Alunos da UCF escavam o primeiro local de lançamento no Cabo antes do 75º aniversário

As escavações das fortificações e o mapeamento 3D do Cabo Canaveral continuam Travis Doering, codiretor do Centro de Patrimônio Digital e Informação Geoespacial da Universidade do Sul da Flórida, discute o edifício fortificado.

Usando um scanner portátil, Jorge Gonzalez manobrou meticulosamente através de uma rede arqueológica de fios brancos e pinos de metal, criando um mapa digital 3D de um corredor de esteira de aço recém-escavado que levava ao Edifício Bumper, há muito demolido.

Técnicos militares marchando ao longo da entrada do Marston's Matt fizeram história em 24 de julho de 1950, ao entrar na cabana de lona e usar eletrônicos maciços para disparar o Bumper 8. O primeiro míssil americano voa para o céu Do que hoje é a Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral.

“Estamos documentando isso usando técnicas 3D”, disse Travis Doering, codiretor do Centro de Patrimônio Digital e Informação Geoespacial da Universidade do Sul da Flórida. “Para algo assim, usamos o que é chamado de scanner de campo próximo estruturado. .” “, apontando para a entrada.

“Este foi o primeiro forte construído aqui. Foi construído como uma construção temporária de madeira”, disse Doering.

“Quase nenhuma informação foi documentada” sobre esta “sala de tiro”, disse Tom Benders, diretor de recursos culturais do Space Launch Delta 45. O Exército construiu às pressas a estrutura de madeira em maio e junho de 1950, a cerca de 120 metros da plataforma do Complexo de Lançamento 3, há muito abandonado, de acordo com o site do Museu da Força Espacial de Cabo Canaveral.

O Bumper 8 foi um foguete experimental pioneiro de dois estágios e 62 pés: um foguete alemão V-2 acoplado a um foguete americano WAC Corporal. O prédio com sacos de areia apresenta uma janela semelhante a um periscópio com espelhos refletivos para que os técnicos possam ver a plataforma.

“A partir deste passo inicial evoluíram avanços gigantescos como as órbitas dos satélites, as missões Saturn 5 à Lua, os lançamentos de ônibus espaciais, a Estação Espacial Internacional e as sondas extrasolares”, relatou Florida Today em julho de 2000. Coluna dos Editores Comemorando o 50º Aniversário do lançamento .

“nós estamos em Flórida hoje Ele pensa – Nós sabemos – O lançamento do Bumper 8 teve um impacto tremendo na vida de cada um de nós no Condado de Brevard.

Agora, uma equipe de estudantes de antropologia da Universidade da Flórida Central está encerrando sua segunda temporada de primavera pesquisando, escavando e documentando artefatos no local do Bumper Blockhouse – com o objetivo de comemorar o próximo 75º aniversário do lançamento. O segundo lançamento do Cabo, o Bumper 7, ocorreu no mesmo local cinco dias após o Bumper 8.

“Para mim, é uma honra estar aqui”, disse Doering enquanto estava na fundação de laje de concreto de 6 por 6 metros.

“É aqui que estavam os computadores, os caras fazendo a maior parte do trabalho técnico – dentro desta pequena sala para os dois primeiros lançamentos no Cabo”, disse Doering. “E você pode rastrear diretamente as mudanças geracionais que resultaram disso”.

“Mesmo as coisas que eles constroem hoje, você pode rastrear partes delas aqui. É um local histórico muito importante”, disse ele.

Cobras, crocodilos e vegetação densa fazem parte da Trilha Arqueológica da UCLA

O Blockhouse Bumper é um estudo de demonstração conduzido pelo Projeto de Mitigação Arqueológica do Cabo Canaveral, uma parceria de escola de treinamento de campo entre a UCF e o Space Launch Delta 45. Os alunos realizam pesquisas arqueológicas aéreas e escavam locais historicamente significativos em meio à natureza intocada e desabitada do Cabo.

“As condições do campo podem ser adversas, incluindo calor, frio, insetos, cobras, jacarés e vegetação densa”, afirma a descrição do curso. Os alunos devem ser capazes de levantar 50 quilos, caminhar por pântanos e cavar com pás. Também são necessárias autorizações de segurança e nenhum estrangeiro pode participar.

Neste semestre, 17 alunos de graduação da UCF e dois alunos de pós-graduação estão matriculados no CCAMP. Desde a sua criação, o programa produziu 97 graduados e sete graduados, disse Sarah “Stacy” Barber, professora de antropologia da UCLA.

Doering e González, engenheiro de aplicações 3D da USF, mapearam o local do Bumper Blockhouse na semana passada usando scanners a laser terrestres. anteriormente, Pesquisadores da Universidade do Sul da Flórida criaram um modelo digital 3D de uma canoa submersa há muito tempo As ondas do furacão Irma atingiram a área de Indian River Drive, em Cocoa, em setembro de 2017. A canoa, feita de cedro vermelho do sul, está agora em exibição no Cape Canaveral Center.

Artefatos encontrados no local de escavação Al-Masdar 8

“No próximo ano será o 75º aniversário desse primeiro lançamento”, disse Roger McCormick, participante do Museu da Força Espacial de Cabo Canaveral. “Mesmo os pais desses alunos não eram nascidos quando o Bomber foi lançado”.

McCormick revisou a lista de artefatos descobertos até agora no local de estudo do edifício:

Fragmentos de espelho do sistema de exibição de mísseis periscópio.

Garrafa de Coca-Cola que foi distribuída a partir do cacau.

Seções de lona do telhado.

E o acúmulo de estopa resultante dos sacos de areia espalhados pelo prédio.

Parte de um pente.

“Eu me pergunto se as pessoas que trabalhavam aqui em 1950 pensavam que, daqui a 75 anos, estariam fazendo arqueologia exatamente onde estamos. Seremos tão importantes”, disse McCormack.

