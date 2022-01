Mar da China Meridional: USS Benfold desafia reivindicações territoriais chinesas

O USS Benfold navegou pelas Ilhas Paracel, conhecidas como Ilhas Xisha na China, no que chama de Marinha Operação Liberdade de Navegação (FONOP) O porta-voz da Sétima Frota dos EUA, tenente-coronel Mark Langford, disse no comunicado.

Paracels são um grupo de 130 pequenos atóis e recifes na parte noroeste do Mar da China Meridional. Eles não têm nenhum povo indígena para falar, apenas guarnições militares chinesas de 1.400 pessoas, de acordo com o CIA Factbook.

A declaração da Marinha dos EUA disse que Penfold contestou as reivindicações do Vietnã e de Taiwan.

“Todos os três requerentes precisam de permissão ou aviso prévio antes que um navio militar entre em ‘passagem inocente’ pelo mar territorial. Sob a lei internacional… navios de todas as nações – incluindo seus navios de guerra – têm o direito de passagem inocente pelo mar territorial, ” disse o comunicado da Marinha dos EUA. A imposição unilateral de qualquer permissão ou exigência de aviso prévio de passagem inocente é ilegal.

A afirmação dos direitos de liberdade de navegação envolve navegar dentro de 12 milhas de limites territoriais da costa de um país reconhecido pelo direito internacional.

Mas a Marinha destacou a China fazendo o que chama de “linhas de base retas” que abrangem todas as águas dentro da cadeia de ilhas, e disse que Penfold também estava contestando essas alegações.

“A lei internacional não permite que países continentais, como a República Popular da China, estabeleçam linhas de base em torno de grupos inteiros de ilhas espalhadas”, disse o comunicado dos EUA.

“Com essas linhas de base, a República Popular da China tentou reivindicar mais águas interiores, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental do que o direito internacional”, disse o comunicado.

A China reagiu com raiva à presença de Penfold no que afirma ser suas águas territoriais.

“O Comando do Teatro do Sul do Exército de Libertação Popular organizou a marinha e a força aérea para rastrear, monitorar e expulsar o destróier com avisos”, disse um comunicado militar chinês.

“O que os Estados Unidos fizeram viola seriamente a soberania e a segurança da China, o que é mais uma forte evidência de que está buscando a hegemonia marítima e a militarização do Mar do Sul da China. Os fatos provam plenamente que os Estados Unidos são um ‘criador de risco’ no Sul. Mar da China e o ‘maior destruidor’ da paz e estabilidade no Mar da China Meridional.

A China afirma que quase todos os 1,3 milhão de milhas quadradas do Mar da China Meridional são seu território soberano.

Langford disse que o FONOP quinta-feira foi o segundo deste ano contra reivindicações chinesas no Mar da China Meridional – o USS Benfold também navegou perto de Ilhas Spratly na terça-feira – mas ele enfatizou que continua um exercício militar dos EUA de longa duração.

“As forças dos EUA operam no Mar da China Meridional diariamente, como fazem há mais de um século”, disse o comunicado da Marinha dos EUA.