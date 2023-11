Manchester City x Liverpool: Erling Haaland quebra o recorde de pontuação da Premier League

CNN

–



Desde que ingressou no Manchester City em junho de 2022, Erling Haaland Ele marcou gols e quebrou recordes, e no sábado, contra o Liverpool, o atacante continuou deixando sua marca na história ao marcar seu gol 50º gol no campeonato Para o atual campeão da Premier League.

Nenhum jogador na história da Premier League atingiu meio século de gols mais rápido, e Haaland fez isso em 48 jogos. O recordista anterior, Andrew Cole, que jogou pelo Manchester United e pelo Newcastle United, precisou de 65 partidas para atingir a marca.

Haaland marcou aos 27 minutos para dar a vantagem ao City, mas empatou aos 80 minutos, quando Trent Alexander-Arnold empatou para o Liverpool.

“Jogamos muito bem, um excelente desempenho”, disse o técnico do City, Pep Guardiola, à BBC Sport. “Não tenho nada do que reclamar ou me arrepender do orgulho que tenho da equipe.”

Haaland encontrou espaço entre os dois zagueiros do Liverpool e venceu o goleiro Alisson Becker com um chute forte no canto inferior direito do gol, num momento em que o Liverpool estava na frente.

O jogo não conseguiu igualar os encontros anteriores de alto nível entre as duas equipes dominantes da época, já que nenhuma delas estava no seu melhor.

O City pensou que tinha duplicado a vantagem quando Ruben Dias marcou, mas o golo foi anulado por falta sobre a baliza de Alisson cometida por Manuel Akanji.

A 10 minutos do final, o lateral-direito Alexander-Arnold chutou para o canto mais distante, após passe de Mohamed Salah para o espaço, dando ao Liverpool um ponto conquistado com dificuldade.

“Este é um lugar realmente difícil e não é coincidência que eles tenham vencido, não sei quantas vitórias consecutivas em casa. Eles são um grande time”, disse Klopp à BBC Sport.

“Podemos jogar melhor? Claro que sim. É um bom ponto para nós e estou completamente bem.”

O resultado encerrou o recorde caseiro perfeito do City em 2023, uma sequência de 23 jogos, e permitiu ao Arsenal ultrapassar os dois times na tabela depois que os Gunners derrotaram o Brentford no final do dia.