Megavulcões: Dois vulcões gigantes dão sinais de que vão acordar

Um vulcão entrou em erupção na Islândia, perto da capital, Reykjavik, e moradores vieram assistir

“Parece que eles estão dormindo há muito tempo.” Vulcões gigantes “Em dois continentes diferentes Acordar mencionado Notícias da NBC Mais de mil pequenos terramotos abalaram a região do sul de Itália em torno do vulcão Campi Flegrei nos últimos meses, aumentando o receio de que possa voltar a entrar em erupção em breve, após quase cinco séculos. Os cientistas documentaram, durante décadas, pequenos terremotos e deformações do solo semelhantes em Long Valley Caldera, um vulcão adjacente à Mammoth Mountain, no leste da Califórnia, a cerca de 9.600 quilômetros de distância.

A maioria dos especialistas afirma que nem Long Valley nem Campi Flegrei correm risco de explosão. Os dois vulcões são na verdade caldeiras, que são depressões expansivas formadas há muito tempo por poderosas “supererupções” que essencialmente colapsaram sobre si mesmas. As caldeiras são mais difíceis de prever do que as enormes formações montanhosas que a maioria das pessoas associa aos vulcões.

enquanto Atividade sísmica Pode indicar que um vulcão está prestes a entrar em erupção, mas a história toda é muito mais sutil.

Os supervulcões, definidos como vulcões que explodiram mais de 240 milhas cúbicas de material de uma só vez, incluem Campi Flegrei e a Caldeira de Long Valley. Embora Campi Flegrei e Long Valley provavelmente produzam erupções massivas, o termo “supervulcão” pode enganar, disse o geofísico Michael Poland, do USGS e cientista responsável pelo Observatório do Vulcão de Yellowstone.

Campi Flegrei entrou em erupção pela última vez em 1538, e uma das maiores erupções do sistema ocorreu há cerca de 39.000 anos.

Como as caldeiras são grandes depressões localizadas no topo de sistemas maciços de magma, muitas vezes são difíceis de compreender. Por exemplo, Campi Flegrei se estende de sete a nove milhas. Long Valley Caldera, na Califórnia, tem cerca de dezesseis quilômetros de largura.

Embora a atividade sísmica em Long Valley Caldera tenha sido intensa durante décadas e também tenha registado um aumento acentuado na década de 1980, os cientistas estão geralmente menos preocupados com uma grande erupção no local num futuro próximo. A razão para isto é que há indícios de que o magma por baixo esfriou.

Embora seja impossível descartar completamente uma erupção vulcânica, os pesquisadores descobriram que a câmara de magma da Caldeira de Long Valley é, na verdade, coberta por uma estrutura rochosa sólida, o que pode ter evitado grandes erupções.