever floridatoday.com/space No seu navegador.

No condado de Volusia, ao norte do condado de Brevard – que abriga o Centro Espacial Kennedy e a Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral – você pode ter uma bela vista do lançamento de um foguete da SpaceX, da NASA ou da United Launch Alliance.

As melhores vistas para assistir ao lançamento de foguetes daqui são ao longo da praia. Olhe para o sul. Os leitores também relataram ter visto lançamentos de foguetes de New Smyrna Beach, Daytona Beach e Ormond Beach. Aqui estão alguns sites recomendados:

• Praia Sul de Nova Smyrna (Canaveral National Seashore), pode haver custos de estacionamento. New Smyrna Beach possui 27 quilômetros de praias de areia branca. Uma cidade litorânea eclética e pitoresca, apesar de sua reputação como a “Capital Mundial da Mordida de Tubarão”, New Smyrna Beach sempre foi um paraíso para os surfistas que vêm curtir as ondas.

• Parque da praia de Mary McLeod Bethune, 6656 S. Atlantic Ave., New Smyrna Beach. Localizada a 5,6 quilômetros ao sul de New Smyrna Beach e 1,6 km ao norte da entrada de Apollo Beach para o Parque Marinho Nacional de Canaveral, Python Beach tem banheiros, pavilhões para piquenique, chuveiros e aproximadamente 250 metros de cais à beira-mar. De acordo com o site do condado de Volusia. A área do parque próxima está localizada à beira-rio, em South Atlantic Boulevard, com quadras de tênis, quadras de pickleball, quadras de basquete e vôlei, playground, píer de pesca e banheiros. O rio adjacente ao parque pode ser um ótimo lugar para ver peixes-boi, golfinhos e pelicanos.

• Praia Apolo em Litoral Nacional de Canaveral (Praia Sul de New Smyrna). Canaveral National Seashore se estende ao longo da costa leste da Flórida, no condado de Volusia e no condado de Brevard. Para chegar a Apollo Beach, pegue a Interstate 95 até a saída 249 e siga para o leste até virar na State Road A1A. Siga a SR A1A para sul até à entrada do parque.

• Orla ribeirinha de Oak Hill Fazer A cidade mais ao sul do condado de South Volusia.

• Parque do nascer do sol275 River Road, Oak Hill

• Goodrich Seafood e Oyster House Convés traseiro, 253 River Road, Oak Hill

• Sítio Histórico Nacional Seminole Rest211 River Road, Oak Hill

• Parque Brisa do Rio250 HH Burch Road, Oak Hill

• Parque Mary DeWeese, Rua N. 178. Gaines, Oak Hill. As comodidades incluem prédio para aluguel, playground, campo de beisebol, quadras de basquete, quadras de tênis, banheiros externos, pavilhões, áreas para piquenique e churrasqueiras.

• Parque Nancy Cummings, 232 Cummings Street, Oak Hill. As comodidades incluem playground, campo de beisebol, quadras de basquete, pavilhão externo e banheiros.

• Parque Jimmy Van Sunrise, 275 River Road, Oak Hill. Este local tem cerca de 350 pés de costa lindamente restaurada, de acordo com a cidade de Oak Hill online. As instalações incluem um pavilhão, mesas de piquenique e instalações de lançamento de caiaque.

• Cais Municipal AC Delbert DeWeese, 243 River Road, Oak Hill. As comodidades incluem um píer de observação de 520 pés de comprimento com dois decks cobertos e assentos, afirma o site da cidade de Oak Hill.

• Cais para observação de pássaros Na River Road, em frente ao cais municipal AC Delbert (veja acima). As instalações incluem um cais de observação de 30 metros.

