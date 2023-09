Luzes do terremoto em Marrocos: o estranho fenômeno de luz que precede alguns terremotos é um mistério de longa data

Luzes do terremoto vistas na Cidade do México.

Relatos de “luzes de terremoto”, como os vistos em vídeos feitos antes do terremoto de magnitude 6,8 de sexta-feira que atingiu Marrocos, remontam a séculos, desde a Grécia antiga.

Essas explosões Luz brilhante e dançante de cores diferentes John Deere, um geofísico aposentado que trabalhava para o US Geological Survey, disse que esse fenômeno intriga os cientistas há muito tempo e ainda não há consenso sobre suas causas, mas é “certamente real”. Ele é coautor de vários artigos científicos sobre Earthquake Lights, ou EQL.

“A visibilidade do EQL depende da escuridão e de outros fatores de preferência”, explicou ele por e-mail.

Ele disse que o vídeo recente do Marrocos compartilhado on-line lembra as luzes do terremoto capturadas por câmeras de segurança durante o terremoto de 2007 em Pisco, no Peru.

Vídeos de celulares e o uso generalizado de câmeras de segurança facilitaram o estudo das luzes dos terremotos, disse Juan Antonio Lira Cacho, professor de física da Universidade Nacional Mayor de San Marcos, no Peru, e da Pontifícia Universidade Católica do Peru, que estudou o fenômeno.

“Quarenta anos atrás, isso teria sido impossível”, disse ele. “Se eu os visse, ninguém acreditaria no que vi.”

As luzes do terremoto podem assumir várias formas diferentes, de acordo com um capítulo sobre o fenômeno de coautoria de Dear e publicado na edição de 2019 da Enciclopédia de Geofísica da Terra Sólida.

Às vezes, as luzes podem parecer semelhantes a relâmpagos comuns ou podem ser como uma faixa brilhante na atmosfera semelhante à aurora boreal. Outras vezes, parecem bolas brilhantes flutuando no ar. Eles também podem parecer pequenas chamas tremeluzindo ou rastejando ao longo ou perto do solo, ou como chamas maiores emergindo do solo.

Vídeo feito na China pouco antes do terremoto de Sichuan em 2008 Mostra nuvens brilhantes flutuando no céu.

Para entender melhor as luzes dos terremotos, Dear e seus colegas coletaram informações sobre 65 terremotos americanos e europeus vinculados a relatórios confiáveis ​​de luzes de terremotos que datam do ano 1600. Eles compartilharam seu trabalho em Artigo 2014 Publicado na revista Earthquake Research Letters.

Os pesquisadores descobriram que cerca de 80% dos casos de EQL estudados foram observados em terremotos com magnitude superior a 5,0. Na maioria dos casos, este fenómeno foi observado pouco antes ou durante o terremoto e foi visível até 600 quilómetros (372,8 milhas) do epicentro.

Os terremotos, especialmente os mais fortes, têm maior probabilidade de ocorrer ao longo ou perto de áreas onde as placas tectônicas se encontram. No entanto, um estudo de 2014 descobriu que a grande maioria dos sismos associados a fenómenos luminosos ocorreu dentro das placas tectónicas, e não nos seus limites.

Além disso, os terremotos eram mais prováveis ​​de ocorrer em ou perto de vales em fendas, locais onde a crosta terrestre foi dilacerada – em algum momento no passado – criando uma longa depressão imprensada entre duas massas mais altas de terra.

Antonio Lira As luzes do terremoto vistas em Guayaquil, Equador, brilham em branco. READ Explicador do G20: Tudo o que você precisa saber sobre a cúpula crucial desta semana | G20

Friedman Freund, colaborador de Deere e professor assistente na San Jose State University e ex-pesquisador do Ames Research Center da NASA, apresentou uma teoria para as luzes dos terremotos.

Freund explicou que quando certos defeitos ou inclusões em cristais de rocha são expostos a tensões mecânicas – como durante o acúmulo de tensões tectônicas antes ou durante um grande terremoto – eles se decompõem instantaneamente e geram eletricidade.

Ele disse que as rochas são um material isolante e, quando submetidas a esforços mecânicos, tornam-se semicondutores.

Ele acrescentou: “Antes dos terremotos, enormes quantidades de rocha – centenas de milhares de quilômetros cúbicos de rocha na crosta terrestre – estavam sob pressão, e as pressões faziam com que grãos e grãos minerais se deslocassem uns em relação aos outros”. Entrevista via videochamada.

“É como alimentar uma bateria, gerando cargas elétricas que podem fluir de rochas tensionadas para rochas não tensionadas e através delas”, explicou ele em um artigo no The Conversation de 2014. As cargas viajam a velocidades de cerca de 200 metros por segundo, explicou ele em um artigo. Artigo de 2014 em The Conversation.

Outras teorias sobre as causas das luzes incluem terremotos Eletricidade estática proveniente da trituração de rochas e da liberação de gás radônio, entre muitos outros.

Actualmente não há consenso entre os sismólogos sobre o mecanismo que provoca as luzes dos terramotos, e os cientistas ainda estão a tentar decifrar os mistérios destas explosões.

Freund espera que um dia seja possível usar luzes de terremotos, ou a carga elétrica que elas causam, para Em combinação com outros fatores, para ajudar a prever um grande terremoto que se aproxima.