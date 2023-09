O colapso da rede elétrica da Nigéria causa um corte de energia em todo o país

Linhas de energia elétrica de alta tensão na Usina Independente de Energia (IPP) de Azura Edo, nos arredores da cidade de Benin, no estado de Edo, Nigéria, em 13 de junho de 2018. Foto tirada em 13 de junho de 2018. Fotografia: Akintunde Akinleye/Reuters. Obtenção de direitos de licenciamento

LAGOS (Reuters) – As empresas de distribuição de eletricidade da Nigéria anunciaram nesta quinta-feira um “colapso total da rede”, causando cortes generalizados de energia na maior economia da África antes que a energia começasse lentamente a retornar.

Dados da Transmission Corporation of Nigeria (TCN) mostraram que a geração de energia caiu para zero nas primeiras horas da manhã e subiu para 1.096 MW às 12h45 GMT, ainda bem abaixo da média diária de 4.100 MW.

A TCN não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

A Nigéria, um grande produtor de petróleo e gás, tem um fornecimento irregular de rede eléctrica, forçando as famílias e as empresas, incluindo as empresas petrolíferas e os fabricantes, a utilizar geradores a diesel e a gasolina.

Dexion Polodiko, executivo da empresa de tecnologia Bayelsa Tech Hub, no estado produtor de petróleo de Bayelsa, no sul do país, disse que uma queda prolongada de energia poderia levar sua empresa a gastar mais em combustível para um gerador reserva, depois que o presidente Bola Tinubu eliminou os subsídios aos combustíveis em maio.

“O custo de abastecer o gerador esgota os nossos recursos financeiros e, como empresa de tecnologia dependente de energia, este é um fardo pesado a suportar”, disse Polodiko.

Em Lagos, apesar dos cortes de energia quase diários, algumas pessoas ficaram surpreendidas com o corte de energia a nível nacional.

A Eko Electricity Distribution Company, com sede em Lagos, uma das maiores empresas, disse que a energia da rede foi restaurada.

A rede entrou em colapso pelo menos quatro vezes em 2022, o que as autoridades atribuíram a problemas técnicos.

A Nigéria tem uma capacidade instalada de 12.500 megawatts, mas produz cerca de um quarto dessa quantidade.

Tinubu prometeu melhorar o fornecimento, permitindo que os governos estaduais construíssem as suas próprias centrais eléctricas, numa tentativa de ajudar a estimular o lento crescimento económico.

(Reportagem de MacDonald Dzirutoye em Lagos e Teve Owolabi em Yenagoa; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Jason Neely e Mark Potter

