Rockies adquire Cal Quantrill – Rumores comerciais da MLB

As Montanhas Rochosas anunciaram o destro Cal Quantrill Obtido através do comércio com Guardiões. Cleveland terá um jogador da liga secundária Cody Huff Em troca, Colorado contratou o lateral-direito Tommy Doyle Para abrir espaço na lista de 40 jogadores.

Algum tipo de movimento parecia iminente quando os Guardiões designaram Quantrill para atribuição no início desta semana, quer o movimento fosse uma troca ou não, ou os Guardas tivessem acabado de liberar Quantrill como um não-concurso antecipado. Espera-se que o destro ganhe US$ 6,6 milhões no segundo de três anos elegíveis para arbitragem, o que pode ter sido um pouco exorbitante para uma equipe de Cleveland que tradicionalmente tem folhas de pagamento modestas, considerando o fato de que Quantrill teve dificuldades em 2023.

No entanto, este foi um preço aceitável para uma equipe Rox que precisava desesperadamente de um lançamento inicial. O ar rarefeito de Denver sempre colocou um fardo extra para os arremessadores das Montanhas Rochosas, mas as coisas pioraram em 2023, quando o clube sofreu uma longa lista de lesões em arremessadores nas ligas principais e secundárias. A rotação do Colorado não era considerada um grupo forte, mesmo no início da temporada, mas com as lesões esgotando as fileiras, a equipe de arremessadores das Montanhas Rochosas (titulares e substitutos) terminou na última posição da liga ou perto dela na maioria das categorias estatísticas.

A saúde também foi um problema para Quantrill no ano passado, já que uma inflamação incômoda no ombro o enviou duas vezes para a lista de lesionados e ele foi limitado a 99 2/3 entradas. Isso foi um declínio significativo em relação à média de 168 frames que ele obteve nas temporadas de 2021-22, bem como um declínio em seus números de qualidade nos últimos dois anos. Quantrill postou um ERA de 3,16 para Cleveland em 2021-22, mas esse número sobe para 5,24 em 2023.

É necessária uma rápida olhada nos números secundários, já que o SIERA de 4,50 de Quantrill em 2021-2022 sugere que ele teve a sorte de estabelecer um ERA tão forte. Quantrill sempre foi um defensor abaixo da média, mas mesmo assim teve taxas de perseguição sólidas, mas sua taxa de perseguição caiu significativamente para 26,5% na temporada passada, e sua taxa de eliminações de 13,1% em 2023 é quase a pior no beisebol. A direita também permitiu comunicações mais difíceis em 2023 do que nos anos anteriores.

O Coors Field não é o melhor estádio para um jogador que precisa de um ano de recuperação, então Quantrill enfrentará um difícil desafio em seu novo clube. Apenas manter-se saudável e comer algumas entradas seria um bom resultado tanto para Quantrill quanto para as Montanhas Rochosas, e a necessidade perpétua do Colorado de arremessar provavelmente significa que, salvo lesão ou declínio severo no desempenho, Quantrill tem uma boa chance de ganhar um contrato para sua arbitragem final. ano.

A capacidade de Cleveland de elaborar e desenvolver arremessadores jovens tem sido a espinha dorsal da organização há anos, e essa força foi exibida novamente em 2023, quando Tanner Bibby, Gavin Williams e Logan Allen pareciam bem em suas temporadas de estreia. Isso não quer dizer que os Guardiões estejam todos prontos para a rotação – os novatos podem enfrentar alguns contratempos agora que a liga é um livro para eles, e tanto Triston McKenzie quanto Shane Bieber tiveram problemas com lesões no ano passado. Bieber será um agente livre no próximo inverno e é amplamente visto como um candidato comercial nesta entressafra, mas mesmo com o potencial da saída de Bieber se aproximando, é um sinal de quão baixas as ações de Quantrill estavam que os Guardiões estavam dispostos a seguir em frente.

Em vez de oferecer Quantrill de graça, os Guardas obtiveram algum retorno em Huff, um produto de Stanford que foi a escolha dos Rockies na sétima rodada no draft de 2022. Ele passou a temporada de 2023 na afiliada A-ball dos Rockies em Fresno, rebatendo . 262/0,357/0,374 em mais de 340 apresentações de placas. O relatório de observação do Baseball America sobre Huff o descreve como um tipo de “rato de beisebol”, e seu “jogo versátil e instintos avançados dão a ele a chance de ser um apanhador reserva”. Cleveland há muito prioriza a defesa na posição de receptor, e essa situação não parece estar mudando, especialmente agora que Steven Vogt é o novo técnico dos Guardians.

