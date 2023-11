Houston demite Dana Holgorsen: Os Cougars estão deixando de ser técnico após uma primeira temporada sem brilho no Big 12, de acordo com um relatório

EUATSI



Houston demitiu a técnica Dana Holgorsen no domingo, segundo o jornal britânico The Sun Crônica de Houston. Holgorsen registrou um recorde de 31-28 durante sua gestão, mas tropeçou para a marca de 4-8 quando os Cougars passaram para o Big 12 nesta temporada.

Os Cougars estão com 4-5 com chance de chegar a um bowl game depois de derrotar Baylor por 25-24 na prorrogação em 4 de novembro. Infelizmente para Holgorsen, Houston perdeu três jogos consecutivos no final do ano, com todas as três derrotas chegando a dois dígitos. . Foi uma derrota do Capper por 27-13 para a UCF, na qual os Coogs foram derrotados por 476-259 em jardas totais, incluindo 223-94 no solo.

Landing Holgorsen foi visto como um golpe em 2018, quando Houston tentou defender a adesão ao Big 12. Ele deixou West Virginia após oito temporadas para assinar um contrato que lhe rendeu em média US$ 4 milhões por temporada, um dos contratos mais ricos em o Grupo dos Cinco. O contrato tinha um benefício que pagava imediatamente a Holgorsen um bônus adicional de US$ 1 milhão se Houston se tornasse membro da Power Conference.

Em 2021, Holgorsen levou Houston a um recorde de 12-2, uma aparição no American Athletic Conference Tournament e um lugar em 17º lugar no Top 25. No entanto, os Coogs caíram para 8-5 após um ano, apesar do retorno do quarterback Clayton Toone, antes de chegar ao fundo do poço em 2023.

Holgorsen assinou uma extensão de contrato em 2022 que aumentou seu salário para US$ 4,5 milhões por temporada. Com sua demissão, ele agora deve uma compra de quase US$ 15 milhões, enquanto Houston embarca em sua primeira busca por treinador na era dos 12 Grandes.

A CBS Sports terá conclusões assim que Houston se separar de Holgorsen.