Espécies recentemente identificadas podem lançar luz sobre a evolução dos “monstros marinhos” pré-históricos

Uma enorme serpente marinha do mito nórdico, nascida do deus trapaceiro Loki, e crescendo o suficiente para circundar o mundo, agora tem o nome de um tipo diferente de “monstro” – uma espécie recém-descoberta do famoso grande réptil marinho carnívoro. Como o mosassauro, que viveu há cerca de 80 milhões de anos.

Paleontólogos descreveram recentemente um mosassauro até então desconhecido a partir de fósseis encontrados perto da cidade de Walhalla, em Dakota do Norte. O nome da cidade vem de Valhalla, o salão de banquetes da mitologia nórdica onde os heróis mortos se reúnem, por isso os estudiosos chamam o mosassauro de Jörmungandr e de Halensis. Seu nome refere-se à mitologia nórdica de Jormungandr, a serpente de Midgard, bem como ao local da descoberta do fóssil, relataram os pesquisadores na segunda-feira na revista. Boletim do Museu Americano de História Natural.

O fóssil em si tem um nome um pouco menos poético: NDGS 10838. Inclui um crânio quase completo com uma crista óssea acima dos olhos, bem como mandíbulas e alguns fragmentos do esqueleto, incluindo 11 costelas e 12 vértebras. Em vida, o animal tinha cerca de 7,3 metros de comprimento e um rosto longo e mais fino do que seus primos mosassaurídeos, disse Amelia Zietlow, autora principal do estudo e paleontóloga do Museu Americano de História Natural e doutoranda Richard Gilder. Pós-graduação na cidade de Nova York.

No geral, Jormungandr wahallaensis se parecia com a maioria dos dinossauros – “como se você pegasse um dragão de Komodo, o fizesse ter 9 metros de comprimento e lhe desse as barbatanas e a cauda de um tubarão”, disse Zietlow à CNN.

Porém, por outro lado, o animal era único. Os autores do estudo relataram que uma combinação de características nos ossos do crânio tornou inesperadamente difícil para os cientistas classificar o recém-chegado e sugeriram que o grupo dos mosassaurídeos incluía formas mais diversas do que o esperado.

O fóssil foi coletado em 2015 pelo Serviço Geológico de Dakota do Norte, uma agência estadual dedicada à geologia e à educação pública sobre minerais e fósseis. Na verdade, disse Zitlow, o NDGS 10838 foi descoberto numa encosta por alguém que participou num dos programas da agência e, assim, conseguiu identificar o objecto como um fóssil e estava ciente de alertar os funcionários da agência.

Quando os cientistas examinaram o crânio, rapidamente perceberam que havia algo incomum nas mãos. Os ossos do ouvido, que eram um tanto retangulares, lembravam os do Mosassauro, um gênero de mosassauros gigantes. Mas a forma e o grande número de dentes estavam mais próximos de um gênero de mosassauros menores: Clidastes. Enquanto isso, o ângulo e o número de dentes no palato ósseo no céu da boca eram diferentes de tudo visto em qualquer um desses grupos de mosassauros.

“Ele tem características que se parecem em alguns aspectos com o Mosassauro e, em alguns aspectos, com o Clidastes. E em outros aspectos, eles são completamente exclusivos deste indivíduo”, disse Zitlow. Essa combinação de características convenceu os pesquisadores de que o que eles procuravam era um novo gênero e espécie.

Henry Sharp / Cortesia do Museu Americano de História Natural Aqui está um desenho do crânio de Jormungandr wallhallaensis. A combinação de características dos ossos do crânio dificultou a classificação dos cientistas.

No entanto, a fossilização muitas vezes distorce os ossos, e é possível que anomalias no fóssil tenham sido formadas através de processos naturais após a morte do animal, disse o paleontólogo Takuya Konishi, professor associado do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade de Cincinnati. (Os autores reconhecem esta possibilidade; o seu estudo incluiu ilustrações idealizadas de um crânio intacto mostrando como era antes de ser fossilizado.)

Quando os investigadores analisaram os dados, a sua árvore evolutiva mostrou um resultado chamado “poliploidia” – “quando um grupo de espécies diferentes se agrupa num só lugar” – com Jörmungandr, Halensis e Clydastes, disse Zietlow. “Eles estão mais próximos um do outro do que qualquer outra coisa. Mas dentro deste grupo de coisas, não é inteiramente certo até que ponto eles estão relacionados.”

Fósseis adicionais das espécies recém-descobertas poderiam ajudar a refinar a posição de Jormungandr wahallaensis na árvore genealógica dos mosassauros, disse Konishi, que estuda a evolução dos mosassauros e não esteve envolvido no estudo.

“O quão diferente é J. wahallaensis de Clidastes ainda não foi feito”, disse Konishi à CNN por e-mail. “Descobertas futuras podem favorecer uma hipótese alternativa de que se trata de uma nova espécie de Clidastes.”

Outros detalhes incomuns no fóssil são os buracos e arranhões que marcam as vértebras. Os pesquisadores identificaram isso como marcas de mordida. As marcas não parecem ter cicatrizado, sugerindo que ocorreram no final da vida do animal ou foram obra de um necrófago que destruiu o mosassauro depois que ele morreu.

“Pode ser por isso que não conseguimos o resto do esqueleto”, disse Zitlow.

Mais questões sobre a razão pela qual as marcas apareceram – e se Jörmungandr e Halaensis sobreviveram a um ataque – serão abordadas em pesquisas futuras do coautor do estudo Clint Boyd, paleontólogo sénior do Serviço Geológico do Dakota do Norte e curador da Coleção de Paleontologia do Estado do Dakota do Norte. . Zitlow disse.

Mosassauros e mistérios evolutivos



Os mosassauros eram um grupo diversificado de predadores que nadaram nos oceanos do mundo durante a última parte do Período Cretáceo, cerca de 98 a 66 milhões de anos atrás. Eles viveram ao lado dos dinossauros, mas estão mais intimamente relacionados aos lagartos e cobras modernos.

Alguns mosassauros tinham apenas alguns metros de comprimento, enquanto os maiores – do gênero Mosasaurus – tinham cerca de 18,2 metros de comprimento. Embora os fósseis de mosassauros sejam relativamente abundantes, os cientistas “apenas arranharam a superfície dos ‘verdadeiros’ mosassauros”, Konishi disse: “Diversidade.” Novos espécimes de mosassauros, como o NDGS 10838, estão ajudando os especialistas a desvendar “a rica história evolutiva destes predadores bastante carismáticos dos mares do Cretáceo”, disse ele.

Para esse fim, acrescentou, o novo estudo dá uma contribuição significativa ao fornecer “ricos detalhes anatômicos documentados por uma trabalhadora de mosassauro muito capaz, a Sra.

“É claro que os autores forneceram uma descrição esquelética muito abrangente e precisa do novo espécime”, disse Konishi, criando um tesouro de dados excepcionais.

Embora os mosassauros fossem aquáticos, seus ancestrais viveram na terra e depois evoluíram para retornar ao mar. Eles não foram o único grupo animal a fazer isso; Muitas espécies de répteis e mamíferos – incluindo plesiossauros, baleias, tartarugas marinhas e focas – adaptaram-se à vida nos oceanos a partir dos seus antepassados ​​terrestres, muito depois dos seus antepassados ​​tetrápodes terem trocado os mares por terra. Zitlow disse que os mosassauros são um grupo animal importante para estudar esta transição porque os seus fósseis são muito abundantes.

“Existem muitos deles, milhares de amostras só nos Estados Unidos”, disse ela. “Isso os torna bons para estudar questões evolutivas de tipo estatístico geral.”

Apesar da abundância de espécimes, muitos mosassauros fósseis não foram documentados de forma tão abrangente como Jörmungandr valhallensis (e, em alguns casos, mal foram anotados quando foram descritos pela primeira vez, disse Zietlow).

Abordar esta discrepância em fósseis recentemente descobertos – e revisitar espécimes conhecidos – desempenhará um grande papel para ajudar os cientistas a resolver estes mistérios evolutivos.

“Passei muito tempo juntando essas formas, mostrando os ossos em cada vista, mostrando todas as pequenas protuberâncias e protuberâncias e coisas assim, para que as pessoas no futuro possam olhar para essas formas e aprender sobre a anatomia e depois aplicar isso em criando novas formas “, disse Zitlow. “Os personagens e descobrindo novas diferenças entre este animal e outros animais.” “Isso geralmente ajuda todos a entender um pouco melhor a anatomia dessas coisas.”

Mindy Weisberger é redatora científica e produtora de mídia cujo trabalho foi publicado na Live Science, Scientific American e How It Works.