As estrelas do Steelers, Diontae Johnson e Minkah Fitzpatrick, supostamente ficaram irritadas no vestiário após a derrota para os Browns

O Pittsburgh Steelers é um time que de alguma forma tem um recorde acima de 0,500 e sentimentos definitivamente abaixo de 0,500.

Os recentes problemas da equipe foram detalhados em um relatório de Adam Schefter da ESPN no sábado, onde o wide receiver do Steelers Deontae Johnson e o safety Minkah Fitzpatrick supostamente entraram em uma discussão acalorada após a derrota da semana passada para o Cleveland Browns.

Contra os Browns, Johnson continuou um início de temporada lento, com apenas duas recepções em oito alvos para 16 jardas na derrota por 13-10. O jogador de 27 anos teria ficado chateado na linha lateral e teve outra conversa acalorada com o técnico do Steelers, Mike Tomlin.

A situação se desenvolveu ainda mais quando Johnson começou a “chilrear” para a comissão técnica dos Steelers no vestiário, momento em que Fitzpatrick interveio.

Os veteranos Cameron Heyward e TJ Watt supostamente terminaram a briga entre os Pro Bowlers e deram um sermão à equipe sobre a importância de permanecermos unidos e, eventualmente, restaurar a ordem.

A notícia não está deslocada em relação ao que vimos recentemente em Pittsburgh, que está no meio de uma das temporadas mais bizarras do ano da NFL.

O bom para os Steelers é que eles estão com 6-4 e garantem uma vaga nos playoffs a partir de sábado. O ruim é quase todo o resto. Entrando na semana 12 da temporada, os Steelers ainda não superaram nenhum adversário, tornando seu recorde acima de 0,500 um feito sem precedentes.

A defesa dos Steelers não tem sido muito digna de nota, ocupando o 24º lugar na NFL em jardas permitidas por jogo (mas o terceiro em takeaways), mas são as lutas do ataque que estão ganhando as manchetes. A equipe demitiu o coordenador ofensivo Matt Canada após o jogo dos Browns, e permanecem dúvidas sobre a viabilidade a longo prazo do ex-quarterback do primeiro turno Kenny Pickett.

Diontae Johnson não é o único jogador do Steelers que está frustrado nesta temporada. (Foto AP/Jane J. Pushkar) (Agência de notícias)

Johnson não foi o único jogador publicamente frustrado com o ataque, como o running back Najee Harris disse aos repórteres sobre questões não vistas no domingo:

“É corrigível? Sim”, disse Harris. “Vamos consertar isso?” merda.

“Simplesmente não sei o que fazer. Sinto que estou preso nesta situação em que não tenho resposta.

Chegamos ao ponto em que as atividades extracurriculares de George Pickens nas redes sociais parecem história antiga.

Pode não ser tarde demais para os Steelers consertarem a falha escondida por trás de seu histórico, mas eles enfrentam um grande ponto de inflexão esta semana, com um jogo fora de casa contra o Cincinnati Bengals agendado para domingo.